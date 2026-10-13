청주 오는 문형배 전 헌법재판관, 김애란 작가

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

문형배 전 헌법재판관이 충북 청주에서 시민들과 인권의 의미를 나눈다. 충북시민사회지원센터가 운영하는 NGO어울림작은도서관이 인권 전문 도서관으로 새롭게 출발하면서 마련한 행사다. 이번 선포식이 헌법과 인권을 둘러싼 사회적 관심을 지역의 독서·토론 문화로 연결하는 계기가 될지 주목된다.충북시민사회지원센터에서 운영중인 NGO어울림작은도서관이 오는 15일(목) 오후 2시, 인권특화 작은도서관 선포식을 갖고, NGO·인권 전문 도서관으로 확대 운영에 들어간다.지난 2013년 충북시민사회지원센터 내에 개소한 NGO어울림작은도서관은 그동안 NGO 및 비영리 관련 도서를 비롯해 총 7099권을 비치하며 지역 공익활동가와 시민들을 위한 열린 독서·소통 공간으로 자리매김해 왔다.이번 인권특화 도서관 도약은 국가인권위원회 대전인권사무소의 인권도서 262권 기증을 계기로 더욱 탄력을 받게 되었으며, 현재 총 391권의 전문 인권도서를 확보하고 있다. 도서관 측은 지난 2024년부터 휴먼라이브러리, 인권 특강 등 다양한 프로그램을 운영해 온 데 이어, 앞으로도 지역 주민의 인권 감수성을 높이고 인권 문화를 확산하는 다채로운 프로그램을 이어갈 예정이다.15일 열리는 선포식은 현판식과 축사에 이어, 참석한 지역 인권활동가와 시민들이 인권도서 1권씩을 기증하는 뜻깊은 릴레이 행사가 진행되어 인권 존중 문화 확산의 의미를 더할 예정이다.선포식 직후인 오후 3시부터는 충북시민사회지원센터 대회의실에서 <안녕이라 그랬어>의 저자 김애란 작가를 초청해 인권 북토크 콘서트를 개최하며, 오는 22일(목)에는 국립청주해양과학관 대강당에서 <호의에 대하여> 저자 문형배 전 헌법재판관의 인권 북토크 콘서트도 진행될 예정이다. 이에 지역 시민들이 일상 속 인권을 깊이 있게 나누는 소중한 자리가 될 것으로 기대된다.