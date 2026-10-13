국힘 공세 받은 추미애 "대통령 글, 절 겨냥했다고 안 봐"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 13일 오전 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"저는 (이재명 대통령이) 저를 겨냥했다고 보지 않습니다."

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큰사진보기 ▲주호영 국민의힘 의원이 13일 오전 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에서 추미애 경기도지사에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲박상웅 “중앙정치판 기웃거린 100일” 추미애 “도정 소홀함 없다” 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲박상웅 국민의힘 의원이 13일 오전 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에서 추미애 경기도지사에게 "도정 현안보다 중앙 정치에 관심이 많은 것이 아니냐"라고 지적하고 있다 ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 13일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에서 선서문을 김영진 위원장에게 전달한 뒤 제자리로 이동하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이상식 더불어민주당 의원이 13일 오전 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에서 추미애 경기도지사에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲박정현 더불어민주당 의원이 13일 오전 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에서 추미애 경기도지사에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

추미애 경기도지사가 '최근 여러 해석을 낳은 이재명 대통령의 SNS 메시지는 자신을 염두에 둔 게 아니다'라고 했다.이 대통령이 지난 11일 X(옛 트위터)에 "서민들의 혈세로 온갖 호사는 다 누리면서", "소액의 서민 복지 예산을 거리낌 없이 삭감하는" 이들을 비판한 내용이다. 여의도 안팎에서는 경기도의 복지예산 삭감 등을 이유로 해당 메시지가 추 지사를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 다수 나왔다. 하지만 정작 당사자인 추 지사는 이를 정면으로 부인한 것이다.13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 국민의힘은 이 대통령과 추 지사의 갈등설을 거듭 꺼내들며 여권 내 분란을 조명하는 데 집중했다. 특히 추 지사가 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선을 비판한 것을 두고서도 경기도정보다 중앙정치에 관심을 쏟고 있다며 공세의 고삐를 쥐었다.추 지사는 중앙정치 관련 발언은 도정에 지장을 주지 않는 시간에 개인적 소신을 밝힌 것이라며, 말을 아끼는 모습을 보였다.주호영 국민의힘 국회의원은 이날 추 지사에게 경기도 재정 비상 선언의 근거와 전임 도정의 책임을 물은 뒤, 관사·관용차 논란을 거론했다. 그러면서 "대통령이 SNS에 올린 글이 추 지사를 겨냥한 것이 아니냐는 지적이 있다"라며 입장을 요구했다.그러나 추 지사는 "저는 저를 겨냥했다고 보지 않습니다"라고 일축했다. 