'부처 칸막이' 지적한 김현정 "청년정책 예산 43조인데 신청은 따로"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김현정 의원(경기 평택시병)은 13일 국회 정무위원회 국정감사에서 부처별로 흩어진 청년정책의 비효율성을 지적하며 범정부 통합체계와 인공지능(AI) 기반 청년 통합지원 플랫폼 구축을 촉구했다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김현정 의원(경기 평택시병)은 13일 국회 정무위원회 국정감사에서 부처별로 흩어진 청년정책의 비효율성을 지적하며 범정부 통합체계와 인공지능(AI) 기반 청년 통합지원 플랫폼 구축을 촉구했다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

정부가 내년도 청년정책 예산으로 43조3000억원을 편성했지만, 정작 청년들은 자신에게 필요한 지원을 받기 위해 여러 부처와 기관을 일일이 찾아다녀야 하는 것으로 나타났다. 고용과 주거, 복지, 금융 등으로 분산된 청년정책을 통합하고 국무총리가 직접 조정하는 범정부 지원체계를 구축해야 한다는 주장이 국회에서 나왔다.더불어민주당 김현정 의원(경기 평택시병)은 13일 국회 정무위원회 국정감사에서 부처별로 흩어진 청년정책의 비효율성을 지적하며 범정부 통합체계와 인공지능(AI) 기반 청년 통합지원 플랫폼 구축을 촉구했다.김 의원은 청년들이 취업과 주거, 결혼, 출산 등 생애 주요 단계에서 겪는 어려움이 개인의 선택을 넘어 구조적인 문제로 확대되고 있다고 진단했다.국가데이터연구원의 '2025 청년 삶의 질' 보고서에 따르면 25~29세 청년의 미혼 비율은 2000년 55.6%에서 2024년 92.2%로 높아졌다. 같은 기간 30~34세 미혼 비율도 19.5%에서 66.8%로 상승했다.평균 초혼 연령 역시 남성은 29.3세에서 33.9세로, 여성은 26.5세에서 31.6세로 늦어졌다. 첫째 아이를 낳는 평균 연령도 27.7세에서 33.1세로 5.4세 높아졌다.청년들의 정신적 피로도도 적지 않은 것으로 나타났다. 국무조정실의 '청년삶실태조사'에서는 청년 10명 중 3명 이상이 번아웃을 경험한 것으로 조사됐다. 번아웃을 경험한 이유로는 진로 불안이 39.1%로 가장 높았으며 업무 과중 18.4%, 업무에 대한 회의감 15.6% 등이 뒤를 이었다.특히 19~24세 청년의 경우 진로 불안을 번아웃 원인으로 꼽은 비율이 54.8%에 달했다.김 의원은 "불안한 진로와 일자리, 감당하기 어려운 주거비와 생활비 탓에 결혼과 첫 출산 시점이 계속 늦어지고 있다"며 "이는 청년 개인의 선택이 아니라 생애 이행을 '포기당하고' 있는 구조적 위기"라고 지적했다.정부는 청년 문제 해결을 위해 '2027 청년성장 단계별 종합투자 추진전략'을 발표하고 내년도 청년정책 예산을 43조3000억원 규모로 편성했다.그러나 김 의원은 예산 확대가 곧바로 청년들의 정책 체감도 향상으로 이어지는 것은 아니라고 지적했다.대표적인 사례로 청년의 목돈 마련을 지원하는 정부 정책을 들었다. 지원 목적은 비슷하지만 보건복지부 관련 사업은 '복지로', 금융위원회 관련 상품은 시중은행 앱이나 서민금융진흥원, 중소벤처기업부 관련 사업은 '내일채움공제' 누리집 등을 통해 각각 확인하고 신청해야 한다는 것이다.사업마다 지원 대상과 소득 기준, 신청 시기까지 달라 청년들이 자신에게 필요한 정책을 한눈에 파악하기 어렵다는 설명이다.김 의원은 "정부가 청년 한 사람의 현실을 보지 않고 부처별 사업의 수요자로 쪼개서 보고 있기 때문"이라며 "학업 중인 청년, 취업을 준비하는 청년, 1인 가구 청년, 자녀가 있는 청년은 저마다 필요한 것이 다르다"고 말했다.이어 "청년을 하나의 획일적 집단으로 보다 보니 행정은 중복되고 부처 간 칸막이로 비효율만 커지고 있다"고 비판했다.김 의원은 해결 방안으로 범정부 청년정책 통합체계 구축과 AI 기반 통합지원 플랫폼 도입을 제안했다. 우선 국무총리 소속 청년정책조정위원회의 기능을 강화해 부처별 사업과 예산을 실질적으로 연계할 수 있는 체계를 마련해야 한다고 주장했다.현재 청년정책조정위원회가 운영되고 있지만 심의와 조정 중심의 기능만으로는 부처별로 나뉜 정책을 통합적으로 추진하는 데 한계가 있다는 것이다.김 의원은 "부처별로 흩어진 청년정책을 유기적으로 연결해 청년의 생애 전환을 하나의 경로로 지원해야 한다"고 강조했다.AI 기반 청년 통합지원 플랫폼도 대안으로 제시했다. 청년이 자신의 소득과 가구 형태 등 기본적인 조건을 한 번만 입력하면 고용과 주거, 금융, 복지 등 여러 분야의 지원정책 가운데 신청 가능한 사업을 자동으로 안내하고 실제 신청까지 연결하는 방식이다.김 의원은 "정부가 AI 정부를 추진하고 있는 만큼 흩어진 청년정책을 한 곳에서 안내하고 신청까지 연결하는 플랫폼을 만들어야 한다"고 설명했다.그러면서 "청년정책은 이제 부처별 칸막이를 그대로 둔 채 사업만 늘리는 방식에서 벗어나야 한다"며 "범정부 통합체계와 AI 기반 통합지원 플랫폼 구축은 국무총리가 책임지고 컨트롤타워 역할을 맡아야 한다"고 촉구했다.