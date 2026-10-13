캐나다 길가에서 '밤'을 보면 부디 외면하세요

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"밤이다!"

큰사진보기 ▲거리마다 떨어진 마로니에(너트체스넛)거리마다 가로수 밑에 떨어져 있는 밤처럼 생긴 열매. 밤인 줄 깜박 속아 욕심 내어 주워왔다가 큰일 날 뻔했던 사건을 제공한 주범이다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲마로니에(너트체스넛) 나무밤이 떨어진 자리에서 올려다보니 높이 뻗은 줄기와 울창한 잎이 우리나라에서 볼 수 있는 밤나무와는 모습이 전혀 달랐다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

'딸에게 약식을 만들어 줄까, 아니면 맛탕을 해줄까.'

"내가 밴쿠버 길을 걷다가 가로수 밑에서 밤처럼 떨어진 열매를 주웠는데 이게 뭐지?"

"캐나다 길가에서 많이 볼 수 있는 그 나무는 '마로니에(너트체스넛/Horse Chestnut)'입니다. 밤과 비슷하게 생겼으나 독성 물질 에스쿨린이 들어 있습니다. 복통, 설사, 두통을 일으킬 수 있고 심하면 사망 위험이 있으니 절대로 먹으면 안 됩니다."

"이미 삼켰다면 빨리 가까운 병원에 가시고, 삼키지 않았다면 즉시 입안을 여러 번 헹궈내십시오."

큰사진보기 ▲솥에 찐 마로니에(너트체스넛)밤과 똑같이 생겼으나 고소하고 단맛은 없고 쓴맛이 입안에 계속 남아 괴로웠다. 제미나이에 따르면 독성 물질이 있어 먹으면 복통, 설사, 두통을 일으키니 빨리 병원을 찾으라 했다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

"가로수로 태어나 가로수 역할을 다 했으면 이로운 거지."

