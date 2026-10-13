바로 움직이는 돌봄

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큰사진보기 ▲자활센터 밑반찬 사업단과 중앙시장 내 반찬 후원처 상인 ⓒ 경기도마을공동체지원센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기도마을공동체지원센터 홈페이지에도 실립니다.

상담을 마치고 다음 주부터 서비스를 시작하기로 한 날 저녁, 한 어르신이 119로 이송되어 세상을 떠나셨습니다. 어르신이 마지막으로 바랐던 것은 몸을 한 번 씻는 일, 목욕이었습니다. 약속한 서비스는 시작도 하지 못했습니다.우리가 '통합돌봄 바로서비스'라는 이름을 붙인 까닭은 여기에 있습니다. 돌봄이 필요하다는 신호를 확인했다면 절차보다 사람이 먼저 움직여야 합니다.올해 3월 27일 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합 지원에 관한 법률'이 시행되면서 통합돌봄은 본격적인 제도의 단계에 들어섰습니다. 하지만 현장에서 만나는 사람들은 여전히 서비스 목록의 바깥에서 어려움을 겪습니다. 문을 열어 주지 않는 이웃, 집이나 건물을 소유했다는 이유로 지원 대상에서 제외된 가정, 어느 병원에 가야 할지 몰라 약을 먹지 않고 모아 두는 어르신이 있습니다. 이런 돌봄의 빈틈은 제도만으로 찾아내기 어렵습니다. 지역에 흩어진 의료·복지·사회적경제·마을공동체의 손길이 서로 이어질 때 비로소 채워집니다.성남시의 65세 이상 노인은 17만 5천여 명으로 전체 인구의 19.4%이며, 독거노인은 4만 4천여 명입니다. 종합·노인복지관과 다목적복지회관 35곳, 경로당 약 415곳을 비롯해 보건소 의료돌봄팀과 성남시의료원 등이 지역의 돌봄 기반을 이루고 있습니다.출발점은 의료 불평등이었습니다. 성남은 분당과 본시가지의 기대수명 차이가 16년에 이른다는 분석이 나올 만큼 지역 간 건강 격차가 큰 도시입니다. 성남시의료원 설립 운동에 함께해 온 성남 사회적의료기관연합회와 성남의료복지사회적협동조합은 의료 격차를 줄이지 않으면 돌봄도 제대로 작동하기 어렵다는 문제의식으로 통합돌봄을 준비했습니다.2024년 5~7월 성남사회단체연대회의 주최로 시민사회 세미나가 세 차례 열렸고, 같은 해 11월 14개 기관의 준비모임을 거쳐 2025년 2월 18일 성남통합돌봄추진위원회가 발족했습니다. 성남이로운재단은 2025년 4월부터 매월 200만 원을 지정 기탁했고, 성남의료복지사회적협동조합은 인건비 일부와 지역사회 연계를 맡았습니다. 참여 기관과 개인의 회비도 더해졌으며, 경기도사회적경제원의 사회문제해결지원사업을 통해 케어매니저를 통한 시범사업 관리와 기관 간 네트워킹도 진행했습니다.첫 시범지역은 노인과 독거노인의 비율이 높고 주거환경이 열악한 수정구 태평3동이었습니다. 주민교육을 통해 건강반장 13명을 양성하고 집집이 방문했지만 문을 열어 주지 않거나 "관에서 하는 일도 아닌데 왜 왔느냐"는 반응이 돌아왔습니다. 약해진 마을공동체의 현실을 현장에서 실감했습니다.접근 방식을 바꾸었습니다. 독거노인생활관리사와 통장협의회, 복지회관이 주민과 연결되는 통로가 됐고, 3년 넘게 집에서만 지내던 어르신을 첫 대상자로 발굴했습니다. 욕구를 파악하자마자 방문 한의 진료가 이루어졌고, 공적 절차로는 몇 달이 걸릴 일이 일주일 안에 해결됐다는 반응도 나왔습니다. 2025년 한 해 동안 60여 명의 이용자를 발굴해 서비스를 지원했고, 중앙시장 상인 6곳이 반찬 후원처로 참여했습니다.자활센터 밑반찬 사업단과 협력해 식사 지원을 시작하고 어르신의 자기부담금은 사업비로 충당했습니다. 전등 교체, 안전바 설치, 청소와 소독 등 일상생활에 필요한 지원도 함께 이루어졌습니다. 