꽃목걸이 든 이 대통령 "북극항로, 위기 때 기댈 또 하나의 선택지"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 부산에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에서 팬스타 아크로호 서명원 선장에게 꽃목걸이를 전달한 후 가족과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.13 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 부산에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에서 격려사를 하고 있다. 2026.10.13 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲전재수 부산시장과 박완수 경남도지사가 13일 부산에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에서 대화하고 있다. 2026.10.13 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 "새롭게 열어낸 북극항로는 위기 때 기댈 수 있는 또 하나의 선택지가 될 수 있다"며 섣부른 낙관 대신 긴 안목으로 북극항로 시대를 준비하겠다고 밝혔다. 또한 "새로운 바닷길이 열리는 만큼 북극항로 시대를 대비하는 부산과 동남권의 미래도 함께 열어가야 한다"며 이를 위한 적극적인 지원 의사도 밝혔다.이 대통령은 13일 오후 부산에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에서 팬스타 아크로호의 무사 귀항을 격려하면서 이러한 입장을 밝혔다. 지난 8월 22일 부산항을 떠난 팬스타 아크로호는 북극항로를 통해 유럽 항만 3곳을 거쳐 약 50일 만인 지난 11일 다시 돌아왔다. 한국 선사가 컨테이너 선박으로 북극항로를 거쳐 유럽을 왕복한 것은 이번이 처음이다.이 대통령은 "떠다니는 얼음과 시시각각 바뀌는 북극 바다를 살피며 수많은 판단을 내려야 하는 중압감 속에서도 조타실에서는 길을 찾고 기관실에서는 배의 심장을 지키며 소임을 완수해 주신 여러분을 진심으로 환영한다"며 팬스타 아크로호 선장과 선원의 노고를 치하했다.이어 "출항 준비부터 선박 검사와 운항 협의, 해상 보험과 선박 금융에 이르기까지 복잡한 과제를 하나씩 풀어주신 분들께도 깊은 감사와 존경의 말씀을 드린다"라며 "여러분의 도전으로, 대한민국이 디딜 수 있는 바닷길과 바라볼 수 있는 미래가 한층 넓어졌다"고 강조했다.이 대통령은 "이번 항해는 북극항로의 가능성을 실제 화물 운송으로 확인한 뜻깊은 도전이었다"고 의미를 부여했다.구체적으론 "부산에서 영국까지, 홍해를 거쳐 수에즈 운하를 지나는 기존 항로로는 한 달 가까이 걸리는 길을 이번에는 북극해를 통해 단 20일 만에 도착"했고, "컨테이너 700개 분량에 이르는 화학제품, 자동차, 화장품 등 수출 화물을 유럽 시장으로 실어 나르며 우리 기업이 활용할 새로운 경로를 확인했다"고 했다.특히 이 대통령은 "항로를 개척한다는 것은 지도 위에 선 하나를 긋는 일이 아니다"라며 "선박이 오갈 조건을 현장에서 확인하고 물건을 맡길 화주의 신뢰를 얻고 선원이 의지할 수 있는 데이터와 경험을 쌓아가는 일"이라고 했다.이번 시범항해를 통해 "여름철 북극해에서 쇄빙선의 도움 없이 선박을 운항하며 유빙에 대응하는 경험"을 쌓고, "빠른 배송이 필요한 화물 수요를 더 찾아내고 유럽에 짐을 내린 뒤 돌아오는 배에도 화물을 싣는 일 등 앞으로 풀어야 할 과제"를 찾아낸 것처럼, 이를 하나씩 풀어가야 북극항로 개척이 완성된다는 뜻이었다.이 대통령은 "이번 중동 해역의 긴장을 통해 우리의 바닷길이 막히면 대한민국 경제가 얼마나 흔들리는지 똑똑히 알게 됐다"며 꾸준히 북극항로 개척에 나서야 하는 필요성도 강조했다.