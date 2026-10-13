서비스 늘었는데 외롭다는 어르신, 부천이 찾은 답

"서비스는 늘었지만 나를 아는 사람은 없다."

"도움받는데도 외롭다."

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큰사진보기 ▲2025년 9월 부천시민100인리빙랩워크숍. ⓒ 경기도마을공동체지원센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기도마을공동체지원센터 홈페이지에도 실립니다.

돌봄 현장을 다니며 자주 듣는 말이 있다.지난 3월 돌봄통합지원법이 시행되면서 의료·요양·돌봄을 잇는 체계가 갖춰지고 있다. 하지만 서비스가 촘촘해질수록 서비스 목록에 없는 필요, 아무도 묻지 않아 드러나지 않은 필요도 보인다.경도인지장애가 그렇다. 치매는 아니지만 예전 같지 않은 시기다. 경기도광역치매센터 자료에 따르면 경기도의 경도인지장애 등록률은 3.4%로 전국 평균(4.6%)보다 낮다. 부천시의 추정 인원 약 6만 명 가운데 치매안심센터 등록자는 1700명 남짓이다. 나머지 사람들은 어디서 어떻게 지내고 있을까. 그들에게 필요한 돌봄은 누가 설계해야 할까.올해 발표된 제5차 치매관리종합계획(2026~2030)은 수요자 맞춤형 서비스 고도화를 핵심 가치로 제시했다. 맞춤형 서비스는 당사자의 필요를 먼저 묻는 데서 시작한다. 이 글은 그 질문을 주민과 함께해 온 마을들의 기록이다.부천 치매돌봄 리빙랩은 2025년 4월 부천의료복지사회적협동조합, 부천시 치매안심센터, 부천대학교, 한국에자이의 업무협약으로 시작했다.지역의 실행력, 공공의 책임, 대학의 연구와 교육, 기업의 경험이 한자리에 모였다. 정해진 답을 들고 현장에 들어가는 대신, 질문을 세우고 주민과 함께 답을 찾아가기로 했다.2025년 9월 열린 '부천시민 100인 치매돌봄 리빙랩'에는 주민과 대학생 등 120명 가까운 시민이 참여해 '치매친화도시 부천'을 그렸다.이 자리는 정책 설명을 듣는 자리가 아니라 정책을 설계하는 자리였다. 돌봄과 건강, 주거, 관계와 공동체, 일자리, 인식 개선 등 다양한 의제가 나왔다. 전문가가 먼저 틀을 제시하지 않았는데도 세계보건기구(WHO)의 고령친화도시 영역과 겹쳤다. 주민은 이미 자기 동네에 무엇이 필요한지 알고 있었다.한 주민은 "오늘 이 자리에서 제가 키가 커진 것 같아요"라고 말했다. 자기 동네의 미래를 논의하는 자리에 참여했다는 경험 자체가 사람을 바꾼다.부천은 여러 의제 가운데 경도인지장애 당사자 간 동료 지지, 즉 피어서포트를 다음 실험으로 선택했다. 2026년 4월 당사자 열두 명을 인터뷰하며 "어떤 돌봄이 필요하세요?"라고 물었다. 돌아온 첫 대답은 "돌봄 필요 없어요"였다. 돌봄받는 사람이 아니라 자신의 삶을 지키고 싶다는 뜻이었다.많은 당사자가 인지 저하를 가족의 반응으로 먼저 알아차린 뒤 이를 숨기거나 외출을 줄였다고 했다. "우리는 듣기만 한다", "해봤어야 알지"라는 말도 나왔다. 원하는 것이 없는 게 아니라, 원해 볼 기회가 없었던 것이다.그래서 질문을 바꿨다. "어려운 게 뭐예요?" 대신 "언제 가장 기뻤어요?"라고 물었다. 결핍에서 삶으로 질문의 방향을 바꾸자 이야기가 흘러나왔다. 같은 프로그램에 참여했어도 당사자끼리 연락하거나 만나는 경우는 드물었다. 서비스는 있었지만 서비스 바깥의 관계는 없었던 거다.올가을 문을 여는 '부천333학교'는 이 관계를 함께 만들어 보는 실험이다. 치매안심센터 프로그램을 마친 경도인지장애 당사자 10명이 10월 21일부터 9주간 매주 만난다. 원미마을관리사회적협동조합 공간에서 건강 실천 나누기, 신체활동, 도예·미술 등을 함께한다. 다영역 중재를 바탕으로 구성하되, 완성된 프로그램을 제공하는 것이 아니라 참여자의 필요에 따라 설계를 고쳐 나간다.부천의료복지사회적협동조합이 운영을 총괄하고, 치매안심센터와 부천대학교, 한국에자이, 사이임팩트, 지역 강사들이 함께한다. 목표는 단순한 수료가 아니다. 