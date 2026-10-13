박영우·박은진 국감 증인 불출석..."고발 조치해야"

박영우 전 대유위니아그룹 회장과 그의 자녀인 박은진 디와이에이(DYA) 대표이사가 2000억 원에 달하는 노동자 임금 체불 사태와 관련한 국정감사에 끝내 출석하지 않았다.
국회 기후에너지환경노동위원회(환노위) 여당 위원들은 두 사람에 대한 질타를 쏟아내며 종합 감사 시 동행명령장 발부, 위증·불출석 고발 조치를 촉구했다.
13일 국회 환노위의 고용노동부 국정감사에는 일반증인으로 채택된 박영우 전 대유위니아 회장, 박은진 디와이에이 대표이사가 출석하지 않았다.
환노위는 대유위니아 체불임금 변제 계획을 묻기 위해 두 사람을 국정감사 증인으로 채택했지만, 박 전 회장의 항소심 재판과 이번 국정감사 질의가 관련돼 있다며 불출석 사유서를 냈다.
박 전 회장은 노동자들의 임금과 퇴직금을 체불한 혐의(근로기준법 위반 등)로 1심에서 징역 4년을 선고받았으며, 지난해 9월 보석으로 풀려나 현재 수원고등법원에서 2심 재판을 받고 있다. 오는 11월 13일, 항소심 선고가 예정돼 있다.
이에 대해 민주당 의원들은 두 사람에 대한 비판의 목소리를 높였다.
더불어민주당 김주영(경기 김포갑) 의원은 "국정감사 질의의 목적은 재판에 관한 관여나 형사책임의 유무가 아니다. 체불된 임금을 언제 어떻게 갚을 것인지를 묻는 것"이라며 "변제 계획은 재판 결과와 상관없이 지금 당장 노동자들에게 답해야 할 문제다. 이는 명백한 책임 회피"라고 꼬집었다.
또 "박영호 증인은 지난해 국정감사에도 같은 항소심 재판이 진행 중이었지만 출석했다"며 "1년 전에 출석할 수 있었던 사안이 올해는 왜 증언을 할 수 없는 사안이 됐는지 이해할 수 없다"고 비판했다.
박은진 디와이에이 대표이사에 대해서도 "박은진 증인의 청문회 위증 의혹은 박영호의 형사 재판과는 무관하며 국회 증언의 진위는 국회가 직접 확인해야 한다"며 "특히 박 대표는 올해 그룹의 핵심 계열사 대표이사로 취임해 체불임금에 대한 실질적인 권한과 책임을 가진 사람"이라고 말했다.
그러면서 "두 증인은 오는 27일로 예정된 고용노동부 종합 감사에도 증인으로 채택됐다"며 "그날도 정당한 사유 없이 출석하지 않는다면 동행명령 발부를 적극적으로 검토하고, 아울러 불출석 사유가 정당하지 않다고 판단되면 법에 따라 고발 조치해야 한다"고 촉구했다.
민주당 박해철(경기 안산병) 의원도 "두 증인의 국정감사 불출석에 대해 굉장히 유감을 표한다"며 "자신들의 자산은 교묘히 은닉하면서 국회의 진상 규명은 철저히 무시하는 두 증인의 형태를 결코 좌시해서는 안 된다"고 밝혔다.
이어 "국회의 권위와 법의 준엄을 바로 세우기 위해서라도 종합 감사 때는 반드시 국정감사에 출석할 수 있도록 위원장이 특단의 조처를 내려주기를 바란다"며 "그렇지 않으면 박은진 증인에 대해서는 위증, 박영호·박은진 두 증인에 대해서는 정당한 이유 없는 국정감사 불출석 혐의에 대한 즉각적인 수사기관 고발 조처를 해야 한다"고 촉구했다.
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