이어 "대통령님도 아주 힘든 소년 시절을 보냈지만, 저도 다 말씀은 못 드렸지만 편치 않은 어린 시절을 보냈다"라고 강조했다. "제 어머니가 직접 저를 길러주지 못할 정도로, 위탁해서 기를 정도로 어려운 시절을 보냈다"라며 "제가 민생을 모른다거나 사치하면서 남에게 피해를 끼친다? 이런 생활을 해보지 않았다"라고도 목소리를 높였다.본인의 유년 시절도 불우했기 때문에 이 대통령이 언급한 "어려움 없이 부모 덕에 호의호식하며 고관대작으로 평생 살아온 사람"에 해당하지 않는다는 주장이다.주 의원이 언론에서는 대통령이 추 지사를 지목한 것으로 해석한다고 재차 물었으나, 추 지사는 "뭐 언론은 그렇게도 뭐 오해를 하시니까"라며 "그것뿐 아니라 숱한 오해 속에 살고 있지 않느냐? (그건) 정치인의 숙명인 것"이라고 받아쳤다.관사 논란에 대해서도 추 지사는 "전세인데 계약 기간이 종료되면 당연히 반환되는 것"이라며 호화 사치에 빗댈 일이 아니라고 해명했다. 관용차 교체는 자신의 취임 이전 김동연 전 지사 시절에 결정된 것으로, 내구연한이 지난 차량을 친환경차로 바꾼 것이라고 설명했다.국민의힘 의원들의 공세는 추 지사의 중앙정치 관련 SNS 활동에도 집중됐다.박상웅 국민의힘 의원은 "1400만 도민이 맡긴 경기도 살림을 내팽개치고 중앙 정치판을 기웃거린 100일이 아니었는가"라고 따졌다. 취임 100일 동안 추 지사의 SNS에서 보육·산후조리 같은 민생 현안보다 김지용 후보자 이름이 빈번하게 등장한다는 취지였다. 또한 추 지사가 김 후보자를 "밀정", "나치 전범", "아이히만" 등에 빗대며 지명 철회를 요구했다면서, 지금도 부적격이라는 판단에 변화가 없는지 거듭 질문했다.이에 추 지사는 "이 자리는 국정감사를 받는 자리이기 때문에 제 개인적인 정치 소신에 대해서는 다른 기회에 말씀드리겠다"라며 즉답을 피했다. 박 의원이 김 후보자에 대한 강도 높은 비판은 이재명 정부의 정책 방향에 문제가 있다는 판단 때문 아니냐고 재차 추궁하자 "그렇지 않다"라고 부인했다. 이 대통령을 대통령으로 만드는 데 기여한 것을 후회하지 않느냐는 질문에도 "적절하지 않은 질문"이라고 맞받았다.추 지사는 "개인 SNS를 가지고 도정보다 정치에 더 관심이 많다고 지적하는 것은 타당하지 않다"라고 반박했다. 도정 활동은 경기도 공식 유튜브와 GTV 등을 통해 공개되고 있으며, "주말이나 퇴근 후 심야 시간대에" 법무부장관 출신으로서 검찰개혁에 대한 의견을 밝힌 것이라고 설명했다.특히 "그것 때문에 도정에 한 치의 소홀함도 없다"라며 "지난 석 달간 대부분의 시간은 재정 비상을 해소하기 위해 도정 업무보고와 회의, 대책 방안을 찾는 데 몰두해 왔다"라고 강조했다. 정시에 퇴근한 날도 거의 없다며 도정 운영에 전념하고 있다는 점도 내세웠다.서명옥 국민의힘 의원도 김 후보자 임명이 지연된 데 추 지사의 책임이 있지 않느냐고 추궁했다. 추 지사는 "거기에 대한 저의 책임을 이 자리에서 질문하시면 답변하기 곤란하다"라며 "양심에 따른 책임을 다하기 위해" 관련 발언을 해왔다고 반박했다.강명구 국민의힘 의원은 "법무부 장관 추미애가 따로 있고 도지사 추미애가 따로 있는 건 아니잖느냐"라며 "중수청장 지명 이후에 지사님이 저보다 더 야당 간사를 한다는 비판이 있다"라고 꼬집었다. 진종오 국민의힘 의원 역시 "경기도지사가 아니라 여의도지사라는 얘기가 많이 들리고 있다"라며 추 지사의 도정 운영을 문제 삼았다.반면 더불어민주당 의원들은 국민의힘의 질의 방식에 반발했다. 이상식 의원은 박상웅 의원의 질의 직후 "도민의 삶이나 정책과는 전혀 관계없는" 개인 SNS를 문제 삼는 것은 "정쟁 아니고 뭐겠느냐"라며 "완전히 정쟁의 도구로 사용"하고 있다고 비판했다. 정책 국감에 충실해야 한다는 요구도 덧붙였다.박정현 민주당 의원은 추 지사의 정치적 발언을 국민의힘이 꼬투리 잡아 갈등으로 몰아가는 데 우려를 표했다. 그러면서 추 지사를 향해서 "발언의 무게가 워낙 크신 정치인"이라며 "앞으로도 조금 더 진중하게 해주시면" 좋겠다고 자제를 당부했다.