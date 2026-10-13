남도음식문화 큰찬치, 23~25일 나주서 개최

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 남도음식문화 큰잔치 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시는 오는 23일부터 25일까지 나주 영산강 정원 일원에서 '제31회 남도음식문화큰잔치'를 연다.'남도의 맛으로 하나 되는 통합특별시'를 슬로건으로 전남광주 27개 시군구 대표음식을 한자리에서 선보이고 지역별 식문화의 가치를 알리기 위한 행사다.올해는 스타 셰프 디너쇼와 남도음식명인의 식탁, 요리체험 등을 통해 관람객이 직접 참여하고 즐기는 체험형·체류형 미식축제로 운영한다.안유성 대한민국 조리명장, 천상현 셰프, 사찰음식의 대가 정관 스님과 프랑스 명장 요리사협회(MCF) 셰프 등이 참여하는 특별 미식 프로그램도 준비됐다.또 12명의 남도음식명인이 차리는 가정식 한상과 지역 식품 브랜드, 청년 디저트 등도 만나볼 수 있다.개막식은 23일 오후 6시 '남도의 맛, 하나의 밥상이 되다'를 주제로 열린다. 남도음식의 역사와 문화를 담은 주제공연을 통해 통합특별시의 화합과 미래 비전을 표현한다.오미경 전남광주시 관광정책과장은 "남도음식문화큰잔치가 전남과 광주의 다양한 음식문화를 잇고 남도 미식의 가치를 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 "가족, 친구와 함께 나주 영산강정원을 찾아 남도의 맛과 멋을 즐기길 바란다"고 말했다.