콜럼버스 동상 세운 트럼프, 미국 역사 논쟁 재점화

큰사진보기 ▲오하이오 콜럼버스 시청오하이오에 크리스토퍼 콜럼버스의 이름을 따서 만든 계획도시의 콜럼버스는 1812년에 창설됐다. ⓒ 이순영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미국 오하이오, 콜럼버스미국 오하이오 주의 수도 콜럼버스는 신대륙을 발견한 탐험가 크리스토퍼 콜럼버스의 이름을 땄다. ⓒ 이순영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 조선에듀에도 실립니다.

미국 10월 둘째 주 월요일은 크리스토퍼 콜럼버스의 아메리카 발견을 기념하는 연방 공휴일인 '콜럼버스의 날(Columbus Day)'이다. 이는 1932년부터 시행되어 왔다. 그러나 1492년 콜럼버스가 아메리카를 발견한 뒤 원주민들을 강제노동, 폭력, 착취 등 식민 지배로 심각한 피해를 입었기에 원주민의 입장에서 이러한 역사를 기념하는 것이 과연 옳은 것인지 미 사회 내에서는 계속 분쟁이 이어져 오고 있다.1977년 콜럼버스 500주년 기념식에 앞서 본격적으로 재검토되었고, 이후 원주민의 문화와 기여를 기념하자는 취지에서 '원주민의 날(Indigenous Peoples' Day)'로 대체하는 움직임이 일어났다. 현재 LA, 시카고, 보스턴, 시애틀 등 여러 주와 도시에서는 이를 공식적으로 채택해 이름을 변경하거나 콜럼버스의 날과 함께 기념하고 있다. 그러나 이는 연방 정부의 공식 입장은 아니다. 여전히 미국의 연방정부는 콜럼버스 데이라는 공식 명칭을 사용하고 있다.트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해 민주당이 콜럼버스의 명성을 파괴하기 위해 그의 동상을 허물고 진보진영의 문화 어젠다 '워크(Woke)'를 내세우고 있는 것에 대해 비난한 바 있다. 그리고 그는 2021년 조 바이든 전임 대통령이 미 대통령으로서는 처음으로 원주민의 말을 기념하는 포고문을 발표한 것과는 정반대 선상에서 콜럼버스를 크게 복귀시키고 원주민의 날이 아닌 콜럼버스의 날로 완전히 복원시키겠다고 밝혔다.2025년 트럼프 대통령은 콜럼버스의 날과 원주민의 날을 함께 기념하는 연방 정책을 폐지했다. 그리고 1년여 만인 지난 7일 콜럼버스를 기리고 그의 탐험 정신, 신에 대한 헌신, 이탈리아계 미국인들의 사회 기여를 강조하며 그의 유산을 이어갈 것을 강조하는 포고문을 발표했다.또한 트럼프 대통령은 지난 9일에 있었던 백악관에서 열린 콜럼버스의 날 기념행사에서 "콜럼버스는 신대륙을 발견해 미래를 영원히 바꿔 놓았으며 역사상 가장 뛰어난 국가의 탄생의 업적을 이뤘다. 우리 행정부는 그를 영웅으로 여긴다"며 콜럼버스를 전폭적으로 지지했다. 그러면서 자신이 콜럼버스를 이 땅 위에 부활시켰다고 평가하며 백악관 바로 앞, 길 건너편에 콜럼버스 동상을 세운 것을 언급했다. 그리고 두 번째 콜럼버스 동상을 공개하면서 이는 곧 로즈 가든에 설치될 예정이라고 밝혔다.2023년 9월 미국 상원에서는 연방 차원에서도 콜럼버스의 날 대신 원주민의 날로 변경하자는 법안이 발의됐다. 작년 10월 결의안이 제출됐다. 민주당 의원들은 원주민 부족국가 및 공동체의 권리 수호, 주권 존중에 대한 목소리를 내고 있다. 미국이 모든 사람에게 평등과 기회를 제공하겠다는 약속 위에 세워졌지만, 미국 역사가 시작되기 훨씬 전부터 살았던 원주민들의 권리와 존엄성을 지키는 데 앞장서는 것이다.콜럼버스의 날과 원주민의 날 논란은 단순히 이름 하나를 두고 이를 바꾸느냐 마느냐에만 국한된 것이 아니다. 미국의 역사를 유럽인의 입장에서 신대륙을 발견한 것을 기릴 것이냐, 아니면 이를 식민화의 학살과 착취 등의 폭력적 역사로 인식할 것이냐의 견해는 물론 정부 정책의 차이까지도 첨예하게 대립하는 문제다.콜럼버스의 날과 원주민의 날, 둘 중 어떤 것이 현재의 미국의 가치를 훨씬 더 공정하게 보여주는지 관한 논의는 여전히 미국 역사의 한 과정 중에 있다. 미국 연방 정부 법정 공휴일의 공식 명칭은 여전히 콜럼버스의 날이지만 실제 주정부와 도시별 달력 표기, 그리고 일반적인 미국 달력에서도 '원주민의 날'이 더 많아지는 추세다. 구글이나 애플 등의 디지털 달력은 물론 29개 이상의 주와 200개가 넘는 주요 도시, 대다수의 교육구(학교)의 공식 달력에서 원주민의 날로 완전히 대체되었다.신대륙을 발견했다는 공로가 아메리카 대륙 최초의 거주민에게 가해진 억압과 피해의 어두운 역사를 없던 일로 만들 수는 없다. 더군다나 콜럼버스를 영웅으로 내세워 원주민의 노예화와 같은 만행을 미화하고 그들에게 고통스러웠던 수 세기 동안의 역사를 외면하는 일이 과연 옳은지에 관한 질문에 대한 답을 요구하고 있는 시점에 왔다. 현재 연방 정부의 법적 공식 명칭인 콜럼버스의 날이 어떤 변화를 겪을지 앞으로 지켜볼 필요가 있다.