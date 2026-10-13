여의도 증권가로 간 '암살자(들)' 반대집회... "유해진 모델 바꿔라"

큰사진보기 ▲13일 오후 서울 여의도 키움증권앞에서 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표를 비롯한 회원들이 영화 <암살자(들)> 출연 배우 유해진을 모델로 사용중인 것에 항의하며 불매 시위를 벌이고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 오후 서울 여의도 키움증권앞에서 벨라도 안정권 대표(왼쪽), 신자유연대 김상진 대표를 비롯한 회원들이 영화 <암살자(들)> 출연 배우 유해진을 모델로 사용중인 것에 항의하며 불매 시위를 벌이고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 오후 서울 여의도 키움증권앞에서 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표를 비롯한 회원들이 영화 <암살자(들)> 출연 배우 유해진을 모델로 사용중인 것에 항의하며 불매 시위를 벌이고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

영화 <암살자(들)>이 보수 야권을 중심으로 발생한 역사 왜곡 비난에도 누적 관객 300만 명을 돌파하는 등 흥행을 이어가는 가운데, 보수 성향을 보이는 단체가 해당 영화 주연 배우 유해진씨의 키움증권 광고 계약 해지를 요구하는 집회를 벌였다. 키움증권은 영화를 둘러싼 논란과 무관하게 유씨를 모델로 한 광고 캠페인이 '종료'된 상태라는 입장을 내놨다.신자유연대와 지제트에스에스그룹(GZSS GROUP)은 13일 오후 서울 여의도역 인근 TP 타워 앞에서 집회를 열고 "키움증권은 유해진 광고 계약을 해지하고 광고 모델을 교체하라"며 "키움증권은 광고 모델과 관련해 제기된 소비자 의견을 검토하고 회사 입장을 공식적으로 밝혀라"고 요구했다. TP 타워는 키움증권 본사가 있는 곳이다.100명 가까이 모인 집회 참가자들은 '키움증권 OUT(아웃)', '키움증권과 유해진은 정치 공범'이라고 적힌 피켓을 들고 피켓 문구와 같은 구호를 외쳤다. 집회 주변 현수막엔 신자유연대·GZSS 명의로 '키움증권은 선전·선동 정치 배우에 대해 돈 대주지 말라', '키움증권도 정치하냐? 역사 왜곡의 공범인가?' 등 문구가 적혀 있었다. 집회 현장은 경찰 투입 하에 질서유지선(바리케이드)으로 둘러싸여 있었다.이날 본사 앞 집회와 관련해 키움증권 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "따로 입장 같은 걸 내지 않았다"라며 "(유해진씨를 모델로 한) 캠페인이 다 종료돼서 지금 나가고 있는 광고는 없는 걸로 알고 있다. 메인 캠페인이 8월 말이고, 일부 남아 있는 옥외 광고 등도 지금 거의 다 내려간 걸로 알고 있다"고 밝혔다.유씨 광고 캠페인 종료에 영화 <암살자(들)> 관련 논란도 영향이 있었느냐는 질문엔 "꼭 그렇게 연결은 안 하는 게 저희 입장"이라며 "캠페인 종료 후 추가 캠페인은 현재 계획된 게 없는 상태"라고 덧붙였다.영화 <암살자(들)>은 1974년 광복절에 벌어진 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화다. 개봉 이후 영화가 사건 배후에 박정희 전 대통령이나 중앙정보부가 있을 가능성을 암시한다는 주장이 제기되면서 정치권 중심으로 논란이 확산했다.이 논란은 영화 주연 배우 자택 앞 시위와 광고 제품 불매운동으로 번졌다. 신자유연대는 앞서 4일 유해진씨 자택 앞에서 해당 배우와 제작사를 규탄하는 집회를 했고, 6일 종로구 버거킹 본사 앞에서 유씨의 광고 모델 계약 해지를 요구하는 집회를 열었다. 경찰은 6일 유씨에 대한 신변보호 조치에 나섰다.유씨 소속사 VAST엔터테인먼트는 지난 5일 공지를 내고 "배우 유해진에 대한 비방과 허위사실이 무분별하게 유포·확산되고 있는 걸 확인했다"며 "이러한 불법 행위로부터 소속 배우의 권익과 안전을 보호하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 예정"이라고 알렸다.한편 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망(KOBIS)에 따르면 <암살자(들)>은 개봉 20일 만인 지난 12일 기준 누적 관객 300만 명을 돌파했다. <왕과 사는 남자>, <군체>, <호프>, <살목지>에 이어 올해 개봉한 한국 영화 중 다섯 번째로 300만 고지를 밟았다.