피고인신문 도중 윤석열 갑자기 "문재인 대통령은요"

국민의힘 선거비용 397억 원 반환 여부가 걸린 윤석열 공직선거법 위반 사건 항소심 재판 변론이 종결됐다. 판결 선고는 오는 26일 오후 2시로 잡혔다.
서울고등법원 형사2-1부(재판장 백승엽 고법판사)는 13일, 윤석열 공직선거법 위반(허위사실 공표) 사건 항소심 결심 공판을 열었다. 피고인 신문과 양측의 최종 의견 진술이 진행됐다.
윤석열, 최후진술에서 무죄 호소
공소사실은 윤씨가 20대 대선을 앞두고 ①과거 윤대진 전 검사의 형 윤우진 전 용산세무서장에게 이남석 변호사를 소개한 사실이 있음에도 소개한 사실이 없다고 말하고(2021년 12월 14일 관훈클럽 초청토론회) ②김건희씨로부터 건진법사 전성배씨를 소개받고 김건희씨와 여러 차례 함께 만난 사실이 있음에도 당 관계자로부터 전씨를 소개받고 김건희씨와 함께 만난 사실이 없다고 거짓말을 했다(2022년 1월 17일 취재진과의 질의응답)는 것이다.
1심은 지난 7월 당선무효형인 징역 1년 6개월·집행유예 3년의 유죄 판결을 내렸다. 벌금 100만 원 이상의 유죄 판결이 확정되면, 국민의힘은 20대 대선에서 보전받은 397억 원을 반환해야 한다.
김건희특검(특별검사 민중기)은 구형 의견에서 윤씨 항소를 기각해달라고 요청했다. 김경호 특검보는 "원심(1심)이 피고인에게 선고한 형은 원심이 가진 합리적인 양형 재량의 범위 내에 속한다고 볼 수 있으므로 원심의 형을 존중함이 타당하다"라고 밝혔다.
김 특검보는 "피고인의 이 사건 공소사실과 같은 발언 이후 피고인에 대한 각종 의혹은 잠잠해졌고 피고인은 계속해서 유력 대선후보의 지위를 유지할 수 있었다. 20대 대통령 선거 과정에서의 지지율 추이나 선거결과 득표율 차이에 비추어 피고인의 범행은 선거결과에 영향을 미쳤다고 봄이 상당하다"라고 강조했다.
특히 ②번 혐의를 두고 "피고인이 전성배를 10년 가까이 만나면서 관계를 이어왔고 피고인에게 전성배를 처음 소개해 준 사람은 피고인의 배우자인 김건희이며 피고인 부부와 전성배는 단순한 친분관계 이상의 긴밀한 관계에 있었음이 수많은 증거에 의해 사실로 확인되었다"면서 "그런데도 피고인은 본 재판에 이르러서도 계속하여 말을 바꾸는 등 국민을 속이고 재판부를 속이는 행동을 계속하고 있다"라고 지적했다.
윤석열씨는 최후진술에서 무죄를 호소했다. 윤씨는 2022년 1월 17일 취재진과의 문답 당시 취재진이 과거 김건희씨와 함께 전성배씨를 만난 적이 있는지를 물은 게 아니라 그해 1월 1일 전씨가 참여했던 국민의힘 선거캠프 행사 상황을 묻는 것으로 받아들였고, 이에 따라 김건희씨와 함께 만나지 않았다는 자신의 답변은 허위가 아니라는 주장을 재차 내놓았다.
갑작스레 문재인 전 대통령을 언급한 이유
윤씨는 피고인신문 도중 ①번 혐의와 관련한 질문에 대답을 하는 과정에서 갑작스레 문재인 전 대통령을 언급하기도 했다.
윤씨 측 유정화 변호사 설명에 따르면, 2019년 7월 윤석열 검찰총장 후보자 인사청문회를 앞두고 청문회 준비팀이 윤대진 당시 법무부 검찰국장에게 윤우진 전 서장 변호사 소개에 대해 문의했고, 윤대진 국장은 '형에게 변호사를 소개해 준 것은 윤석열이 아닌 자신이었다'는 취지로 답했다.
유 변호사는 윤씨에게 "피고인이 (윤우진에게) 변호사를 소개해 줄 필요가 없었다는 게 이 사건의 진실인 것이죠?"라고 물었고, 윤씨는 "당연한 일"이라고 답했다.
그러면서 "(내가) 검찰총장이 될 사람이니 검찰국장 윤대진이 나를 위해 그렇게 답변해 준 게 아닌가 하는 식의 오해를 할 수 있기 때문에 제가 말씀드리는데, 당시 문재인 대통령은요"라며 말을 이었다.
"저는 그 당시에 (서울)중앙지검장을 마치고 대구나 부산고검장으로 보내달라고 했다. 근데 저를 꼭 (검찰)총장 시키고 싶어 했던 분이 문재인 대통령이었다. 그래서 제가 여러 가지 일이 있을 때, 검경수사권 조정 문제를 가지고 문무일 총장이 사표 내니 어쩌니 할 때도 저 보고 '사표 내지 마라', '총장 해야 되니까 사표 내지 말라'고. 굉장히 저를 (검찰)총장 시키고 싶어 하는 상황이었고, 그래서 저도 검증동의서를 내게 됐다."
윤씨는 "그런 입장이라 (문재인) 대통령이 어떤 의혹에도 불구하고 저를 총장으로 임명할 거는 100% 확신한 상황이었기 때문에 제가 굳이 시끄럽게, 뭘 피해 가야 할 일이 아니었다"라고 말했다.
백승엽 재판장은 "피고인이 할 말 많겠지만, 가급적 이 사건 쟁점 중심으로 답변해주면 좋겠다"라고 지적했다.
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