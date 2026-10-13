iM금융지주 회장 활동비 이중 수령 논란에 "책임 있는 조치" 촉구

iM금융지주 황병우 회장이 활동비를 이중으로 수령해 논란이 일고 있는 가운데 지역 시민단체가 금융당국의 조사와 금융지주의 책임있는 조치를 촉구했다(관련 기사 : iM금융지주 회장, 활동비 이중 수령 논란
).
대구참여연대는 13일 성명을 통해 "(황병우 회장의 활동비 이중 수령이) 형법상 배임 등에 해당한다고 예단하기는 어렵다"면서도 "도덕적으로 문제가 있는 것은 사실"이라며 "다른 금융회사들에서도 찾기 어려운 사례로 특혜 여지가 크다"고 지적했다.
이어 "법적 문제를 떠나 황 회장과 이를 승인한 이사회 모두 책임을 인정하고 사과해야 한다"며 "이중 수령한 금액을 반납하는 등의 조치가 필요하다"고 강조했다.
또 금융감독원에 관련 법령이나 회사 내규 등의 위반 여부를 조사해 상응한 조치를 할 것을 요구했다.
대구참여연대는 "황 회장과 지주 및 은행의 이사회가 회사에 손해를 미치는 일이라는 사정을 알고도 승인하거나 부당한 용도로 사용했다면 배임 등의 책임을 물어야 한다"고 주장했다.
그러면서 "법규 위반이 아니라고 해도 이런 경우를 방지할 기준을 세우거나 권고할 필요가 있다"며 "이번 사례를 계기로 회장과 행장을 겸직하여 권한이 집중되는 문제, 재정이 낭비되는 문제 등에 대한 방지책을 마련할 것"을 강조했다.
강금수 대구참여연대 사무처장은 "이사회 의결을 거쳐 활동비를 지급했더라도 이중으로 지급받았다면 불법을 의심할 수 있다"며 "불법이 아니더라도 이중 수령은 도덕적으로 문제가 있기 때문에 반납하는 게 옳다"고 말했다.
앞서 <오마이뉴스>는 지방은행에서 시중은행으로 전호나한 iM은행(구 대구은행) 그룹 지주사인 iM금융지주 황병우 회장이 은행장을 겸인하는 기간 이중으로 활동비를 받아 사용해 배임 논란이 일고 있다고 단독 보도했다(관련 기사 : iM금융지주 회장, 활동비 이중 수령 논란
).
황 회장은 지난 2024년 3월부터 2025년 12월까지 iM지주 회장과 iM은행 은행장을 겸직하는 기간 동안 업무추진비와 별도로 활동비를 매년 2억에서 2억6000만 원을 별도로 받아 사용했다.
활동비는 카드를 사용하는 업무추진비와 달리 경조사비나 골프 캐디피 등 현금으로 지급되는 부분에 사용하도록 개인 통장으로 직접 지급했고 사용 내역은 본인이 아니면 알 수 없었다.
이와 관련 내부에서도 "활동비를 이중으로 받아 사용하면 배임 아니냐"는 비판이 나왔고 직장인 익명 커뮤니티인 '블라인드'에도 황 회장의 활동비 의혹을 비판하는 내용의 글이 올라오기도 했다.
하지만 iM지주 관계자는 "지주회장과 은행장을 겸직하는 구조에서 지주회사와 은행의 업무추진비를 각각 사용하는 것은 각 법인의 업무와 비용을 구분하여 집행한다는 측면에서 합리적"이라고 해명했다.