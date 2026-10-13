큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 13일 오전 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에 출석해 의원들의 질의를 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲권영진 국민의힘 의원이 13일 오전 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에서 추미애 경기도지사에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲추미애, '김지용 반대=대권행보' 해석에 "오해" 유성호 관련영상보기

추미애 경기도지사가 자신이 김지용 중대범죄수사청장 인선을 두고 청와대와 각을 세우며 차기 대권을 위한 몸집 키우기에 나섰다는 일각의 해석에 대해 "오해"라며 "역사적 과오가 될 것이라는 생각에 책임과 양심을 기반으로 나라를 위해 말씀드린 것"이라고 말했다.추 지사는 13일 수원 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 권영진 국민의힘 의원이 "추미애 지사가 대권 행보를 시작해서 여의도 정치에 본격적으로 참전하고 있다는 평가도 있다"라고 묻자 이같이 답했다.또한 '지사님을 보고 경기도지사라고 하지 않고 여의도지사라고 얘기하는 것을 들었나'라는 권 의원의 질문에 "처음 듣는다"라고 했다.추 지사는 "김지용 중수청장 후보자에 대해 지속적으로 말씀드린 건 사실"이라며 "저의 공직 체험상 초대 중수청장 후보로서는 대단히 부적합하다는 것을 근거와 사례를 들어 정확하게 말씀드렸다"라고 설명했다.이어 "제가 근거를 가지고 문제 삼은 것을 이 자리에 계신 위원들께서 공적인 사명감을 가지고 철저히 검증하시면 될 일"이라고 당부했다. 14일 열리는 김 후보자 인사청문회에서 자신이 제기한 의혹과 부적격 사유를 따져봐야 한다는 취지로 풀이된다.권 의원이 '김 후보자를 여전히 친윤석열 검사로 보느냐'고 묻자, "친윤 검사일 뿐만 아니라 공직자로서 부적합하다"라고 재차 답했다. '추 지사의 김 후보자 반대 때문에 지난 2일 중수청이 청장 없이 출범했다'라는 일각의 책임론에 동의하느냐는 물음엔 "동의할 수는 없다"고 답했다.경기도 재정 문제에 대한 대응도 대권 행보와 무관하다고 강조했다. 그는 "제가 대통령과 각을 세운다거나 대권 행보를 한다거나 했으면 오히려 경기도 재정 상황을 감추고 빚을 내서 도민이 혈세 부담을 더 떠안거나 말거나 인심을 쓰며 박수 받았을 일"이라며 "제 양심상, 법리상 그렇게 할 수가 없다는 것"이라고 말했다.그러면서 "투명하게 공개하고 빨리 문제 해결책을 다 함께 찾는 것이 제 책임"이라고 덧붙였다.이재명 대통령이 지난 11일 엑스(X)에 쓴 "소액의 서민 복지예산을 거리낌 없이 삭감하는 사람들"이라는 표현이 추 지사를 겨냥한 것 아니냐는 질문엔 "석 달간이 빈칸인 '미생 예산'을 받아들고 가장 답답했던 것이 결식아동 급식비조차 없다는 것"이라며 "제가 먼저 그것을 살려낸 사람"이라고 반박했다.