딸아이가 근처에 있는 커뮤니티 센터를 구경 가보자고 했다. 아침을 먹고 딸 내외와 함께 밖으로 나왔다. 토니가 애지중지 기르는 플래시도 함께 데리고 나갔다.높은 건물도 높은 산도 없다 보니 밴쿠버의 하늘은 훨씬 더 넓고 시원해 보였다. 밝은 햇살과 신선한 공기가 피부에 와 닿았다. 거리에는 낙엽이 수북하게 깔려 가을 분위기가 물씬 풍겨 좋았다. 파란 하늘 밑 빨간 단풍잎은 캐나다 국기를 다시 한번 쳐다보게 했다. 이곳 캐나다는 거리는 붉은색으로 치장하기 바쁘다. 지금쯤 우리나라는 거리마다 은행잎이 노랗게 물들었을 텐데.줄지어 서 있는 하늘 높이 솟은 커다란 가로수들. 퉁퉁한 나무 둘레를 보며 세월의 흐름을 짐작해 봤다. 이런저런 생각을 하며 걷던 중, 발밑으로 뭔가 차였다. 땅바닥을 내려다보니 세상에, 밤이 잔뜩 깔려 뒹굴고 있는 게 아닌가. 알이 굵고 실해서 하마터면 길 한복판에서 "심봤다!"를 외칠 뻔했다. 그것도 머나먼 캐나다 땅에서.내 외침에 모두가 땅바닥을 주시했다. 까진 밤송이 껍질 속에 알토란 같은 밤들이 영롱한 빛을 뿜고 있었다. 이게 진짜 밤이냐고 묻는 남편에게 "이게 밤이지 그럼 뭐겠어?"라며 당당하게 되물었다. 자세히 보니 한국 밤과 모양이 약간 달리 보였다. 우리나라 밤송이는 가시가 촘촘히 박혀 따가운데 이건 가시가 드문드문했다. 하지만 아무나 붙잡고 물어봐도 틀림없이 '밤'이라고 할 정도로 밤과 똑같았다.나는 남편에게 빨리 주우라고 채근했다. 캐나다에 오래 산 딸과 사위는 별 관심을 두지 않고 먼 산만 바라봤다. 순간 무안함이 밀려왔다. 하지만 잠깐의 무안함을 참으면 '밤'이라는 영원한 실리를 얻을 수 있지 않은가. 담을 그릇이 없어 쩔쩔매자 사위가 강아지 배변 봉투를 말없이 건넸다. 봉투가 작아 일단 맛만 볼 생각으로 서른 개 남짓만 주워 담았다. 나중에 큰 보따리를 가져와 줍기로 하면서.목표했던 커뮤니티 센터에 들어서니 규모가 엄청났다. 노인들이 여유롭게 수영을 즐기고 있었고, 바느질과 춤을 배우는 문화 공간, 식당이 잘 갖추어져 있었다. 언어만 통하면 얼마나 좋을까 아쉬웠지만, 이내 마음을 다잡았다. 아무리 좋은 프로그램이 있다 한들 딸아이를 놔두고 즐길 수는 없다. 나는 캐나다의 문화생활을 즐기러 온 사람이 아니다. 만삭인 딸아이의 건강한 출산을 돕고 산후조리를 수발하러 온 엄마이다.출근하는 사위를 보내고 집으로 돌아오는 길이었다. 강아지 플래시는 여전히 땅바닥을 뒤지며 걸었고, 나 역시 눈을 땅바닥에 꽂으며 걸었다. 여기저기 떨어진 밤이 발에 차였다. 커다란 나무를 올려다보니 한국의 밤나무 잎과는 전혀 달랐다.그래도 열매는 아무리 봐도 영락없는 밤이었다. 지천으로 깔린 이 많은 것들을 사람들은 왜 안 주워갔을까. 입이 고급인가, 아니면 먹을 게 흔해서인가. 나는 밤을 주우면 뭐부터 만들어 먹을지 고민했다.집에 도착하기가 무섭게 얼른 밤을 씻어 냄비에 넣고 쪘다. 금방 김을 내더니 익은 냄새가 났다. 채 식지 않은 밤을 호호 불어 반으로 갈라서 찻숟가락으로 떠먹어 보았다. 입안에 들어온 밤 알갱이를 씹었다. 식감이 포슬포슬한 게 역시 밤이 맞았다. 그런데 잠시 후 뒷맛이 알싸하게 썼다.남편에게도 반쪽을 건넸고, 남편은 그걸 찻숟가락으로 떠서 딸아이 입에 넣어주었다. 딸아이가 "엄마, 이거 왜 이렇게 써?" 하자 남편은 "몸에 좋은 약은 원래 쓴 법이야"라면서 숟가락으로 떠먹었다. 요즘 피곤해서 내 입이 쓴가 싶어 침을 삼켰는데 쓴맛이 사라지기는커녕 점점 강하게 반응했다.그제야 직감이 이상하여 남편에게 얼른 인터넷을 찾아보라 했다. 조금 전까지만 해도 몸에 좋은 건 입에 쓴 법이라며 싱글벙글하던 남편. 겁이 났는지 재빨리 인공지능한테 물었다.제미나이는 기다렸다는 듯 신속하게 답변을 내놓았다.순간 우리 세 사람의 얼굴이 하얗게 질려버렸다.상황이 위급한 걸 알아챘는지 AI는 결론부터 말해 놓고 덧붙여 말해주었다.잠깐 들어온 이방인 신분으로 캐나다 병원은 어떻게 가며, 무엇보다 임신 중인 딸아이에게 무슨 일이라도 생기면 어쩌나 겁이 덜컥 났다. 우리는 화장실로 달려가 정신없이 양치질로 입안을 헹궜다. 딸아이는 안절부절못하는 나를 도리어 안심시키려 "엄마, 아주 조금 먹었으니까 괜찮아" 하고 웃어 보였다.찻숟가락으로 맛만 볼 정도로 주었으니 망정이지, 껍질을 까서 통째로 딸 입에 쏙 넣어주었더라면. 생각만 해도 아찔했다. 불안감이 가시지 않아서일까, 입안은 계속 썼고, 배도 살살 아픈 듯했다. 우리 셋은 손가락을 내걸고 약속했다. 밤인 줄 알고 마로니에를 먹었다는 사실은 우리만의 영원한 비밀이라고. 특히 사위한테는 절대 말하지 않기로 굳게 다짐했다.세상에 태어난 모든 생명은 제각각 쓰임새가 있는 법이다. 그런데 마로니에는 이로움은 주지 않고 독성을 품고 태어난 걸까. 가시 안에서 오랜 시간 햇살을 받으며 여물었을 텐데. 그때 옆에 있던 남편이 거들었다.그제야 해답이 풀리는 듯했다. 우리에게 달콤한 맛을 주는 밤만 이로운 열매가 아니다. 하늘 높이 쭉쭉 뻗어 무성한 잎을 피우는 자체도 이로운 일이다. 공기를 정화하고 뜨거운 여름날 그늘을 만들어 주는 역할을 다 했는데 무얼 더 바랄까.멀리 타향에서 하마터면 큰일 날 뻔했다. 모든 건 나의 욕심에서 비롯된 일이다. 이제 아무리 탐스러운 열매가 거리에 떨어졌더라도 나는 섣불리 손대지 않을 자신이 생겼다. 딸아이가 무사할 수 있었다는 사실 하나 만으로 그저 감사하다.