박영우·박은진 국감 증인 불출석..."고발 조치해야"

▲청문회 나온 대유위니아 회장 딸박은진 현 디와이에이(DYA) 대표이사, 당시 대유에이텍 부사장(왼쪽)이 지난 2025년 1월 21일 오전 서울 여의도 국회 환경노동위원회에서 열린 대유위니아그룹 임금체불 관련 청문회에 출석해 답변하고 있다. 박 부사장은 박영우 대유위니아그룹 회장의 차녀이다. ⓒ 남소연 관련사진보기