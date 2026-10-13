강기윤 창원시장 "창원FC 대표이사 임명, 고민 많아"

큰사진보기 ▲강기윤 경남 창원시장기자간담회에서 답변하는 강기윤 시장 ⓒ 이상원 관련사진보기

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- 에너지 복지연금 시기와 혜택 범위는?

- 제2국가산단 추진 상황은?

- 공원일몰제와 관련해 잡음이 많았는데?

- 창원시 재정 여건이 녹록지 않은데 대규모 재정이 필요한 게 많은 것 같다.

- 방산과 원전 분야 추진 상황은?

- 진해신항이 북극항로 거점항이 된다면 창원 시민의 일상에는 어떤 의미가 있는지?

- NC다이노스 지원 이행계획은?

- 창원FC 이슈가 있는데, 각 기관장 임용 기준이나 방침은?

- 사법 리스크 출구 전략?

- 마산이 인구 감소지역 지정에서 제외됐는데 앞으로 노력은?

- 롯데백화점 마산점 활용 계획은?

- 액화수소 플랜트 관련해선?

강기윤 경남 창원시장이 13일 오전 창원시청에서 열린 취임 100일 기념 기자간담회에서 기업 하기 좋은 도시를 만들어 일자리 창출에 최선을 다할 것이라고 밝혔다.강 시장은 "취임부터 오늘까지 쉼 없이 달려왔는데 무엇보다 창원을 기업 하기 좋은 도시를 만들기 위해 노력하고 있다"라며 "인구 100만을 유지하려면 기업 하기 좋은 도시가 되고 고용이 창출이 돼야 결국은 우리 창원의 특례시 유지도 될 뿐만 아니라 여러 경제 활성화에도 도움이 될 거다"라고 말했다.이어 강 시장은 "기업 하기 좋은 도시는 결국은 일자리로 이어가고, 일자리가 넘쳐난다면 그만한 복지가 있겠나"라며 "여러 가지 재정을 통해서 복지사업을 하는 것도 중요하지만 무엇보다도 일자리가 최상의 복지다"라고 설명했다.아울러 강 시장은 "시민들이 아침에 자고 일어나면 나가서 일할 곳이 있고, 또 일을 마치고 나면 돌아올 따뜻한 집이 있는 그런 소박한 꿈을 갖고 있다"라며 "이와 같은 일자리와 돌아갈 수 있는 따뜻한 집이 있는 이 소중한 일상을 어떻게 하면 만들어줄까 하는 고민을 좀 해보자는 쪽으로 방향을 잡고 있다"고 강조했다.다음은 강기윤 시장과 기자들이 나눈 대화 내용이다."앞으로 에너지 자립도 중요하고 또 청정에너지에 대한 요구가 급물살을 탈 것이다. 그리고 에너지가 관세 무역보다 장벽이 심할 걸로 본다. 그래서 우리 창원시가 청정에너지 수도로서 기반을 조성해야겠다는 측면에서 앞으로 일자리 10만 개, 또 에너지 연금 100만 원을 이야기했다. 지금 중요한 거는 햇빛인데, 산단의 지붕을 태양광을 입혀서 전기를 만드는 작업을 해서 발생되는 부분을 관계된 사람들에게 돌려주면 좋겠다는 생각이 있고, 영농형 태양광을 통해서 농민들의 소득 증대에도 기여하면 좋겠다는 뜻도 있다. 더 큰 거는 진해신항을 수소 허브항으로 만들어서 수소 발전을 통한 에너지 공급을 해야겠다는 생각을 하고 있다. 그래서 이런 것들을 하나하나 해나갈 계획이다.""토지 조사 중에 폐광이 발견되면서 토지를 정화해야 하는 비용과 산단 조성 원가와 공급 가격과의 차이가 나는 문제가 있다. 그러면 창원시가 들여야 할 비용도 4900억 원 가까이 될 거로 예상된다. 그래서 이 부분을 어떻게 풀어나갈 것이냐 하는 고민이 있다. 