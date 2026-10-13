안산의 탄소중립 "수소경제도시로 도약 하겠다"

큰사진보기 ▲2025년 4월, 안산 본오 수소충전소 개소식 ⓒ 안산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 8월, ESG 경영자 과정 교육 개강식 ⓒ 안산시 관련사진보기

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경기도 안산시 탄소중립 정책의 가장 큰 특징은 수소 형태로 에너지를 저장하고 사용하는 대체 에너지인 '수소 에너지'를 적극적으로 개발·활용한다는 점이다. 수소는 가벼운 원소이면서도 높은 에너지 밀도를 가지고 있어 소량으로도 상당한 에너지를 생성할 수 있는 것으로 알려져 있다. 수소가 미래 청정에너지원으로 손꼽히는 이유다.안산시는 올해 3월, 지난 2024년 12월 완공한 수소교통복합기지에 수소를 공급할 배관망 연장 공사를 완료했다. 안산시가 자체 생산한 수소를 차량이 아닌 배관으로 공급할 수 있는 기반을 마련한 것이다.이에 앞서 안산시는 지난 2021년 배관으로 공급하는 경기도 최초 수소 충전소를 개설한 바 있다. 거의 매년 충전소를 확충해, 현재 총 4개의 수소 충전소를 보유하고 있다. 또한 수소 버스 등록 대수도 지난 2024년 3대에서 2026년 현재 64대로 늘었다. 2030년까지 수소 버스 300대 보급을 목표로 하고 있다.안산시의 수소 에너지 정책은 지난 2019년 국토교통부로부터 수소 시범 도시로 선정되면서 시작됐다. 2020년 1월부터 2024년 9월까지 총 477억 원을 수소 생산 시설과 배관, 수소를 이용해 전기를 생산하는 연료 전지 시설 등을 마련하는 데 투입했다.안산시는 올해 국토교통부의 '수소 도시 조성 사업' 공모에 선정돼 수소교통복합기지와 연계한 수소 에너지 융복합 단지 조성을 추진하고 있다. 수소 충전·저장·출하·검사·정비 기능을 연계하고, 인접 부지에는 수소 자동차 내압 용기 검사소 유치를 추진, 수소차 안전 관리 기반을 강화할 계획이라고 한다.안산시 관계자는 13일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "내년에는 하수 처리장에서 발생하는 바이오가스를 활용하여 청정 수소를 생산할 계획"이라고 전했다. 이어 "재생 에너지 전력으로 물을 분해, 수소를 생산하는 수전해 방식으로 그린수소를 만들 계획도 있다"라고 덧붙였다. 그러면서 "지속 가능한 에너지 전환을 통해 탄소 중립을 선도하고, 시민이 체감하는 깨끗하고 안전한 자립형 수소경제 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.탄소중립은 온실가스 배출량을 줄이고 흡수량을 늘려 순 배출량을 '0'으로 만든다는 의미다. 탄소중립을 위한 국제사회 노력에 발맞춰 우리나라 역시 지난 2020년 '2050 탄소중립'을 선언했고, 현재 이를 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.안산시는 수소에너지 정책과 함께 반월·시화국가산업단지 기업을 대상으로 하는 탄소중립 지원사업도 하고 있다. 그중 하나인 환경정화 청정 챌린지에 올해 6월 기준 131개사 186명이 참여해 폐기물 총 5.3톤을 수거했다. 이와 함께 기업의 탄소중립 대응과 ESG 경영 전환을 지원하기 위한 환경 인증제와 기업 교육도 하고 있다.시민이 일상에서 할 수 있는 탄소중립·자원순환 사업도 확대하고 있다. 지난해부터 배달 및 행사·축제 다회용기를 지원하고 있다. 올해 다회용기 10만 2000개 지원을 목표로, 수거와 세척 공급 시스템을 운영하고 있다. 또한 카페와 음식점 등에도 다회용품을 지원하고 있다.시민 실천 활동가인 에코 멘토 양성 사업도 하고 있다. 올해 에코 멘토 115명을 양성하고 9개 실천단을 구성했다. 식목일 나무심기, 기후변화 주간 '줍깅', 어린이날 축제 등 지역 행사와 연계한 탄소중립 실천·홍보활동에 736명의 시민이 참여했다.이와 함께 안산시는 공공건물과 관용 차량을 대상으로 하는 공공 부문 온실가스·에너지 목표 관리제를 운용하고 있다. 휘발유나 경유 관용 차량을 전기나 수소 차량으로 바꾸고, 공공건물 조명을 전력 사용이 적은 LED로 교체하는 방법으로 매년 에너지 사용량을 줄이고 있다는 게 안산시 관계자 설명이다.이러한 노력에 힘입어 안산시는 지난 2월 글로벌 기후 에너지 시장 협약(GCoM) 우수 도시로 2년 연속 선정되는 성과를 거뒀다.