김기현 "노동부 주요 기관, 울산 이전으로 정책 거점 완성해야"

큰사진보기 ▲김기현 의원이 13일 국정감사에서 질의하고 있다 ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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국민의힘 김기현 의원(울산 남구을, 기후에너지환경노동위원회)이 13일 열린 고용노동부에 대한 국정감사에서 정부의 2차 공공기관 지방이전과 관련 "고용노동부 소관 공공기관을 울산으로 추가 이전해야 한다"고 요구했다.김 의원은 김영훈 노동부 장관을 상대로 "정부 2차 공공기관 이전의 핵심 원칙은 '기존 혁신도시 중심 집적 배치'와 '지역 대학·산업 연계'"라며 고용노동부 소관 주요 기관들의 울산 유치 필요성을 피력했다.김 의원은 "현재 울산혁신도시가 근로복지공단, 한국산업인력공단, 한국산업안전보건공단, 고용노동부 고객상담센터가 이미 자리를 잡아 명실상부한 근로복지 및 안전보건의 중심지로 자리매김하고 있다"는 점을 강조했다.그러면서 "2차 이전 대상인 노사발전재단, 한국고용노동교육원, 학교법인 한국폴리텍, 건설근로자공제회 등 4개 기관을 울산으로 추가 이전하여 고용노동 분야 산하 기관들의 현장 대응력을 높이고 '통합 고용노동 정책 거점'을 완성해야 한다"며 고용노동부 장관의 관심을 촉구했다.김 의원은 아울러 국토교통부가 수립 중인 제2차 공공기관 지방이전 기본계획과 관련, "단순히 기계적인 지역 배분에 그쳐서는 안 된다"고 지적하고 "근로복지, 산업안전, 직업훈련, 노사관계 전반에서 정책적 시너지를 극대화할 수 있는 최적지가 어디인지 고용노동부 관점에서 엄밀히 판단하여 울산이 최적지로 선택될 수 있도록 주무부처 장관의 적극적인 역할을 해달라"고 당부했다.앞서 김 의원은 지난 6일 열린 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 에너지 공공기관 울산 이전을 촉구한 바 있다. 김 의원은 이날 발전 5사(남동,남부,동서,서부,중부) 통합에 따른 본사가 울산에 위치해야 한다고 역설했다.13일 보도자료를 낸 김기현 의원은 "이번 국정감사 질의를 시작으로 울산이 고용노동 정책의 중심도시로 거듭나고, 지역 경제와 산업 생태계가 더욱 견고해질 수 있도록 정부 관계 부처와의 협의를 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.