궁녀들은 함부로 만질 수 없었던 숙종의 '최애'

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲변상벽, 〈국정추묘도〉, 조선 후기, 간송미술관 소장 ⓒ 간송미술문화재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲십여 년 전 상하이에 갔을 때 만난 국화가 그려진 잔. 가을이 오면 애용하는 잔 중에 하나이다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보차 = 국화 + 보이차 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛날 사람들은 보이차에 국화를 더해 마시면 눈에 좋다고 했다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲쪼르르 차를 따를 때 공기 중으로 향이 퍼지는 순간을 사랑한다. ⓒ 노시은 관련사진보기

산책하다 만난 고양이가 가을볕을 쬐며 식빵을 굽고 있습니다. 도톰한 앞발은 몸 아래로 감추고 꼬리는 둥글게 말았습니다. 몸은 영락없는 식빵 한 덩어리인데, 눈빛만큼은 사뭇 진지합니다. 무슨 대단한 사건이라도 벌어진 것처럼 한쪽을 빤히 바라보고 있네요. 어디서 많이 본 모습입니다. 아하! 조선시대 그림에서 만난 고양이군요.조선 후기 화가 변상벽(卞相璧, 18세기)의 <국정추묘(菊庭秋猫)>입니다. 제목을 풀면 '국화가 핀 뜰 안의 가을 고양이'라는 뜻이지요. 나란히 놓인 두 그림에는 서로 다른 고양이가 등장합니다. 흰 국화 아래의 검고 흰 고양이는 허공을 날아다니는 작은 벌에게 온통 정신을 빼앗겼습니다. 눈이 동그래진 채 금방이라도 뛰어오를 태세입니다. 반면 붉은 국화 곁의 얼룩 고양이는 꼬리를 둥글게 말고 앉아 어딘가를 응시합니다. 대체 무엇을 보고 있기에 저렇게 심각한 표정일까요.약 250년 전에 그려진 그림인데도 고양이의 모습은 오늘날과 조금도 다르지 않습니다. 고양이 사진을 즐겨 보는 사람이라면 당장이라도 '좋아요'를 누를 법한 장면이지요. 변상벽은 조선 영조 시대에 활동한 궁중 화원입니다. 임금의 어진을 비롯해 수많은 인물의 초상화를 그렸을 만큼 실력이 뛰어났지만, 그를 더욱 유명하게 만든 것은 뜻밖에도 고양이였습니다.얼마나 잘 그렸는지 '변고양이'라는 별명까지 얻었답니다. 그의 그림을 얻으려는 사람이 하루 백 명에 이르렀다는 기록도 전합니다. 요즘으로 치면 인기 반려동물 전문 화가였던 셈이지요. 그림을 가까이 들여다보면 명성이 실감납니다.앞가슴의 촘촘하고 부드러운 털과 등과 꼬리의 성긴 털이 서로 다른 질감으로 표현되어 있습니다. 눈동자의 미묘한 색조는 물론이고 귀 안쪽의 가느다란 핏줄까지 놓치지 않았습니다. 초상화를 그리며 갈고 닦은 솜씨가 작은 동물에게도 고스란히 발휘된 것입니다.동양화에서는 대상의 겉모습을 넘어 그 정신과 생명력까지 표현하는 것을 '전신(傳神)'이라 합니다. 변상벽의 고양이들은 살아 있는 고양이만큼이나 생생합니다. 그런데 이토록 정성스럽게 그려진 고양이들에게는 정작 화가의 명성 따위 아무런 관심사가 아니었을 것 같습니다. 그저 저마다의 관심사에 몰두하고 있을 뿐이니까요.그림에는 또 다른 의미도 숨어 있습니다. 옛사람들에게 고양이는 장수를 상징하는 동물이었습니다. 고양이를 뜻하는 묘(猫)와 나이 든 노인을 뜻하는 모(耄)의 중국어 발음이 비슷한 데서 비롯된 상징이지요. 국화 역시 속세를 떠난 선비의 고결한 삶과 장수를 상징하는 꽃이었습니다.그러니까 국화 아래 앉은 고양이는 귀여운 동물 그림인 동시에 오래도록 평안하고 건강하게 살기를 바라는 길상화이기도 했습니다. 지금의 우리가 고양이 사진을 보며 귀여워하는 것과는 또 다른 마음이 담겨 있었던 셈입니다. 그렇다고 조선 사람들이 고양이를 상징적인 존재로만 여긴 것은 아닙니다. 