어쨌든 제2국가산단이 기업이 요구하고 기업 수요에 맞춘 가격으로 공급될 수 있는 방안이 어떤 게 있을까 고민하고 있고, LH와 정부와도 논의를 하고 있다. 좀 더 기업이 바라는 것이 현실화될 수 있도록 더 노력하겠다.""대상공원은 민간이 아파트를 공급하고 거기에서 남는 걸 가지고 공원을 개발한다고 해서 그 안에 빅트리, 맘스프리존 이런 공간을 시민들에게 돌려주겠다 해서 기부체납 받는 걸로 했는데, 앞으로 기부체납을 받을 때는 규모와 규격이 정확하게 명시가 돼야 되겠다는 생각을 갖는다. 어쨌든 빠른 시간 내에 빅트리와 맘스프리존은 시민의 품을 빨리 돌려줘야 된다 해서 그 작업을 가속화하고 있다. 올 연말이 되면 계획을 상세히 말씀드리도록 그렇게 하겠다.""시 재정이 넉넉지는 않다. 재정 자립도도 40%가 되지 않는 그런 상황에 있어서 좀 열악한 환경에 있다. 가용재원도 올해 1200억 정도 밖에 없는 걸로 돼 있다. 어떻든 긴축재정을 하려고 한다. 그래서 절약할 수 있는 거는 최대한 절약을 하고 시민들이 필요한 새로운 사업을 해나가자 이런 마른 걸레를 짜는 형태로 가는데. 그런데 해야될 것을 안 하는 것이 아니라 굳이 안 해도 될 것은 안 하는 쪽으로 가자는 거다. 올해 자체적으로 3분기에 노력해서 48억 정도를 각 부서에서 줄였고, 내년도 예산에서 511억 원을 줄이는 부분이 있다. 앞으로 예산 편성할 때 제가 꼼꼼히 다 챙겨보도록 하겠다.""우리 창원이 항공우주산업 특화단지로 지정이 되어서 매우 기쁘고 기대도 크다. 그래서 한화에어로스페이스의 공장을 증축할 때도 적극적으로 행정적으로 지원을 많이 했고, 행정적 지원은 우리가 원스톱으로 할 수 있도록 맞춤형으로 하려고 한다. 원전과 관련해서는 SMR 전진기지를 만들겠다는 생각이 있다. 그래서 원천적인 것은 미국에서 인허가가 좀 있어야 될 부분도 있어서 시에서 미국 측하고 SMR이 전 세계적으로 파급할 수 있는 길을 모색하는 것들도 노크를 하고 있다.""미래의 북극항로는 개척이 돼야 되고 개발의 가치가 있다는 생각에는 동의를 하고 있다. 그중에 북극항로의 전진기지가 될 수 있는 곳이 부산항인데, 부산항에 진해신항이 있다. 부산항을 59선석으로 만드는데 그중에 36선석이 진해신항에 있다. 사실 항만 구조를 보면 북극항로를 뚫을 수 있는 게 진해신항이 최적지라고 보여진다. 최근에 해양 순시선을 타고 현장을 보고 왔다. 해운사 하나가 오는데 3만 명의 일자리가 만들어진다는 말들이 있다. 그래서 해운 선사들이 많이 있는데, 이게 36선석이 되면 어마어마하지 않을까 생각이 든다. 그리고 진해신항의 배후 항만지의 수소 허브항도 만들어서 앞으로 벙커시유가 아닌 수소를 통해서 운항할 수 있는 그런 어떤 청정에너지가 또 돼야 되지 않겠나 생각들을 갖고 있다. 진해신항이 앞으로 미래의 우리 창원에 굉장히 소중한 미래 먹거리가 될 수가 있다고 본다."당선 전에 NC다이노스 요구사항 21가지 중에 20가지를 들어주는 걸로 협의가 이미 있었다. 어쨌든 NC측과 창원시 실무진이 협상을 해서 합의가 된 거를 재검토하겠다 하는 건 적절하지 않은 것 같아서 무조건 수용하겠다고 말씀을 드렸다. 그러고도 언론에서 NC 관련 얘기가 있어서 두 번 만났다. 만나서 모든 걸 다 들어주고 합의를 했으면 우리 시민들도 불안해하지 않도록 보따리 싸고 가겠다고 하는 이야기는 그만했으면 좋겠다고 말씀 드렸다. 