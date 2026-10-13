"TV조선 재승인 심사 수정사건, 윤석열 정권 공영방송 장악 위한 것"

큰사진보기 ▲기자회견13일 오전 11시부터 서울북부지방법원 앞에서 언론단체 대표들이 탄원서 제출 기자회견을 했다. ⓒ 임순혜 관련사진보기

AD

지난 9월 1일 TV조선 재승인 심사 승인 수정 사건 결심 공판에서 검찰이, 한상현 전 방송통신위원장 등 6인의 피고인들에게 징역형을 구형했다.13일 1심 선고를 앞두고 언론단체 대표들이 나서 "윤석열 정권에서 공영방송을 장악하기 위한 정치검찰이 기획하고 실행한 사안"이라며 이날 오전 법원에 탄원서를 제출했다.이와 관련해 민주언론시민연합, 언론개혁시민연대, 전국언론노조, 동아투위, 언론시국회의, 새언론포럼 등 언론단체 대표들은 13일 오전 11시부터 서울 도봉구 서울북부지방법원 앞에서 기자회견을 열었다.이날 탄원인들은 "법원이 증거와 법리에 따라 면밀히 살펴 무죄선고를 요청한다"며 "이 사건은 윤석열 정부의 '공영방송 장악'을 위해 동원된 것"이라고 주장했다.이어 "TV조선 재승인 심사 사건에 대한 감사와 수사가 한상혁 전 위원장의 면직 및 공영방송 지배구조 변화와 전혀 무관하게 진행된 것인지 의문을 갖게 되었다"며 "수사와 기소가 당시 방송 정책의 급격한 변화와 밀접한 시기에 진행되었고 그 결과가 방통위와 공영방송 경영진의 변화로 이어졌다는 사정은, 수사의 출발과 확대 과정이 객관적인 증거에 충실했는지를 더욱 신중하게 살펴야 할 이유가 된다"고 밝혔다.또한 "피고인들은 수년간 이어진 감사, 수사와 재판으로 직업적·사회적 명예에 큰 손상을 입었고 본인과 가족들도 상당한 고통을 겪었다"며 "검찰에서 공소사실을 입증하기 위해 당시 방송정책국장과 방송지원과장에게 각 20여 회에 달하는 가혹한 피의자신문을 하며 '공모' 혐의에 필요한 진술을 무리하게 유도한 점에 주목한다. 이 부분에서 인권수사규칙을 무시한 불법성이 없었는지 심각하게 의심하지 않을 수 없기 때문에 이번 탄원에 동참하게 되었다"고 강조했다.이번 탄원은 14개 언론단체와 11명의 전직 방송사 사장이 제안하고 언론인을 비롯해 종교인, 언론학자, 시민사회 활동가, 일반시민 등 1047명이 서명에 동참했다.탄원인들은 지난 9월 22일부터 10월 10일까지 언론인, 예술인 등 국민을 대상으로 온라인 탄원서 서명을 받았다.기자회견에 참석한 언론단체 및 언론인들은 이번 사건을 두고 "윤석열 정권이 공영방송을 장악하기 위해, 일부 정치검찰을 동원해 기획·실행한 사안으로 판단한다"며 "검찰이 법 상식을 넘어서 권한을 남용하고 사건을 악의적으로 확대했다. 이러한 과정에서 6인의 피고인들은 가혹한 표적 수사와 오랜 재판으로 인해 큰 고통을 받아 왔다"고 피력했다.이어 "피고인들이 억울함을 풀 수 있도록 담당 재판부에 증거와 법리에 근거한 공정한 판결을 요청하고자 한다"고 밝혔다.지난 9월 1일 'TV조선 재승인 심사 점수 수정 사건' 결심공판에서 검찰은 한상혁 전 방송통신위원장 등 6인의 피고인들에 대해 징역 3년부터 1년 6개월까지 징역형을 구형한 상태이다.탄원을 제안한 언론인 및 언론단체는 동아자유언론수호투쟁위원회(이부영 위원장), 조선자유언론수호투쟁위원회(신홍범 위원장), 80년해직언론인협의회(한종범 상임 공동대표), 전국언론노동조합(이호찬 위원장), 한국기자협회(박종현 회장), 한국방송기자연합회(박경호 회장), 한국영상기자협회(최연송 회장), 한국PD연합회(강윤기 회장), 한국인터넷기자협회(이준희 회장), 새언론포럼(김상훈 회장), 언론시국회의(조성부 대표), 민주언론시민연합(김현식 상임 대표, 김성순 공동대표) 언론개혁시민연대(전규찬, 최성주 공동대표), 이완기 자유언론실천재단 이사장, 양승동 전 KBS 사장, 김의철 전 KBS 사장, 최문순 전 MBC 사장, 최승호 전 MBC 사장, 박성제 전 MBC 사장, 권영만 전 EBS 사장, 장해랑 전 EBS 사장, 조성부 전 연합뉴스 사장, 정찬형 전 YTN 사장, 우장균 전 YTN 사장, 이강택 전 TBS 사장 등이다.한편, 이 사건은 윤석열 정부가 출범하고 한 달 후인 2022년 6월 방송통신위원회에 대한 감사원 감사가 시작됐고, 같은 해 9월 감사 자료를 이첩받은 검찰이 본격적인 수사에 착수했다. 당시 윤석열 정부와 여권에서는 한상혁 당시 방통위원장의 사퇴를 공개적으로 요구했다. 한 전 위원장이 임기를 지키겠다는 입장을 밝힌 가운데 방통위 방송정책국장과 방송지원과장이 구속됐고, 검찰은 한 전 위원장에 대해서도 구속영장을 청구했다. 법원에 의해 구속영장이 기각됐지만 검찰은 한 전 위원장을 불구속기소했고, 윤석열 대통령은 2023년 5월 그의 면직을 재가했다.