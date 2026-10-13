마을돌봄, 협력으로 확장하다

"누가 안 불러도, 내가 가고 싶으면 가는 거지. 그런 데가 많으면 좋지."

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큰사진보기 ▲다정곳간안산 퍼즐협동조합 ⓒ 경기도마을공동체지원센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기도마을공동체지원센터 홈페이지에도 실립니다.‘수요일엔마프(수요일에 만나는 마을정책 이슈 브리프)’는 마을을 위한 정책 정보 레터로 마을활동가, 행정 실무자, 관련 전문가 및 연구자들의 마을 분석과 대안적인 제안이 담긴 기획기사들과 국내외 혁신적인 마을 소식을 큐레이션 한 콘텐츠를 담아 매월 두 번째 수요일 발행되어 경기도마을공동체 지원센터 홈페이지에 게시됩니다.

오마이뉴스 독자들에게 마을공동체 정책과 연구동향, 현장이슈를 전달하기 위해 오마이뉴 연재를 시작했습니다.

안산시 상록구 일동에서 활동하는 우리동네연구소 퍼즐협동조합은 주민이 직접 출자하고 함께 운영하는 사회연대경제조직이다.공유공간과 공유주방, 건강사랑방, 재가장기요양센터 등을 운영하며 주민의 생활과 돌봄을 연결해 온 퍼즐은 '다정곳간'을 통해 식당과 카페, 슈퍼, 문화공간 등 동네의 생활공간을 어르신의 일상적인 돌봄 거점으로 연결했다. 새로운 시설을 만드는 대신 주민이 익숙하게 이용하는 공간에 식사와 휴식, 대화와 놀이의 기회를 더해 집 가까이에서 관계를 이어갈 수 있는 동네를 만들고자 했다.참여 어르신의 말에는 이 실험이 지향하는 돌봄의 모습이 담겨 있다. 정해진 프로그램뿐 아니라 내가 원할 때 찾아가 편히 머물 곳이 필요하다는 것이다. 지역사회 통합돌봄에서 의료·요양·복지서비스를 연결하는 일은 중요하지만, 외출할 이유나 마음 편히 말을 걸 상대가 없다면 일상의 고립은 남을 수 있다. 다정곳간은 이러한 빈틈을 동네 가게와 주민, 전문기관이 함께 채우는 시도다.다정곳간은 어르신의 생활과 욕구를 듣는 데서 출발했다. 누군가는 오래 머물 곳을, 누군가는 휴대전화 사용을 물어볼 상대를 원한다. 혼자 밥 먹기 어려운 마음이나 저녁의 외로움, 새로운 일을 해보고 싶은 바람도 있다. 서로 다른 욕구를 하나의 공간과 프로그램으로 충족하기 어려운 만큼, 다양한 공간이 각자의 방식으로 어르신을 맞이하는 것이 중요했다.동네 슈퍼 '슈퍼마리오'에서는 방문 도장이 안부를 묻는 계기가 되고, 중국음식점 '홍등'에서는 식사와 함께 택시 호출이나 문자 전송을 도움받을 수 있다. '공75당구장'에서 처음 당구를 배운 경험은 가족과 나눌 이야깃거리가 되었고, 마을정원 '안골정원'에서는 어르신이 직접 정원을 가꾸며 마을 활동에 참여했다. 익숙한 생활공간에 새로운 역할이 더해지면서 어르신이 자신의 필요에 따라 하루를 보낼 선택지가 넓어졌다.물론 간판을 붙이는 것만으로 돌봄 공간이 만들어지지는 않는다. 