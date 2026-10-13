문정우 금산군수 "군민 삶 지키고 지역 활력 되살릴 것"

큰사진보기 ▲13일 취임 100일 기자회견을 연 문정우 금산군수가 ‘모두가 행복한 도시, 다시 올 금산’ 비전을 선포했다. ⓒ 금산군 관련사진보기

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문정우 금산군수가 13일 군청 3층 다용도회의실에서 취임 100일 기자회견을 열고, 군민 14명으로 구성된 공약이행평가단과 함께 민선 9기 군정 비전과 83개 공약 실천계획, 4대 행정혁신 방향을 공식 공개했다.문 군수는 "지난 100일은 금산이 나아갈 방향을 세우고 실천할 준비를 갖춘 시간이었다"며 "인구감소와 경기침체라는 위기 속에서 군민의 삶을 지키고 지역의 활력을 되살리는 일을 최우선 과제로 추진하겠다"고 강한 의지를 밝혔다.민선 9기 금산군정은 '모두가 행복한 도시, 다시 올 금산'을 슬로건으로 설정하고, 5대 군정전략과 10대 군정과제를 확정했다. 확정된 83개 공약 사업에는 총 1조 3803억 원의 사업비가 투입되며, 이 중 75개 사업은 임기 내 마무리를 목표로 추진된다.5대 군정전략은 ▲활력있는 경제도시 ▲다시찾는 관광도시 ▲살기좋은 정주도시 ▲희망있는 행복도시 ▲소통하는 청렴행정이다.금산군은 공약 사업의 차질 없는 이행을 위해 인사·계약·재정·민원 등 4대 행정 분야의 고강도 혁신도 병행한다.문정우 군수는 "지금까지 마련한 계획을 군민이 체감할 수 있는 실질적 성과로 이어가겠다"며 "일할 기회가 늘어나고, 아이 키우는 부담은 줄어들며, 어르신의 일상이 든든해지는 변화로 군민의 믿음에 보답하겠다"고 강조했다.