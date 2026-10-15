대통령이 말한 '태양광 농사', 진짜 유행할까 두렵다

"박정희 대통령 시절에 여기는 큰 규모로 경지정리를 두 번이나 했어. 나라에서 농지를 반듯하게 정리하는 데 막대한 돈을 투자해 놨는데, 이젠 농사꾼도 아닌 사람들이 건물 지어놓고 이 좋은 땅을 다른 사업에 이용하는 건 말도 안 되는 거여."
2022년 4월 충남 아산시 선장면에서 만난 농민 최영성씨(당시 83세)의 말이다. 당시 경지정리된 들판 곳곳에는 검은 가건물이 들어서고 있었다. 굼벵이 사육시설이나 양봉시설을 명목으로 건물을 짓고, 그 지붕에서 태양광 발전을 하는 방식이었다. 지붕 태양광을 우대하는 제도를 우회해 농지 위에 사실상 발전용 건물을 세운 것이다. 이 현장을 취재해 <오마이뉴스>에 <논밭 잠식한 굼벵이 사육용 가건물, 그곳에서 벌어지는 일들>
을 쓴 지 4년 반이 지났다.
4년 반 새 태양광발전소 2배
한국에너지공단 재생에너지 클라우드플랫폼에 따르면 전국 태양광발전소는 2022년 3월 말 11만120개소에서 2026년 10월 12일 21만6085개소(설비용량 3만3312MW)로 늘었다. 4년 반 만에 약 두 배다. 이 숫자에는 공장·건물 지붕과 산지의 시설까지 모두 포함돼 있지만, 당시에도 전북(2만5222개소)·전남(1만6548개소)·충남(1만5054개소) 등 농업지역에 시설이 몰려 있었다.
태양광은 필요한 에너지다. 기후위기에 대응하고 화석연료 의존도를 낮추려면 재생에너지를 늘려야 한다는 데 큰 이견은 없다. 다만 질문이 하나 남는다. 그 자리를 위해 농지를 계속 내놓아야 하는가.
이재명 대통령은 지난 6일 국무회의에서 농지 전수조사 보고를 받은 뒤 "지금이 기회인 것 같다"며 묵히는 농지를 태양광에 활용하는 방안을 적극 검토하라고 지시했다. 농지를 전용해 태양광 사업을 하면 "일반 농사보다 몇 배의 소득"을 거둘 수 있다며, 인허가 일괄 지원과 시설자금 지원 체계를 주문했다.
9월 29일에도 "태양광 농사"가 유행이 될 수 있다고 했다. 발언 다음 날인 7일 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사장에는 국민의힘 의원들이 "농민 몰아내서 결국 태양광이냐"는 피켓을 내걸었다.
재생에너지와 농가소득, 지방소멸 대응을 함께 풀겠다는 구상 자체는 이해할 만하다. 대상도 농지 전체가 아닌 '묵힌 땅'이라고 선을 그었다. 농식품부는 맹지나 경사지처럼 직접 경작이 어려운 땅을 예로 들었다. 그러나 따져 볼 것이 있다. 그 기준은 아직 법령 어디에도 없다. 어떤 땅이 '묵힌 땅'인지는 누가, 무엇을 기준으로 정하는가.
한번 발전소가 된 땅은 다시 농지로 돌아올 수 있는가. 4년 전 선장면 농민들이 걱정한 것도 바로 이것이었다. 패널이 보기 싫다는 게 아니었다. 나랏돈을 들여 반듯하게 정리한 땅이 한번 발전시설로 바뀌면 다시 농업 생산기반으로 돌아갈 수 있겠느냐는 물음이었다.
밀 자급률 1.5%, 땅은 다시 만들 수 없다
우리 식량 사정은 넉넉하지 않다. 농림축산식품부에 따르면 2024년 식량자급률(사료용 제외)은 47.9%로, 2022년 49.4%에서 오히려 내려갔다. 2022년 정부가 세운 2027년 목표치 55.5%와는 거리가 멀다. 농림축산식품부는 지난 7월 이 목표를 연말까지 다시 세우겠다고 밝혔다. 밀은 더 심각하다. 2024년 자급률은 1.5%(잠정)로, 국내 생산량은 연간 3만8000톤 수준이고 나머지 98.5%는 수입에 기댄다. 정부가 별도의 밀 산업 육성정책까지 펴는 이유다.