걸어서 갈 수 있는 거리인지, 잠시 앉을 자리가 있는지, 구매하지 않아도 편히 머물 수 있는지에 따라 방문의 문턱은 달라진다. 퍼즐은 상인회와 가게를 찾아다니며 주민이 편히 이용할 조건과 상인이 감당할 수 있는 운영 방식을 함께 살폈다.협력의 접점을 만든 뷰티풀커넥트는 아름다운재단과 경기도, 경기마을공동체지원센터, MYSC가 함께 추진한 다자간 협력 사업이다. 마을공동체가 지역 의제를 주도하고 공공·민간·전문가와 해결 방법을 찾도록 지원했다. 퍼즐은 기존의 현장 경험을 바탕으로 상인회와 의료복지기관, 대학, 자활센터, 행정의 역량을 연결했다. 중요한 것은 참여 기관의 수가 아니라 서로 다른 자원이 주민의 생활에 어떻게 닿았는가이다.안산양지지역자활센터와는 자활사업 참여자들이 운영하는 음식점 '국수나무'를 다정곳간으로 운영하는 협약을 맺고 음식의 양과 주문 방식 등을 논의했다. 안산의료복지사회적협동조합의 말벗 서비스와 건강체조, 안산상록보건소의 치매검사와 예방활동도 연결됐다. 동네 가게가 주민을 만나는 생활의 접점이 되고, 전문기관의 역량이 그 접점을 통해 가까이 전달된 것이다.기존 의제를 다른 주체와 함께 발전시키기도 했다. 퍼즐은 경도인지장애 어르신의 돌봄 문제를 고민해 왔으며, 제약기업 한국에자이와의 만남을 통해 돌봄 리빙랩 등 외부 경험을 접하고 논의를 넓혔다. 이후 어르신 글쓰기 활동을 해 온 문화공간 '문화플랫폼 열무'와 글쓰기·대화 프로그램을 공동 기획했다. 퍼즐은 어르신과 쌓은 신뢰와 참여 연결을, 열무는 공간과 프로그램 운영 역량을 보탰다. 대학과도 돌봄을 중심으로 한 상권 활성화 방안을 논의하고 홍보영상을 제작했다.그러나 협력은 저절로 이루어지지 않았다. 상인마다 봉사활동이나 고객 확대 등 사업을 이해하는 방식이 달랐고, 할인과 비용 부담, 공간 여건도 달랐다. 퍼즐은 상인과 주민 돌봄활동가, 어르신 서포터즈의 의견을 듣고 운영방식을 조정했다. 방문이 적었던 카페에 청년 문화예술인의 작은 공연을 접목한 것도 공간이 잘할 수 있는 역할을 다시 찾은 결과였다. 현장을 살피고 서로의 경험을 공유하는 과정은 각자의 강점을 공동 실행으로 연결하는 일이었다.이러한 경험을 거치며 퍼즐은 주민의 욕구와 상점, 활동가, 전문기관, 정책을 이어주는 마을돌봄 앵커조직으로 역할을 넓혀갔다. 마을공동체가 의제를 제안하고 실행을 함께 설계할 때, 다자간 협력은 한 조직이 감당할 수 있는 돌봄의 범위를 넓힐 수 있다.다정곳간 10개소에서는 9가지 유형의 활동과 서비스를 운영했고, 반복 참여를 포함한 이용 연인원은 3187명에 이르렀다. 규모만큼 주목할 변화는 어르신이 돌봄을 이용하는 데서 나아가 활동을 함께 만드는 주체가 되었다는 점이다. 어르신 서포터즈는 공간을 체험하고 의견을 제안하며 다른 주민에게 활동을 소개했다. 일부는 마을정원사나 공동체 활동의 참여자가 되었다.상인에게도 변화가 있었다. 단골 어르신의 안부를 묻고 머물 자리를 내어주던 일상적인 호의가 생활돌봄의 가치로 재발견됐다. 일부 공간은 어르신 맞춤형 상품과 프로그램을 기획했다. 돌봄과 골목상권이 서로에게 도움이 될 가능성이 열린 것이다. 