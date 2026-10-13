아오지에서 온 제가 묻습니다... 박충권 의원님, 북향민이 어때서요

큰사진보기 ▲국민의힘 박충권 의원이 7일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 정동영 통일부 장관에게 질의하고 있다. 2026.10.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

지난 7일, 국회 외교통일위원회의 통일부 국정감사장. 박충권 국민의힘 의원이 의사진행발언을 신청했다. 정동영 통일부 장관이 '탈북민'을 '북향민'으로 부르는 데 대한 항의였다.그는 "당사자인 이 사람이 회의장에 있는데 당사자가 동의하지 않는 명칭을 계속 사용하는 부분에 상당한 모욕감을 느낀다"고 말했다. 이어 "북향민이라고 호칭하는 것을 사과하고 정정하지 않으면 통일부 장관을 '북한 대변인'이라고 부르겠다. 혹은 정동영 장관이 아니라 '북동영 장관'이라고 부르겠다"고도 했다.그 장면을 보며 안타까운 마음을 감출 수 없었다. 박 의원과 나는 같은 북쪽 땅에서 왔다. 그는 청진 국방대학교를 나와 엘리트 코스를 걸었다. 나는 한국 사회에서 '추방되는 곳'으로 희화화된 아오지에서 가난하게 자랐다. 출발점은 달랐지만 비슷한 탈출의 여정을 거쳐 이 땅에 닿았다.그래서 이 글을 쓴다. 박 의원에게 사적인 감정은 없다. 다만 그는 지금 북향민을 대표하는 정치적 대표성을 가진 공인이다. 같은 당사자로서, 다른 목소리도 있다는 걸 말하고 싶다.박 의원은 '당사자'를 말했다. 맞다. 그도 나도 당사자다. 나는 함경북도 아오지에서 나고 자랐다. 열여섯 살이던 2004년 가을 한국에 왔다. 올해로 한국살이 22년째다. 박충권 의원은 2009년에 한국에 왔다. 그동안 나는 '탈북자', '탈북민' 대신 우리 스스로를 '북향민'이라 부르자고 주장해왔다. 그 이름이 나를, 우리를 더 정확하게 설명하기 때문이다.'북향민'은 정부가 만든 말이 아니다. 2012년 무렵 북에서 온 사람들 사이에서 먼저 쓰이기 시작했다. 지금은 북향민 사회에서 널리 쓰인다. 그러니 "당사자가 동의하지 않는 명칭"이라는 말은 절반만 맞다. 동의하지 않는 당사자도 있고, 원하는 당사자도 있다. 3만 4000명의 마음은 하나가 아니다.2024년 통일연구원 조사에서 북한이탈주민의 58.9%가 법적 용어 변경에 찬성했다. 어떤 대체 용어를 선호하는지는 조사 방식마다 조금씩 다르다. 중요한 건 과반이 '탈북민'이라는 이름을 바꿀 필요가 있다고 본다는 점이다. 당사자 사회 안에서도 생각은 저마다 다르다.그래서 나는 박 의원의 발언에 오히려 모욕감을 느낀다. 국회의원은 자신과 생각이 다른 북향민까지 대표해야 한다. 많은 북향민이 이미 일상에서 스스로를 그렇게 부르고 있다. 그 호칭에 모욕감을 느낀다는 건 지나친 비약이다.박 의원은 북향민이 '북한에 고향을 둔 사람'인지 '북한을 그리워하는 사람'인지 알 수 없는 말이라고 했다. 억지다. 북향민은 북쪽에 고향을 둔 사람이라는 뜻이다. 그 의미를 일부러 비틀어 되풀이하는 건 무책임을 넘어 나쁜 정치다.그리고 묻고 싶다. 북향민은 고향을 그리워하면 안 되는가. 고향을 그리워하는 것과 북한 체제를 그리워하는 것은 다르다. 아오지에는 내 유년 시절이 있다. 그 기억을 그리워한다고 내가 김정은 체제를 그리워하는 건 아니다.한국전쟁 때 내려온 실향민들은 평생 고향을 그리워했다. 