이와 관련 이 대통령은 "당장의 경제성을 걱정하는 목소리도 있지만 운항 경험이 쌓이고 화물이 모이면 비용을 줄이고 서비스의 신뢰를 높일 수 있다"며 "필요해진 뒤에야 준비한다면 그때는 늦다. 경험과 기술은 하루아침에 쌓이지 않는다"고 했다.이 대통령은 이 자리에서 ▲ 국제사회의 신뢰 확보 ▲ 지속가능한 해상운송 토대 마련 ▲ 안전·환경기술 투자 등 세 가지 북극항로 시대 준비 방향도 설명했다.먼저 "국제사회의 신뢰 속에서 북극항로를 열어가겠다"라며 "국제규범과 국제사회의 제재원칙을 철저히 지키겠다"고 했다. 또한 "주요 협력국들과 충분히 소통하고 운항과 관련된 우려를 책임 있게 살피겠다"며 "새로운 항로가 특정 국가의 독점적 이익으로 머물지 않고, 공동의 번영으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.우크라이나와의 전쟁으로 서방의 경제제재를 받고 있는 러시아와의 관계 설정이 북극항로 개척의 주요한 변수임을 짚고 이러한 정세를 충분히 감안해 북극항로 시대를 준비하겠단 뜻으로 풀이된다.참고로 이 대통령은 이날 오전 열린 국무회의에서도 "(북극항로 시범운항) 출발할 때부터 대러 제재에 저촉되느냐, 안 되느냐는 논란이 있었다"면서 신중한 외교적 관리 필요성을 주문한 바 있다. 아울러 "북극항로 개척에 가장 큰 과제는 러시아와의 협력 아니겠나"라며 "(국제외교에는) 영원한 적도 영원한 우방도 없다"고도 말했다.그다음으로 강조한 건 꾸준한 운항경험을 통한 지속가능성 확보였다. 이 대통령은 "운항 비용과 안전성, 운항의 정시성, 선원의 경험까지 대한민국의 운항 역량을 착실하게 높여가겠다"며 "다양한 해운기업과 화주, 물류기업이 참여할 수 있도록 정보 지원 및 금융, 제도적 기반 마련에 힘쓸 것"이라 했다.마지막으론 "북극 바다와 생태계를 보호하고 그 바다에 기대어 사는 이들의 삶도 존중할 것"이라고 했다. 이를 위해 "북극 연구 투자를 확대해 친환경 선박 기술과 저탄소 연료 전환, 해빙 예측과 항해 지원, 극지 전문인력 양성까지 이어가겠다"며 "더 안전하게 운항하고 환경부담을 줄이는 기술이 우리 조선 해운산업의 새로운 경쟁력이 될 것"이라고 강조했다.북극항로의 출발점이자 종착점이 될 부산을 비롯한 동남권을 남부 해양수도권으로 도약시키기 위한 지원 의사도 거듭 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "부산의 항만·물류와 해양 금융, 울산의 조선과 친환경 에너지, 경남의 조선기자재와 첨단 제조를 연결하겠다"며 "선박 건조와 수리, 연료 공급, 인력 양성, 금융과 보험까지 기업들이 지역에서 성장하고 그 결실이 좋은 일자리로 이어지게 하겠다"고 말했다.특히 한국 대표 선사 HMM이 이날부터 부산에서 본사 업무를 시작한 점을 짚으면서 "뜻깊고 담대한 결단을 내려주신 HMM 노사와 임직원 여러분께 다시 한번 감사드린다"고 했다.또한 HMM처럼 부산 이전을 결정한 SK 해운, 에이치라인 해운, 홍아해운 임직원에게도 따로 감사를 표한 후 "우리 해운기업들이 바닷길이 모이는 도시 부산에서 시장의 변화를 선도하며 세계를 무대로 더 크게 성장하길 기대한다. 정부도 기업의 손을 꼭 잡겠다"고 밝혔다.무엇보다 이 대통령은 이 모든 일이 해양수산부가 부산으로 터를 옮긴 지 1년도 채 되지 않아 이뤄졌다면서 "이제 '남부 해양수도권' 육성을 힘 있게 이끌 수 있도록 해수부의 기능을 더 강화하겠다"고 말했다.아울러 "팬스타 아크로호의 북극항로 항해일지는 완성됐지만 대한민국의 북극항로 항해일지는 이 자리에서 첫 장을 연다"라며 "먼바다에서 여러분이 보여준 용기와 책임감에 정부도 흔들림 없는 실천으로 답하며 대한민국의 새로운 항로를 열어가겠다"고 다짐했다.한편 이 대통령은 이날 행사에서 팬스타 아크로호 선장과 선원, 가족들에게 귀항을 축하하는 꽃목걸이와 꽃다발을 직접 전달했다. 또 시범 운항 성공에 기여한 실무자들에게 감사패 또한 수여했다.