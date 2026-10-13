노을이 질 때, 여수세계섬박람회는 더 아름다워진다

큰사진보기 ▲여수세계섬박람회장 섬테마존에서 바라본 노을.많은 관람객들이 노을을 바라보며 감탄하고 행복해했다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲주제섬내 '생명나무' AI에게 질문하는 아이 모습AI로봇에게 질문하며 관람하니 이해가 빨랐다. ⓒ 김경희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲섬박회장내 특별무대에서의 웅산밴드 공연모습역시 재즈음악은 별빛 가득한 야외에서 관객과 소통하며 호흡하는 게 제 맛이더라. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬테마존에 마련된 소원배 띄우기각자의 소망을 적어 물에 띄워 보낸다. 가족과 나의 소망을 적어봤다. ⓒ 김경희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통에도 실립니다.20여일 정도 남은 섬박람회. 많이 홍보 좀 해주세요.

여수세계섬박람회를 여러 차례 찾았다. 개막 초기에는 아쉬운 점도 있었지만, 방문할 때마다 달라지는 모습에 이제는 다음 방문이 기다려진다. 멀리서 바라보면 보이지 않던 것들이 가까이 다가서니 하나둘 눈에 들어왔다. 알고 보면 더 재미있고, 머물수록 더 아름다운 곳이 바로 지금의 섬박람회장이다.지난 10일 의용소방대 자원봉사를 마치고 전시관을 둘러봤다. 주제섬의 거대한 '생명나무' 앞에서 AI의 설명을 들었다. 바다에 뿌리내린 나무처럼 섬은 생명을 품고 세상과 소통한다는 의미였다. 설명을 듣고 나니 평범해 보이던 조형물이 새롭게 다가왔다.해양생태섬에서는 지영희 해설사의 안내로 해양쓰레기와 바다거북 보호 이야기를 들었다.문화섬에서는 여수 섬에 얽힌 전설이 펼쳐졌다. 향일암과 오동도, 백도의 이야기를 듣고 있자니 어린 시절 할머니에게 옛이야기를 듣던 추억이 떠올랐다.짧지만 묵직한 울림을 준 '쓰레기 섬' 애니메이션, 소원을 적어 매달아 놓은 종이배까지. 섬박람회는 단순히 보는 전시가 아니라 생각하고 느끼는 공간이었다.특히 10월 9일은 여수 재즈페스티벌 웅산밴드 공연을 보기 위해 일부러 박람회장을 찾았다. 무대에 울려 퍼지는 매혹적인 재즈 선율은 가을밤의 낭만을 한껏 끌어올렸다. 관객과 호흡하며 이어지는 공연에 나도 모르게 빠져들었다.음악에 몸을 맡기고 박수로 화답하는 관람객들의 모습도 아름다웠다. 화려한 무대와 수준 높은 연주, 관객이 함께 만들어 낸 열기는 그 자체로 특별한 선물이었다. 이런 멋진 공연을 여수의 가을밤에 만날 수 있다는 사실이 반갑고 행복했다.섬테마존에서 소원배에 가족의 바람을 적어 물 위에 띄웠다. 잔잔한 수면 위로 노을이 내려앉고, 관람객들은 저마다 카메라에 아름다운 순간을 담았다. 나 역시 한참을 머물렀다.낮에는 전시와 체험이, 밤에는 버스킹과 대형 공연, 아름다운 야경이 기다린다. 거문도 해풍쑥 아이스크림의 달콤함도 빼놓을 수 없는 즐거움이다.추석 연휴에는 요트를 타고 박람회장을 찾았다. 탁 트인 바다와 날아드는 갈매기 떼를 바라보는 시간마저 여행의 추억이 됐다. 100만 번째 관람객 탄생을 축하하는 현장에서는 함께 기뻐하는 사람들의 웃음도 만났다.처음의 시행착오를 딛고 박람회는 날마다 풍성해지고 있다. 갈 때마다 새로운 볼거리와 이야기가 있고, 돌아올 때마다 또 하나의 추억이 쌓인다. 오곡백과 무르익는 10월, 여수에는 볼거리와 먹거리, 문화와 낭만이 가득하다. 섬박람회는 한 번 보고 돌아서기에는 아쉬운 곳이다.아직 가보지 않았다면 꼭 한번 찾아보시라. 이미 다녀왔다면 다시 한번 걸어보시라.노을이 지고 음악이 흐르는 여수의 바다에서, 미처 발견하지 못한 또 다른 감동을 만나게 될 것이다