필요한 것을 제때 제공하는 일이 통합돌봄이라는 원칙이 세워졌습니다.2026년에는 바로서비스 시범사업이 세 개 구로 확대됐습니다. 수정구에서는 성남의료복지사회적협동조합이 태평동·수진동·신흥동을, 중원구에서는 늘편한방문재가센터와 성남여성회 중심의 물푸레봉사단이, 분당구에서는 성남YWCA가 야탑3동을 맡았습니다. 참여 기관은 55곳으로 늘었고, 28곳은 참여기관으로 27곳은 협력 네트워크로 함께했습니다.먹거리와 마음, 의료·금융·주거·요양·장애·디지털·세대통합 등 다양한 돌봄을 한 기관이 모두 담당하는 대신 각 기관이 잘하는 일을 내놓고 서로 연결하는 방식입니다. 참여 기관은 공동 관리 시스템에서 대상자의 상황과 방문 내용을 공유하고, 매월 네트워킹 데이와 매주 온라인 사례회의로 사례를 점검합니다.2025년 7월부터 2026년 10월 초까지 대상자 발굴은 138명, 방문일지는 1400여 건입니다. 대상자의 61%가 여성이고 약 70%가 75세 이상입니다. 지역별로는 수정구 90명, 중원구 44명, 분당구 4명으로 분당구의 발굴은 아직 초기 단계입니다.제공된 서비스 가운데 의료지원은 724건, 식사 지원은 651건이었습니다. 한의 방문진료가 671건, 밑반찬 지원이 602건으로, 어르신들이 절실하게 원하는 것은 아플 때 찾아와 줄 사람과 오늘 먹을 한 끼임을 보여줍니다. 마음돌봄은 62건으로 아직 적지만 새로운 돌봄 영역을 열었다는 의미가 있습니다.이웃을 돕는 시간을 적립하고 필요할 때 돌봄으로 돌려받는 '성남타임뱅크' 앱도 출시했습니다. 130여 명이 가입했고, 도움을 주고받는 매칭은 13회, 기록된 시간은 810분입니다. 봉사단과 중앙시장 반찬가게, 지하 구내식당 등이 후원에 참여했고, 포인트 나눔 캠페인을 통한 구강위생용품과 겨울 이불 나눔도 이어지고 있습니다.건강반장과 건강리더는 29명에서 55명으로 늘었고, 이 가운데 45명은 노인건강돌봄지도사 자격 취득을 지원받고 있습니다. 어르신이 돌봄의 대상에 머무르지 않고 이웃의 건강을 살피는 주체로 참여하는 길도 열리고 있습니다.추진위원회가 만난 이웃들은 공적 지원의 경계에 놓인 경우가 많았습니다. 집을 소유했다는 이유로 지원 대상에서 제외됐지만 실제 생활은 어려웠고, 외부인의 방문을 거부하거나 병원 진료를 받지 못하는 이들도 있었습니다.80~90대 노부부와 조현병을 앓는 50대 아들이 함께 사는 가정도 그랬습니다. 처음부터 서비스를 권하기보다 매주 반찬을 전하며 안부를 살폈습니다. 이후 방문 진료를 연결하고 주방 바닥을 수리했습니다. 방 안에만 머물던 아들이 방문자에게 나와 인사하기 시작했습니다. 다만 경제적 어려움으로 노부부의 치료를 지속하지 못했고, 아들에게 필요한 활동지원도 연결하지 못했습니다.또 다른 90대 어르신은 저혈당으로 여러 차례 쓰러졌지만 병원에 가기를 꺼렸고 약도 제대로 먹지 않았습니다. 병원 진료와 건강검진에 동행하고 반찬을 전했으며, 교회의 도움으로 집안 청소도 진행했습니다. 이후 장기요양등급을 받아 요양보호사가 주 5회 방문합니다. 민간의 돌봄이 공공서비스로 이어진 사례입니다.허리를 펴고 눕지 못하던 90세 어르신은 방문 진료와 운동을 병행한 뒤 2주 만에 바로 누워 잘 수 있게 됐습니다. 식사를 거르고 술을 마시며 체중이 크게 줄었던 60대 남성도 방문 진료진의 설득으로 중단했던 췌장염 치료를 다시 시작했습니다.돌봄은 의료에만 머물지 않았습니다. 건강 악화와 빚, 고립으로 힘들어하던 주민은 반찬과 안부 인사를 통해 추진위원회 사무실을 찾게 됐습니다. 이제는 커피 한 잔을 나누며 "이 동네에서 계속 살아갈 수 있겠다"는 마음을 키우고 있습니다. 고장 난 계단 센서등을 교체한 뒤에는 어두워도 외출할 수 있게 됐고, 주민이 먼저 사무실에 들러 인사를 건네기도 했습니다.이 사례들의 공통점은 분명합니다. 제도의 경계에 놓인 사람들에게 서비스보다 신뢰가 먼저였습니다. 방문 진료와 반찬 한 통으로 관계를 쌓은 뒤에야 요양과 주거, 정서 돌봄이 이어졌습니다. 