그래서 NC도 창원에 남겠다고 했다. 1300억 원을 20년 동안 투자를 하겠다고 하고, 외야석 증축, KTX 증편, 셔틀버스 운영 등과 함께 구도심 활성화와 관중 확대방안 등 투자한 만큼 충분히 우리가 거기에 상응하게 우리 경제적으로 유발 효과가 좀 있도록 여러 가지 방안을 강구하고 있다.""창원FC 대표이사와 관련해서는 추천위원회를 거치고 또 소관 상임위원회에서 절차를 거치고 청문회에서도 어쨌든 통과를 했다. 이렇게 절차를 밟고 왔는데 이걸 어떻게 해야 될까 하는 고민이 많다. 범죄 경력 조회서를 첨부하고 하는 법적 절차는 문제가 없었던 것 같다. 그와 같은 서류 제출 외에 그동안의 행적으로 어떤 징계를 받은 그게 있어서 나온 것 같은데, 안타깝게 생각한다.하지만 사람이 살다 보면 잘못도 있을 수 있고 그 잘못으로 인해서 개과천선하고 반성하고 새로운 삶을 살아가기 위해서 열심히 노력하는 사람이 있을 거라고 본다. 과거의 전력을 가지고 이 사람을 재단해 버리면 그 또한 사회적 부담을 우리가 안아야 되지 않을까 이런 걱정은 있다. 어쨌든 이 절차를 밟고 온 부분이고 또 많은 언론도 관심이 있고 일부 시의원님들은 걱정하는 사람도 있어서 마음이 많이 무겁다.""개인적으로는 참 아쉽다. 저 자신의 처신 문제도 반성하지만 그것이 회자된다는 것도 참 아쉽다는 생각이 든다. 일상적인, 주어진 일을 했을 뿐이다. 아직 내용을 모르지만 사법절차가 이행된다면 거기에 당당하게 임하고 절차에 따라서 대응해 나가겠다.""우리 시가 특례시가 되고도 마산 인구가 계속적으로 줄고 있는 상태에서 인구 감소지역 지정에서 소외된 부분에 대해서 아쉬움을 갖고 있다. 그래서 특례시 관련 법안도 수도권과 비수도권으로 나누어서 제출된 걸로 안다. 비수도권은 100만 도시 유지 항목에서 좀 빼주고 또 인구 감소지역 범위 안에도 좀 포함시켜 달라는 내용을 같이 포함하고 있다는 말씀을 드린다.이 법안이 통과가 될 수 있도록 전방위적으로 노력하고 있는데 잘될 거로 생각이 든다. 무엇보다 우리 시가 시민들이 요구한 것이 아니라 정부 시책에 의해 통합이 되어서 이렇게 억울한 점도 있다는 것도 고려해 달라는 그런 이야기도 드려서 정부를 많이 설득하고 있다는 말씀을 드린다.""롯데백화점을 400억 정도에 매입을 하고 200억 정도를 들여 리모델링하면 간단하게 되겠다는 생각을 가지고 있었다. 근데 그게 조금 오류가 좀 있었던 것 같다. 건물이 오래돼서 리모델링을 한다면 천 몇백 억이 들 수가 있다는 이야기가 지금 나오고 있다. 그래서 이걸 공공개발을 할 거냐 민간개발을 할 거냐 하는 그 갈림길에 있다.여러 가지 제안하는 사람도 있고 해서 지금 검토가 이루어지고 있다. 만약에 민간이 하더라도 일정 부분은 공공이 입점할 수 있는 그런 부분도 만들어 가야 된다. 또 공공이 개발한다면 과연 그 돈을 어떻게 마련하고 할 거냐 하는 부분도 좀 있다. 어쨌든 롯데백화점 활성화는 지금 TF가 꾸려져서 빠른 시간 내에 방향을 잡고 추진해 나가려고 하고 있다.""정부도 공공기관을 민간에 이전하고 민영화하는 부분들이 있다. 효율성이 떨어지기 때문이다. 일정 부분 민간이 그런 활동을 하고 있다면 민간에게 돌려주는 게 맞지 정부나 지자체가 운영한다는 게 논리적으로도 맞지 않는 것 같다. 그래서 민간이 이 부분을 좀 활용하는 것이 맞다는 생각이 들어서 여러 갈래로 노력을 하고 있다. 그런데 간단치는 않다. 그러나 앞으로 수소 시장은 언젠가는 열린다고 큰 기대를 갖고 있고 관련 업체에다 많이 이야기를 하고 있다. 어느 정도 합의가 되고 하면 의회나 여러분들에게 소상히 말씀 드리겠다."