명절이면 임진각에서 북녘을 향해 절을 올렸다. 누구도 그들에게 북한 체제가 그리우냐고 묻지 않았다. 누구도 그들을 북한 대변인이라 부르지 않았다.박 의원은 법무부가 '이북도민과 혼용될 가능성'을 들어 유보적 입장을 냈다는 점도 인용했다. 역설적으로 바로 이 대목에 의미가 있다. 북향민이 실향민, 이북도민과 같은 선상에 선다는 뜻이기 때문이다. 북향민이 특별한 타자가 아니라 '북쪽이 고향인 이웃'으로 받아들여지는 것. 그게 사회통합이다. 특별하게 바라볼수록 다른 존재가 된다.박 의원은 '탈북민'이라는 말에 독재에 맞서 자유를 찾아온 의지와 결기가 담겨 있다고 했다. 그 마음을 이해한다. 목숨을 걸고 국경을 넘은 기억은 누구에게도 가볍지 않다. 스스로를 탈북민이라 부르고 싶은 사람은 그렇게 부르면 된다. 그 선택도 존중받아야 한다.그러나 국가가 부르는 이름은 다르다. 공적인 이름은 한 사람의 서사가 아니라 공동체 전체를 담아야 한다. 탈북은 한 번의 행위다. 우리 삶은 그 뒤로 10년, 20년 이어진다. 그런데 '탈북민'이라는 이름은 우리를 계속 국경 위에 세워 둔다.아이들도 있다. 중국에서 태어나 엄마를 따라온 아이, 한국에서 태어난 아이. 이 아이들은 탈북한 적이 없다. 그런데 부모의 이름을 물려받는다. 어떤 아이들은 부모가 학교에 오지 않기를 바란다. 부모가 탈북민인 게 알려질까 봐서다. 공적인 이름이 다음 세대에 낙인을 물려줘서는 안 된다.마지막으로 하고 싶은 말이 있다. '북한 대변인', '북동영'. 박 의원이 국정감사장에서 정 장관에게 붙인 딱지다. 당이 다르면 정책에 반대할 수 있다. 장관을 비판할 수 있다. 그게 국정감사다. 그러나 생각이 다르다는 이유로 상대에게 '북한' 딱지를 붙이는 건 다른 문제다.오랫동안 반공이 국시였던 대한민국이 민주화된 지 이제 30년이 조금 넘었다. 북한 정권이 건재한 탓에 한국 사회는 여전히 서로의 사상을 검증하고 말꼬리를 잡는다. 툭하면 '종북', '친북', '친중'이다. 진원지는 정치권, 전통적으로 보수 진영이다. 민주 진영 인사들에게 '북한' 딱지는 생존과 직결된 문제였다. 한 번 종북으로 몰리면 삶이 흔들렸다. 지금도 그렇다. 유튜브에는 음모론이 넘친다. 정동영 장관의 27세 딸이 북한에 있다는 황당한 거짓말까지 돈다. 이런 낙인찍기는 가짜뉴스를 넘어 편을 가르고 공론장을 무너뜨린다.이런 낙인은 누구보다 우리가 잘 안다. 나는 진보 정당을 지지한다는 이유로 '비전향 탈북자'라는 말을 들었다. 북에서 온 사람에게 '북한'은 가장 쉽게 붙는 낙인이다. '탈북자'라는 말 자체가 그렇게 작동한다. 나 같은 청년들은 취업 전선에서 '북한 티'가 나지 않도록 이력서에서 자신의 흔적을 지운다. 그래야 면접이라도 볼 수 있다. 소수를 제외하면, '탈북'이라는 그림자는 일상에서 내려놓고 싶은 짐이다.박 의원도 국회의원이 되기 전에는 '탈북민 박충권'이 아니라 평범한 대한민국 청년으로 실력을 인정받으려 애썼을 것이다. 그 무게를 아는 사람이 다른 이에게 같은 방식으로 낙인을 찍는 건 바람직하지 않다.이름을 바꾸자는 건 결국 낙인을 걷어내자는 것이다. 가장 바람직한 건 어떤 호칭도 필요 없는 사회다. 같은 신분증을 들고, 그냥 이웃으로 사는 것. 그날이 오기 전까지, 정책상 분류가 필요하다면 북향민으로 부르자.존재론적 개념인 온톨로지(ontology)적 관점에서 호칭은, 어떻게 사유하고 호명하느냐에 따라 존재는 달라지게 된다. '탈북민'으로 부르면 그들은 과거의 탈출자로 남을 것이고, '북향민'으로 부르면 그들은 고향을 가진 미래의 이웃이 될 것이다. 이제 '북향민'이라는 주체로 호명하자.