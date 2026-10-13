"대통령이 콕 찍으면 세무조사"... 임광현 "그런 적 없다, 다소 억울"

큰사진보기 ▲위원 질의에 답하는 임광현 국세청장임광현 국세청장이 13일 세종시 정부세종2청사에서 열린 국회 재정경제기획위원회의 국세청에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대통령이 특정 기업들을 콕 찍으면 국세청이 기다렸다는 듯이 세무조사를 시행하는 일이 반복된다." (안상훈 국민의힘 의원)

"그렇게 한 적이 없다." (임광현 국세청장)

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13일 세종시 정부세종2청사에서 열린 국회 재정경제기획위원회의 국세청 국정감사. 안상훈 의원은 대통령의 기업 비판과 뒤이은 세무조사를 따져 물었다. 야당의 정치적 세무조사 의혹에, 임광현 청장은 "있을 수 없다"며 강하게 부인 했다.안 의원이 꺼낸 사례는 M 패션플랫폼이었다. 지난 5월 이재명 대통령이 SNS에서 7년 전 광고 문구를 비판한 뒤 무리한 세무조사가 이뤄졌다는 주장이다. 안 의원은 정기조사 대상이던 기업에 대한 조사가 특별한 이유 없이 비정기 특별조사로 바뀌었다고 지적했다.임 청장은 "신중하게 최대한 절제해서 원칙에 따라 진행하고 있다"고 답했다. 대통령이나 국회, 언론에서 문제를 제기하더라도 국세청이 해야 할 업무라고 판단하면 조사한다는 설명이었다. 안 의원은 대통령 발언 이후 조사 방식이 바뀐 경위를 물었고, 임 청장은 국세청의 업무상 판단이라고 답했다.같은 당 윤영석 의원은 쿠팡과 농협중앙회 세무조사를 거론했다. 두 곳에 대한 조사에도 정치적 배경이 있는 것 아니냐는 질문이었다. 그는 "어떤 정권이든 정치적 세무조사를 해서는 안 된다는 원칙을 세워 달라"고 요구했다.임 청장은 "정치적 중립성을 지키기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다. 조사 대상을 선정하는 조직이 있고 직원들이 탈루 혐의를 바탕으로 조사하는데, 이를 정치적으로 연결하는 시각이 있다는 설명도 덧붙였다. "좀 억울한 면도 있다"고 했다.이종욱 의원은 물가 관련 세무조사를 따졌다. 지난해 9월부터 올해 9월까지 다섯 차례에 걸쳐 158개 업체를 조사했다면서, 대통령이 생리대·라면·금융기관·부동산 등을 언급하면 짧게는 몇 주 뒤 국세청 조치가 나왔다고 지적했다.임 청장은 "단순히 가격을 올렸다고 세무조사를 할 수는 없다"고 답했다. 폭리를 취하면서 명백한 탈세 혐의가 있는 업체에 한해 조사한다는 것이다.청와대 등의 요청이 있었는지에 대해서도 부인했다. 임 청장은 "다른 부처나 청와대로부터 세무조사 요청을 받은 적은 일체 없다"며"있을 수 없다"고 말했다. 올해 비정기 조사 건수도 지난해보다 줄어들 것이라고 설명했다.여당 의원들의 질문도 이어졌다. 민주당은 국세청이 거액의 세금 소송에서 패소하고, 새로운 탈세 수법을 따라가지 못하는 문제를 지적했다. 체납 세금을 거뒀다는 발표에 대해서도 실제 사업 효과를 따져야 한다고 요구했다.김태년 민주당 의원은 구글코리아 관련 1540억 원 규모 소송과 메타 관련 2000억 원 규모 소송을 거론했다. 국세청이 이들 기업에 세금을 부과했지만 법정에서는 잇따라 패소했다는 지적이었다. 김 의원은 패소 판결을 유형별로 정리해 개선책을 마련하라고 주문했다. 임 청장은 "어려운 상황이지만 과세주권을 지키는 차원에서 열심히 할 수 있는 것은 다 해 보도록 하겠다"고 답했다.김 의원은 주식 거래에 대한 세원 관리도 문제 삼았다. 연말 주주명부를 중심으로 대주주를 파악하면 연중 대주주 기준을 충족한 투자자를 제때 확인하기 어렵고, 차명주식이나 편법증여를 검증하는 데도 한계가 있다는 것이다. 임 청장은 "재정경제부와 제도 개선을 협의하겠다"고 밝혔다.같은 당 안도걸 의원은 가상자산을 이용한 탈세를 지적했다. 무역대금이나 유학자금인 것처럼 돈을 해외로 보낸 뒤 가상자산을 사들여 국내로 들여오는 방식 등이 대표적이다. 거래소를 통한 자산 은닉과 편법증여도 거론했다. 임 청장은 "가상자산 세원 관리는 국세청의 최대 과제"라고 답했다. 가상자산관리과를 신설해 제도와 시스템을 마련하고 있으며, 필요하면 해외 추적 프로그램도 도입하겠다고 설명했다.정성호 의원은 고액 체납 징수 성과에 대해 "일회성 이벤트로 끝나선 안 된다"고 말했다. 이 대통령이 국무회의에서 국세청의 징수 성과를 칭찬한 사실을 언급하면서도, 성과를 계산하는 방식은 따로 점검해야 한다고 지적했다. 체납관리단이 회수한 전체 금액에는 관리단을 만들지 않았어도 걷혔을 돈이 포함될 수 있다는 것이다. 정 의원은 관리단 투입으로 실제 얼마나 더 거뒀는지 확인해야 한다고 했고, 임 청장은 "그렇게 하겠다"고 답했다.문진석 의원은 세무플랫폼이 난립하면서 절세를 넘어 탈세를 조장하고 있다고 지적했다. 임 청장은 "세무사의 책임을 강화하는 부분에 있어서 재정경제부와 논의를 하고 있다"고 밝혔다.