참여자가 '나도 누군가에게 도움이 되는 사람'임을 경험하는 것이다. 9주 과정을 평가한 뒤 2027년 심화과정과 다른 마을로의 확산을 검토할 계획이다.지난 7월 부천 치매돌봄 리빙랩 토론회에서 부천의료복지사회적협동조합 이선주 이사장은 이를 "치매 당사자를 바꾸는 과정이 아니라, 지역사회가 당사자의 욕구와 이야기에 맞게 변해가는 과정"이라고 설명했다.서울 은평구에서는 동료가 되는 경험이 사람을 어떻게 바꾸는지 확인할 수 있었다. 살림의료복지사회적협동조합은 노인일자리 사업 '건강이웃'에 경도인지장애 당사자 10명을 참여시켜 5개월간 이웃 가정을 방문하고 운동과 인지활동을 함께했다. 기존 건강이웃 선생님과 짝을 이뤄 활동하면서, 돌봄받을 사람으로 여겨지던 이들이 돌보는 사람이 됐다.사업 전후를 비교한 결과 우울감은 줄고 자아존중감과 사회참여 수준은 높아졌으며, 인지평가(MoCA) 점수도 평균 1.6점 올랐다. 가족의 돌봄 부담도 줄었다. 한 참여자는 처음에는 파트너가 자꾸 가르치려 드는 것이 서운했지만, 이내 "제가 학생이 아니라, 함께하는 동료"라고 생각을 바꿨다.마을 공간도 달라졌다. 활동 거점이었던 어린이도서관은 어르신들에게 '나와 상관없는 곳'에서 '우리 도서관'으로 바뀌었다. 집에서 전을 싸 오고, 모임이 없는 날에도 들러 책을 빌렸다. 이를 본 다른 어르신들도 "나도 들어가도 되나"라며 문을 열었다. 돌봄의 거점은 새로 짓는 것만이 아니라, 기존 공간이 관계로 채워질 때 만들어진다.다만 이 사업은 민간 후원에 기댄 5개월 시범사업으로 이달 종료된다. 가능성을 확인한 돌봄 모델을 공적 제도 안에서 어떻게 이어갈지 과제로 남았다.부천과 은평의 사례는 주민과 당사자가 돌봄의 수혜자를 넘어 설계자가 될 수 있음을 보여준다. 이 경험이 일회성 사업으로 끝나지 않으려면 세 가지 변화가 필요하다.첫째, 주민의 이야기를 정책의 언어로 옮기는 중간지원 기능을 돌봄 영역으로 넓혀야 한다. "나가기가 겁나서", "해본 적이 없어서" 같은 말은 행정에 민원으로만 전달되기 쉽다. 이야기를 기록하고 정리해 정책으로 연결하는 역할이 필요하다.의료사협과 대학 같은 민간조직은 사례 기록, 의견서, 지역 자원 지도 등을 통해 당사자의 목소리를 전달할 수 있다. 경기도의 마을공동체 지원조직과 활동가 네트워크도 돌봄 의제를 발굴하고 연결하는 역할을 맡을 수 있다.둘째, 당사자와 주민이 함께 결정하는 구조를 만들어야 한다. 경기도에는 치매안심마을이 121곳(2026년 6월 기준) 있고, 시군마다 통합돌봄 협의 구조도 만들어지고 있다.당사자가 단순히 의견을 내는 데 그치지 않고 결정 과정에 참여하는지 돌아봐야 한다. 행정은 치매안심마을 운영위원회와 통합돌봄 협의체에 당사자·가족·주민이 참여하도록 하고, 제안의 반영 여부와 그 이유를 회신하는 절차를 마련해야 한다. 민간은 동료 모임을 통해 당사자가 경험을 말로 정리하고, 필요할 때 회의에 함께 참여하도록 도울 수 있다.셋째, 관계를 성과로 측정하고 사업의 호흡을 길게 해야 한다. 돌봄사업의 효과는 사람 사이의 관계에서 나오지만, 행정에 전달되는 성과가 혈압 수치에 그치면 관계는 빠진 채 사업만 복제된다. 참여 인원과 만족도뿐 아니라 사회참여, 자아존중감, 우울감, 가족의 돌봄 부담 등 관계와 삶의 변화를 함께 측정해야 한다. 리빙랩처럼 실험하며 고쳐 가는 사업은 1년 단위 공모보다 2~3년 단위로 지원하고, 효과가 확인된 모델은 공적 사업으로 이어질 경로를 마련해야 한다.기관 간 기록 공유도 필요하다. 기업 후원은 새로운 모델을 시험하는 마중물로 활용하되, 검증 이후 공공으로 이어갈 계획을 처음부터 함께 세워야 한다.네덜란드의 치매 마을 호그벡은 위험하다는 이유로 일상을 빼앗지 않는다는 원칙으로 운영된다. 보호라는 이름으로 사람을 집 안에 머물게 하는 것이 아니라, 동네에서 계속 이웃으로 살아가게 하는 돌봄이다.통합돌봄이 서비스를 잇는 일이라면, 더 중요한 것은 사람을 잇는 일이다. 그리고 그 설계도는 주민과 함께 그려야 한다.10월 21일, '부천333학교'가 첫 모임을 연다. 우리는 그 자리에서 다시 물을 것이다."언제 가장 기뻤어요?"이 질문에 대한 대답들이 부천 돌봄의 다음 설계도가 될 것이다.서정주(사이임팩트 대표)