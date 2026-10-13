"4대 항만공사 통합 중단하라"…4개 지역 시민단체 반발

큰사진보기 ▲정부의 4대 항만공사 통합 추진 움직임에 대해 여수광양·부산·인천·울산 지역 시민사회단체들이 13일 전남광주통합특별시 광양시청에서 공동 기자회견을 열고 반대 입장을 밝히고 있다. ⓒ 최연수 기자 관련사진보기

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정부의 4대 항만공사 통합 추진 움직임에 대해 여수광양·부산·인천·울산 지역 시민사회단체들이 반발하고 나섰다.여수광양항만통합반대대책위 등 전국 300개 단체는 13일 전남광주통합특별시 광양시청 시민홀에서 공동 기자회견을 열고 "항만공사는 단순한 행정조직이 아니라 국가 수출입 물류를 뒷받침하고 각 지역의 산업·고용·경제를 연결하는 핵심 공공기관"이라며 통합 반대 입장을 밝혔다.이어 "4개 항만공사는 항만의 현장성과 전문성을 바탕으로 운영돼 왔다"며 "필요한 것은 일률적 통합이 아니라 각 항만의 역할을 명확히 하면서 항만 간 협력과 공동 대응을 강화하는 개혁"이라고 주장했다.특히 부산항은 컨테이너 환적 거점, 인천항은 수도권과 대중국 교역의 관문, 울산항은 액체화물과 에너지·산업물류의 중심, 여수광양항은 철강·석유화학 등 국가 기간산업과 연계된 복합항만으로, 항만마다 기능과 여건이 다르다는 점을 강조했다.이들은 "서로 다른 항만을 하나의 조직으로 묶는다고 운영 효율성과 국제경쟁력이 저절로 높아지는 것은 아니다"며 "오히려 신속한 의사결정을 어렵게 하고 지역별 투자 우선순위를 왜곡할 수 있다"고 우려했다.또한 항만의 수익과 투자 재원이 중앙에 집중되면 지역 특성에 맞는 항만 개발과 배후산업 육성이 후순위로 밀릴 가능성도 제기했다.정부의 통합 추진 방식에 대해서도 "구체적인 통합 목적과 법적 근거, 경제성 및 공공성 평가, 항만별 영향 분석을 먼저 공개해야 한다"며 "항만산업계와 노동조합, 지방정부, 시민사회가 참여하는 공론화가 선행돼야 한다"고 촉구했다.아울러 "국가 차원의 물류망 연계와 위기 대응은 강화하되 항만별 사업 추진과 투자는 현장 중심으로 결정하는 것이 합리적"이라며 공동구매, 정보시스템 연계, 안전·환경기술 협력 등을 대안으로 제시했다.끝으로 "통합 이외의 대안에 대한 검토 없이 조직 통합만을 개혁으로 포장해서는 안 된다"며 "항만의 미래는 중앙의 조직 통폐합 논리가 아니라 항만 현장과 지역의 목소리에 기초해 결정돼야 한다"고 강조했다.