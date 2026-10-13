불법 도박사이트 운영자 협박... 23억 뜯어낸 일당 검거

큰사진보기 ▲청주청원경찰서 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

계좌를 지급정지 시키겠다며 불법 도박사이트 운영자들을 협박해 23억원을 뜯어낸 신종 범죄조직 이른바 '사슬팀'이 경찰에 붙잡혔다. 범행 과정에서 고객 정보를 빼돌린 시중은행 직원 2명도 수사 대상에 올랐다.청주청원경찰서는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반, 전자금융거래법 위반, 공갈 등 혐의로 사슬팀 총책 A씨(20대) 등 조직원 17명을 검거하고 이 가운데 9명을 구속했다고 13일 밝혔다.A씨 등은 지난해 10월부터 올해 8월까지 불법 도박사이트 운영자 146명을 상대로 협박해 모두 23억2000만원을 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 매달 300만~500만원을 상납하라고 요구하는 등 제휴를 명목으로 지속해서 금품을 뜯어낸 것으로 조사됐다.이들은 보이스피싱 피해금이 유입된 계좌가 의심 계좌로 신고되면 지급정지되는 제도를 악용했다.도박사이트의 자금 보관·환전 계좌에 보이스피싱 피해금 일부를 입금한 뒤 계좌가 동결될 수 있다고 협박하며 돈을 요구한 것이다. 일부 계좌는 실제로 지급정지시켜 다른 운영자들에게 본보기로 삼은 것으로 전해졌다.범행에는 은행원 2명도 가담한 것으로 조사됐다. 이들은 브로커 등을 통해 조직에 고객의 계좌번호와 거래 내역 등 개인정보를 제공하고 금품을 받은 혐의를 받는다.한 은행원은 고객 정보를 186차례 조회하고 370여만 원을 받은 것으로 파악됐다. 다른 은행원은 100회 이상 고객 정보를 조회한 뒤 9000만 원을 받은 것으로 알려졌다.경찰은 총책 등 주요 조직원 3명으로부터 현금과 명품 시계, 은괴 등 범죄수익금 5억3204만 원 상당을 몰수·추징보전 조치했다. 별도로 범죄수익금 1억9274만 원 상당을 압수하고 3억3930만 원에 대해 추징보전 조치한 것으로도 파악됐다.경찰 관계자는 "타인에게 통장이나 계좌번호, 공인인증서 등을 양도하거나 대여하면 범죄에 악용될 뿐 아니라 본인도 형사처벌을 받을 수 있다"며 "금전적 유혹에 넘어가 계좌를 빌려주는 일이 없도록 주의해 달라"고 당부했다.