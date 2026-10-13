종교계 자원 학교로 잇는 안민석… '벽깨기'로 RAS 교육 확산

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 13일 오후 경기도교육청 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 열린 종교계와 '벽깨기' 업무협약 체결식에서 경기도종교지도자협의회 김영진 목사, 봉선사 주지 호산 스님, 천주교 수원교구교구장 곽진상 주교, 용주사 종밀 스님, 경기도기독교총연합 최광수 목사, 의정부교구교구장 이은형 신부 등 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 13일 오후 경기도교육청 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 열린 종교계와 '벽깨기' 업무협약 체결식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 13일 오후 경기도교육청 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 열린 종교계와 '벽깨기' 업무협약 체결식에서 참석자들과 함께 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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안민석 경기도교육감이 종교계와 손잡고 학교 밖 교육자원을 학생 성장에 활용하는 협력체계 구축에 나섰다. 독서·예술·스포츠 중심의 RAS 교육을 학교와 지역사회로 확산하고, 종교계가 보유한 시설과 인적 자원을 교육 프로그램과 연결하겠다는 구상이다.경기도교육청은 13일 남부청사에서 불교·개신교·천주교 등 도내 3대 종단과 학생 성장 지원 및 지역교육생태계 조성을 위한 '벽깨기' 업무협약을 체결했다.협약에는 용주사와 봉선사, 경기도종교지도자협의회, 경기도기독교총연합회, 천주교 수원교구와 의정부교구 등 종교계 관계자들이 참석했다. 양측은 RAS 교육 확산, 종교계 자원을 활용한 학생 성장 지원, 학교와 지역사회를 연계한 지속 가능한 교육협력체계 조성 등에 협력하기로 했다.이번 협약의 특징은 종교계의 참여를 선언에 그치지 않고 실제 교육 프로그램으로 연결하겠다는 데 있다. 종교계가 보유한 시설과 인적 자원을 활용해 명상과 인문독서, 문화유산 체험, 오케스트라·합창 교육, 나눔·봉사활동 등을 학교 교육과 연계할 계획이다.자비와 나눔, 생명존중, 평화, 공동체 의식 등 종교계가 강조해 온 보편적 가치도 교육에 접목한다. 이를 바탕으로 학생들의 인성 함양을 위한 사회정서학습과 생명존중교육을 추진한다는 방침이다.이는 학교 안에서 모든 교육 수요를 해결하기보다 지역사회에 있는 다양한 자원을 학생들의 배움과 성장에 활용하려는 시도다. 특히 독서·예술·스포츠를 중심으로 한 RAS 교육을 확산하려면 학교별 여건을 보완할 외부 자원과의 연계가 중요하다. 종교계의 시설과 프로그램을 활용하면 학교 교육의 선택지를 넓힐 수 있지만, 일회성 행사에 그치지 않도록 지속적인 운영체계를 마련하는 것이 과제다.안민석 교육감이 추진하는 '경기교육대전환'에서 이번 협약은 학교와 지역사회의 경계를 낮춰 교육자원을 넓히려는 정책적 시도다. 경기도교육청은 이번 협약을 계기로 교육지원청과 지방자치단체, 종교계가 함께 지역 여건에 맞는 교육협력 과제를 발굴하고 학교와 지역사회의 교육자원을 공유하는 체계를 확대할 계획이다.안민석 교육감은 "종교계가 오랫동안 실천해 온 자비와 나눔, 배려와 생명 존중의 가치는 우리 학생들이 건강한 인성을 갖추는 데 중요한 밑거름이 될 것"이라며 "이번 벽깨기를 통해 종교계의 다양한 교육자원을 RAS 교육과 연계하고, 학생들이 몸과 마음이 건강한 인재로 성장할 수 있도록 함께 힘을 모으겠다"라고 말했다.