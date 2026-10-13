이화영 측 "가석방·사면 논의 안 한다, 이달 중 재심 청구"

큰사진보기 ▲증언하는 이화영 전 경기도 평화부지사이화영 전 경기도 평화부지사. 2026-04-14 ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이진수 법무부 장관 직무대행이 8일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

쌍방울 대북송금 사건으로 실형이 확정돼 수감 중인 이화영 전 경기도 평화부지사 측이 이달 안에 재심을 청구하기로 했다. 최근 불거진 가석방과 특별사면 논란에는 명확히 선을 그었다. 특히 <오마이뉴스>가 단독 보도한 국가정보원 2급 비밀 문건 등을 토대로 재심 사유를 마련했다는 입장도 밝혔다.이화영 전 부지사 변호인단을 대표하는 류재율 변호사는 13일 오후 <오마이뉴스>에 전달한 공식 입장문과 전화통화에서 "법적인 절차 내에서 가능한 조치인 재심신청만 하기로 하였고, 일각에서 이야기하는 다른 조치들에 대해선 생각하지 않고 있다"라고 밝혔다. 이어 "재심 신청은 이번 달 내로 할 예정"이라며 "이와 다른 내용의 의견이나 입장은 변호인단의 공식 의견이나 입장이 아님을 밝힌다"고 강조했다.일부 변호인의 언론 인터뷰로 불거진 가석방 요구와 이재명 대통령에 대한 불만 제기 등이 변호인단의 공식 입장은 아니라는 점을 분명히 한 것이다. 동시에 가석방이나 특별사면이 아닌 재심을 통해 확정판결의 정당성을 다투겠다는 방침을 공식화했다.변호인단은 이날 오전 11시부터 오후 1시 30분까지 서울 모처에서 회동했다. 지난 6월 이화영 전 지사 '연어술파티' 의혹 관련 국회증언감정법 위반(위증) 사건 국민참여재판 변론을 맡았던 변호인들을 중심으로 향후 법적 대응 방안을 논의했다.이 자리에서는 이 전 부지사 수사와 재판 과정에 법률 위반 요소가 있었다는 문제의식이 공유된 것으로 전해졌다.변호인단은 수사와 재판이 위법한 방향으로 진행됐고, 그 결과 인신 구속 상태가 이어지는 것은 인권 침해라는 입장이다. 국가권력에 의해 발생한 인권 침해는 국가가 바로잡아야 한다는 주장도 나왔다.회동 직후에는 연내 재심 청구를 추진한다는 설명이 나왔지만, 이후 류 변호사 명의의 공식 입장문을 통해 재심 청구 시점을 이달 안으로 구체화했다.이날 논의 내용은 일부 변호인을 통해 수원구치소에 수감 중인 이 전 부지사에게도 전달된 것으로 알려졌다.재심 청구의 주요 근거 중 하나는 지난달 <오마이뉴스>가 단독 보도한 국정원 2급 비밀 문건 내용이다. 여기에는 윤석열 정부 출범 두 달 뒤인 2022년 7월 국정원이 쌍방울 대북사업을 조사하는 태스크포스(TF)를 가동하고, '경기도 대북사업'을 별도로 표시해 들여다본 정황이 담겼다.특히 대북송금 사건 재판에서 중요하게 다뤄진 북한 공작원 리호남의 동선과 관련해 기존 법원 판단과 배치되는 국정원 내부 판단이 확인됐다. 국정원이 영상자산 등을 통해 북한 지역을 장기간 확인했지만, 검찰이 대북송금 명목 가운데 하나로 제시한 스마트팜 시설을 발견하지 못했다는 내용도 포함됐다.쌍방울의 대북사업을 '주가조작' 첩보의 맥락에서 바라본 내용도 담겼다. 이시원 당시 대통령실 공직기강비서관이 국정원을 통해 쌍방울 돈을 받은 북한 기관을 외국환거래법상 제재 대상으로 만드는 방안을 추진한 정황도 확인됐다.이러한 내용은 쌍방울의 대북송금 목적과 경위, 관련 인물의 행적 등 기존 확정판결의 핵심 사실관계와 일부 배치되는 것이다. 다만 해당 자료가 형사소송법상 재심 개시 요건에 해당하는지는 법원의 판단을 받아야 한다.이번 공식 입장은 최근 이 전 부지사의 가석방 문제를 둘러싼 논란이 커진 가운데 나왔다.앞서 김광민 변호사는 언론 인터뷰에서 이 전 부지사가 이재명 대통령에게 매우 화가 나 있다는 취지로 발언했다. 이 대통령 측에 가석방을 희망한다는 뜻을 전달했지만 별다른 움직임이 없었다는 주장도 내놨다.그러나 이 전 부지사는 지난 8일 공개된 자필 입장문에서 해당 발언이 자신의 뜻과 다르다고 정정했다.그는 "제 변호인 김광민 변호사님이 저의 오랜 수형 생활을 지켜보시며, 안타까운 마음을 토로한 모양"이라면서도 "저의 진의와 다른 부분이 있어 정정하려고 한다"고 밝혔다. 이어 "조작된 누명으로 저와 마찬가지의 고통을 받고 계신 대통령님의 고뇌도 공감한다"고 적었다. 다만 수원지검의 조작 의혹이 국회 국정조사 등을 통해 상당 부분 드러났음에도 진상규명이 지체되고 있다며 답답함과 억울함을 호소했다.법무부는 이 전 부지사가 현재 가석방 요건을 충족하지 못했다는 입장을 밝힌 상태다.이진수 법무부 차관(장관 직무대행)은 지난 8일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 "이화영 피고인은 2개의 형을 선고받은 상태"라며 각각의 형에 대해 3분의 1 이상 집행돼야 기본 요건을 갖출 수 있다고 설명했다.이 전 부지사는 외국환거래법 위반 등 사건에서 유죄 판결을 받았다. 2025년 6월 대법원에서 징역 7년 8개월과 벌금 2억 5000만 원, 추징금 3억 2595만 원이 확정됐다. 별건으로 이재명 대통령과 함께 기소된 제3자 뇌물 사건은 현재 1심이 진행 중이다. 외국환거래법 위반과 제3자 뇌물 사건은 800만 달러의 대북송금이라는 같은 사실관계를 공유한다.국회증언감정법 위반 사건은 1심 징역 4개월 유죄 판결이 나왔고, 현재 항소심 재판이 진행 중이다. 이밖에도 별도의 뇌물 사건 1심 재판도 진행되고 있다.이날 변호인단 회동에서는 특별사면 요청도 논의되지 않은 것으로 전해졌다. 변호인 측은 특별사면이 대통령의 고유권한이라는 점을 강조했다.