다만 한쪽의 선의에 부담이 쌓이지 않도록 주민의 편익뿐 아니라 상인의 효용과 참여 비용도 살펴야 한다.사업 이후 5곳이 자체 프로그램이나 활동을, 3곳이 간판 이어달리기를, 2곳이 가게별 다정함 캠페인을 이어가는 것으로 정리됐다. 일동주민자치회와도 후속 돌봄문화 확산을 논의했다. 이는 물과 의자, 쉬어갈 자리를 내어주는 다정함을 동네에 남기려는 시도다. 그러나 지속가능성은 참여 의지만으로 확보되지 않는다. 관계를 연결할 인력과 재원, 조직의 기반이 함께 마련되어야 한다.다정곳간이 다양한 주체의 역량을 연결하는 출발점이었다면, 다음 과제는 협력을 지역에서 지속적으로 운영할 구조로 정착시키는 일이다. 이를 위해 다섯 가지 정책 과제를 제안한다.첫째, 다정곳간을 지역 돌봄계획과 공동 운영체계에 연결해야 한다. 지자체는 마을조직과 상인, 주민, 의료·복지기관이 함께 논의할 협의체를 마련하고, 부서 간 공통 과제와 담당 창구를 정해 사업과 담당자가 바뀌어도 협력이 이어지도록 해야 한다.둘째, 마을돌봄 앵커조직의 조정 역량을 지속적으로 지원해야 한다. 주민 욕구 파악과 상점 방문, 기관 간 역할 협의는 관계망을 유지하는 핵심 노동이다. 전담 인건비와 기본 운영비, 교육·기록 비용을 지원하고, 중장기 운영계획과 성과 점검을 연계할 필요가 있다.셋째, 공공재원을 중심으로 지역 자원을 결합해야 한다. 안부 확인과 연결·조정처럼 이용자에게 비용을 모두 청구하기 어려운 공익적 활동은 공공예산으로 뒷받침하고, 서비스 수입과 기업·재단의 협력 자금, 사회적경제의 수익 환원은 보완적으로 활용해야 한다.넷째, 참여 상점의 지속적인 활동을 지원할 기준을 마련해야 한다. 공간과 시간 제공에 따른 부담을 살피고, 확인된 비용에 대한 운영 지원이나 어르신 식사·문화활동 바우처를 검토할 수 있다. 실제 이용과 상인의 비용을 조사해 지원 대상과 금액, 정산 방식을 정해야 한다.다섯째, 주민이 운영을 함께 결정하고 장기적인 변화를 확인하도록 해야 한다. 어르신과 상인이 이용규칙과 예산 우선순위, 개선 방향을 논의할 기회를 마련하고 주민 주도 활동의 실행비와 신규 참여자 교육을 지원해야 한다. 평가도 거점 수를 넘어 주민의 재방문과 도움을 청할 관계의 변화, 상인의 참여 부담, 앵커조직의 운영 안정성을 살펴야 한다.나이 들어도 괜찮은 동네는 필요한 서비스뿐 아니라 내가 찾아갈 곳, 나를 알아보는 사람, 도움이 필요할 때 손을 내밀 관계가 있는 동네일 것이다. 다정곳간은 주민의 생활을 아는 마을조직이 동네 가게와 전문기관의 역량을 연결할 때 이러한 관계가 일상 가까이에서 만들어질 수 있음을 보여준다. 이제 정책은 그 만남이 공동 실행으로 이어지고 오래 지속될 조건을 뒷받침해야 한다. 연결과 조정을 맡는 조직이 동네에 안정적으로 남고 주민과 상인이 자신의 역할로 참여할 때, 돌봄의 가능성도 함께 넓어질 것이다.정지연((주)엠와이소셜컴퍼니 이사)<참고자료>우리동네연구소 퍼즐협동조합, <뷰티풀커넥트 다자간 협력 사업 결과보고서>(2026.7.10.)<[뷰티풀커넥트 1기] 임팩트 측정 보고서>, 최종본(2026.9.8.)우리동네연구소 퍼즐협동조합, <다정함으로 연결되는 마을, '다정곳간'> 스토리북