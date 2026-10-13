'수뢰 혐의' 전직 국회의원 보좌관 2심도 무죄

큰사진보기 ▲광주고등법원 청사 ⓒ 김형호 관련사진보기

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국가보조금 사업자 선정 편의 제공과 연계해 억대 뇌물을 받은 혐의로 기소된 전직 국회의원 보좌관이 2심에서도 무죄를 선고받았다.광주고등법원 형사2부(재판장 황진희)는 13일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의로 기소된 전직 보좌관 A씨의 항소심에서 검사 항소를 기각하고, 원심과 마찬가지로 무죄를 선고했다.재판부는 이 사건 관련자 진술과 금전이 오간 시기의 대화, 검사가 제출한 증거 등을 종합하면 이 사건 금전을 뇌물로 볼 증거가 부족하다고 밝혔다. 또 금전 교부와 관련해 사업가 진술의 신빙성에도 의문이 여전하다는 취지로 밝혔다.검찰은 앞서 지난 2월 1심에서 무죄가 선고되자, 이 사건 관련자 휴대전화 통화 내용 등 일부 증거를 배제한 원심 판단에 오류가 있고 법리 또한 오해가 있다며 항소한 바 있다.A 전 보좌관은 전남에 지역구를 둔 민주당 국회의원 보좌관으로 근무하던 2019년 농촌진흥청 보조금 사업자 선정 청탁을 대가로 지역구 소재 사업체 운영자로부터 현금 1억 원을 받은 혐의로 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.A 전 보좌관은 줄곧 "뇌물 사건이 아니다. 지인에게 돈을 빌린 게 전부고, 그 돈도 앞서 모두 갚았다"고 혐의를 부인해 왔다.