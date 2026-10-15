대통령이 말한 '태양광 농사', 진짜 유행할까 두렵다

▲농지에 들어선 태양광시설.드론으로 하늘에서 바라본 충남 아산시 선장면 농지 곳곳에 들어선 검은 건물과 지붕 태양광 시설. 4년 반 전 찍은 사진이나 지금과 별반 차이는 없다. ⓒ 최영길 관련사진보기