통합돌봄은 한 번의 서비스 연계로 끝나지 않습니다. 당사자의 거부감과 삶의 속도를 존중하며 필요한 자원을 끝까지 함께 찾아가는 일입니다.성남시는 통합돌봄과를 신설하고 보건소 의료돌봄팀과 민관 통합지원협의체를 구성하는 등 제도적 기반을 마련해 왔습니다. 그러나 민간에서 구축한 돌봄 관계망과 공공체계 사이의 실질적인 협력은 아직 충분하지 않습니다. 현재 민간의 돌봄은 회비와 기탁금, 의료기관의 무료 방문 진료 등 현장의 헌신에 기대고 있어 지속가능성을 확보하기 어렵습니다.이를 개선하기 위해 여섯 가지 정책 과제가 필요합니다.첫째, 동 단위 민관 협력체계를 제도화해야 합니다. 동 행정복지센터를 중심으로 공무원, 복지관, 의료기관, 사회적경제 조직, 주민자치회 등이 참여하는 협력 테이블을 마련해 주민과 가까운 곳에서 돌봄을 발견하고 연결해야 합니다.둘째, 당사자의 동의를 바탕으로 정보 공유체계를 마련해야 합니다. 개인정보를 보호하면서 민관이 돌봄 이력과 서비스 현황을 적시에 공유해 중복 지원과 돌봄 공백을 줄여야 합니다.셋째, 돌봄 대상 기준을 현실에 맞게 유연화해야 합니다. 주택 소유, 장기요양등급 미취득, 질병의 중증도 등을 이유로 필요한 지원에서 배제되지 않도록 해야 합니다. 퇴원 환자 단기 지원과 같은 유연한 지원을 등급 외 대상자, 중장년 1인 가구, 예방적 돌봄이 필요한 주민 등으로 확대할 필요가 있습니다.넷째, 사회연대경제와 주민 참여를 돌봄체계에 연결해야 합니다. 사회적기업과 협동조합이 돌봄 공급 주체로 참여하도록 제도를 개선하고, 타임뱅크를 통한 서로돌봄을 시 정책으로 정착시켜야 합니다. 건강반장과 노인건강돌봄지도사의 활동을 노인 일자리와 연계하는 방안도 필요합니다.다섯째, 돌봄노동자의 처우를 개선해야 합니다. 시민이 좋은 돌봄을 받을 권리는 노동자가 좋은 돌봄을 제공할 수 있는 환경 위에서 보장됩니다. 이동시간이 무임금으로 처리되고 돌봄 대상자의 입원이나 사망으로 소득이 갑자기 끊기는 현실을 개선해야 합니다. 안정적인 공공 재원을 바탕으로 이동·교육시간을 합리적으로 보장하고 노동조건을 개선해야 합니다.여섯째, 민관 공동 평가체계를 구축해야 합니다. 민간의 실천이 공공정책의 근거가 되고 행정도 현장에서 배울 수 있도록, 같은 자료를 바탕으로 성과와 한계를 함께 평가하고 그 결과를 정책과 예산에 반영해야 합니다.추진위원회 정책지원단은 이를 바탕으로 정책제안서를 마련해 행정에 제출할 예정입니다. 또한 2026년 10~12월 민관합동 태스크포스를 구성해 정책 과제를 2027년도 예산에 반영하고, 2027년 상반기에는 세 개 구에서 각각 2개 동을 선정해 민관 라운드테이블을 시범 운영한 뒤 하반기에는 성남시 전체 50개 동으로 확대하는 방안을 제안하고 있습니다.통합돌봄의 핵심은 관계라고 생각합니다. 우리 동네 어르신들이 서로 관계를 맺고 참여하도록 하는 것, 누구도 외로움 속에 홀로 남겨지지 않도록 하는 것이 지역사회 돌봄의 목표입니다.제도는 서비스를 연결하지만 돌봄이 일상에서 지속되게 하는 힘은 이웃과 기관이 쌓아 가는 신뢰에서 나옵니다. 그리고 그 신뢰가 지속되려면 주민과 민간기관의 헌신에만 기대서는 안 됩니다. 공공의 재정과 제도, 행정과 현장을 잇는 협력체계가 함께 갖춰져야 합니다.성남통합돌봄추진위원회는 10월 중순까지 현장 조사와 만족도 조사를 진행하고, 10월 14일 정책 제안 및 활동공유회를 통해 그동안의 경험을 시민과 현장, 행정에 나눌 예정입니다.민간의 관계망과 공공의 체계가 서로를 믿고 손을 잡을 때, 성남에서 시작된 '바로 움직이는 돌봄'은 한시적인 시범사업을 넘어 지속가능한 지역사회 통합돌봄의 기반으로 이어질 수 있습니다.돌봄은 서비스가 도착하기 전에 시작됩니다. 마을에서 사람을 발견하고 관계를 맺으며 필요한 지원을 끝까지 연결하는 일. 그 관계가 누구도 혼자 남겨두지 않는 사회의 기반이 되도록, 이제 공공의 정책이 응답해야 합니다.김기명(성남통합돌봄추진위원회 위원장·성남의료복지사회적협동조합 이사장)