전쟁이나 기후재난으로 주요 수출국이 곡물 수출을 막으면, 그때 필요한 건 돈이 아니라 농사 지을 땅이다. 지금 묵히는 농지라고 앞으로도 필요 없는 땅은 아니다. 수십 년 발전 시설로 쓰인 땅은 식량 생산 기반에서 사실상 빠진다. 전기는 지붕과 주차장, 산업단지에서도 만들 수 있지만 농지는 새로 만들어낼 수 없다.
'영농형' 간판이 '굼벵이 사육사'가 되지 않으려면
정부도 문제를 모르지 않는다. <영농형 태양광 발전사업의 활성화 및 지원에 관한 법률>이 지난 5월 국회를 통과해 오는 12월 17일 시행되고, 농식품부는 9월 16일 시행령 제정안을 입법예고했다.
법은 농업생산기반 보존을 목적으로 내걸고, 발전사업으로 농업생산성이 떨어지지 않도록 국가와 지자체가 시책을 마련하라고 규정했다. 또 발전사업 허가를 농지를 아예 바꾸는 '전용'이 아닌 '타용도 일시사용허가'로 본다. 일정 기간 빌려 쓰고 농지로 되돌린다는 전제다. 다만 법이 정한 사업기간은 최장 30년이다. 30년이면 한 세대다.
관건은 이 전제가 현장에서 지켜지느냐다. 시행령 제정안은 사업부지의 80% 이상에서 경작하도록 했다. 기준이 생긴 것은 다행이지만, 지켜지는지 확인하는 것은 또 다른 문제다. 패널 아래서 실제로 농사를 짓는지, 수확량은 유지되는지, 농기계가 드나드는 데 지장은 없는지, 사업이 끝나면 원상복구되는지 따져야 한다.
이름만 '영농형'이고 실제로는 발전사업이 중심이 된다면, 4년 전 충남 아산의 '굼벵이 사육시설' 간판을 단 발전용 건물이 되풀이될 뿐이다. 최근 아산시에 확인한 결과, 이 지역은 <오마이뉴스> 보도 이후 추가로 인허가를 내주지 않았다고 한다.
태양광 발전 시설의 설치는 순서의 문제다. 태양광은 공장·물류센터·축사·공공시설 지붕에 먼저, 그다음 주차장과 개발된 유휴부지에, 농지는 마지막에 놓아야 한다. 농업진흥지역과 우량농지는 최대한 지켜야 한다.
농사보다 태양광이 몇 배 돈이 된다면 농민의 선택을 탓할 수는 없다. 정부가 할 일은 농사를 지어도 먹고살 수 있는 농업정책을 만드는 것이다. 농업을 포기해야 소득이 오르는 구조라면 그건 농민이 아니라 정책의 문제다. '묵힌 땅'을 가려낼 기준과 원상복구를 담보할 장치부터 세워야 한다.
13일 충북 단양군에서 만난 차동수(전 한국후계농업경영인 단양군연합회 회장)씨도 우량 농지가 태양광 시설로 바뀌는 상황에 우려를 나타냈다. 그는 "지금 좋은 농지를 모두 태양광 시설로 바꿔 놓으면, 나중에는 우리 국민이 먹을 식자재를 어디에서 구해야 하겠느냐"며 "결국 외국에서 수입한 농산물에 의존할 수밖에 없을 것"이라고 말했다.
이어 "당장은 태양광으로 수익을 얻는 것이 좋아 보일 수 있지만, 몇 년 뒤에는 지금 1000원에 사 먹는 농산물을 만 원에 사야 하는 상황이 올 수도 있다"며 "눈앞의 이익만 볼 것이 아니라 농지를 지키는 일이 국가의 식량안보와 직결된다는 점을 생각해야 한다"고 강조했다.