오늘날의 집사들 못지않게 고양이를 아끼고 사랑한 사람들도 있었으니까요.그중 가장 유명한 인물이 숙종입니다.숙종에게는 '금손'이라는 이름의 고양이가 있었습니다. 김시민의 <금묘가(金猫歌)>에는 왕과 고양이가 함께 지낸 이야기가 전합니다. 금손이는 궁궐에서 귀한 음식을 먹었고, 추운 밤이면 임금의 머리맡에 몸을 웅크리고 잠들었다고 합니다.궁녀들은 함부로 만질 수 없었지만 임금의 손길만큼은 받아들였다는 대목도 재미있습니다. 누가 서열 1위인지, 누구의 총애를 받는 것이 가장 유리한지 잘 알고 있었던 것 같습니다. 역시 고양이답습니다.숙종이 세상을 떠나자 금손이는 먹이를 거부하며 울다가 뒤따라 죽었다는 애틋한 이야기도 전해집니다. 문학적 기록인 만큼 세세한 장면을 모두 역사적 사실로 단정할 수는 없겠지만, 왕과 고양이의 관계가 얼마나 특별하게 기억되었는지는 짐작할 수 있습니다.생각해 보면 재미있는 일입니다. 온 나라에 명령을 내릴 수 있었던 임금도 고양이의 마음까지 마음대로 움직일 수는 없었을 테니까요. 부르면 모른 척하다가도 제 마음이 내키면 다가오는 동물. 인간이 정해 놓은 규칙보다 자기만의 리듬을 따르는 존재에게 사람들은 오래전부터 기꺼이 마음을 내어주었습니다.오늘날에도 그 사랑은 계속되고 있습니다. 2024년 말 기준 우리나라에서 고양이를 기르는 가구는 약 137만 가구에 이릅니다. 전년보다 2만 가구 늘어난 수치입니다(출처: KB금융그룹 <2025 한국 반려동물 보고서>).고양이를 키우는 사람들은 사소한 순간도 놓치지 않습니다. 밥을 먹는 모습, 졸다가 고개를 떨어뜨리는 순간, 제 몸보다 작은 상자에 기어이 몸을 욱여넣는 모습까지 사진과 영상으로 남깁니다. 그 기록들이 쌓여 휴대전화의 저장 공간을 가득 채우곤 하지요.250년 전 변상벽에게는 휴대전화 대신 붓과 종이가 있었습니다. 고양이의 움직임을 기록하는 방법은 달랐어도, 그 작은 동물에게 매료된 마음만큼은 오늘날의 집사들과 크게 다르지 않았을 것 같습니다.<국정추묘>를 위한 찻자리에는 국화가 그려진 찻잔을 꺼냈습니다. 보이숙차 5g에 식용 말린 국화 다섯 송이를 더해 우린 차를 담기로 했어요. 그림 속 가을 정원을 찻잔에도 옮겨보고 싶었거든요.보이차와 국화를 함께 우리는 방식은 낯설지 않습니다. 홍콩의 얌차(飮茶, 중국 남부와 홍콩에서 차를 마시며 딤섬 등의 음식을 함께 즐기는 식문화)에서는 두 가지를 섞은 차를 '국보(菊普)'라는 이름으로 즐깁니다. 보이차의 깊고 묵직한 풍미에 국화의 은은한 꽃향을 더하는 조합이지요. 옛 의학에서는 국화를 눈을 밝게 하는 약재로 여겼습니다. 고양이의 생생한 눈빛이 인상적인 <국정추묘>와는 묘하게 잘 어울리는 차입니다.뜨거운 물을 만나 마른 국화가 조금씩 제 모습을 되찾습니다. 오므렸던 꽃잎 사이로 찻물이 스며들고, 보이차는 그 사이 깊은 색을 풀어놓습니다. 국화가 그려진 잔에 차를 따르니, 종이 위에 머물러 있던 가을 정원의 일부가 찻자리로 옮겨온 듯합니다.한 모금 머금으면 숙차 특유의 부드럽고 묵직한 맛 위로 국화 향이 산뜻하게 올라옵니다. 자칫 무겁게만 느껴질 수 있는 숙차의 맛을 국화가 명쾌하가 끌어올려 주네요. 찻잔을 든 채, 다시 국화가 핀 정원의 고양이 두 마리에게 돌아가 봅니다.국화 향이 뜰에 번지고, 벌은 향기에 취해 날아다닙니다. 고양이들은 저마다 무언가에 마음을 빼앗긴 채 그 자리에 머물러 있고요. 그날 화가가 무엇을 생각했는지, 고양이들이 실제로 무엇을 보았는지는 알 수 없지요. 다만 화가가 남긴 그림을 누군가는 소중히 간직했고, 그렇게 전해진 그림을 250년 뒤의 우리가 다시 바라보고 있습니다. 어느 가을날의 짧은 순간이 한 사람의 붓끝에서 이토록 긴 시간을 얻었습니다.찻잔에 남은 마지막 한 모금을 마시며 생각합니다. 사랑한다는 것은 어쩌면, 별것 아닌 순간에도 기꺼이 오래 시선을 머물게 하는 일인지 모르겠다고요.