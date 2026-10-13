다시 유럽을 바라보는 영국, 브렉시트의 역설

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲유럽에서 벗어나 독립성을 확보하려 했던 영국이, 그 독립성의 한계를 마주하면서 다시 유럽과의 연결을 고민하고 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근 영국 정치권에서 브렉시트 이후 처음으로 유럽연합(EU) 재가입 가능성을 본격적으로 검토해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다. 영국 정부가 여론조사기관과 싱크 탱크 등을 통해 EU 재가입에 대한 국민 여론을 살피고 있다는 보도가 나왔고, 앤디 버넘 영국 총리는 유럽과의 장기적인 관계를 재검토하면서 EU에 다시 가입하는 방안까지 선택지에 포함할 수 있다는 입장을 밝혔다.프랑스와 스페인도 긍정적인 반응을 내놨다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 영국의 복귀 가능성에 환영의 뜻을 나타냈다. 페드로 산체스 스페인 총리 역시 영국이 돌아오려 한다면 환영하겠다는 취지로 말했다. 다만 이는 유럽 각국의 정치적 반응이지, 영국의 공식적인 재가입 신청이나 EU의 가입 승인 절차가 시작됐다는 의미는 아니다.영국과 EU는 오는 11월 20일 정상회의를 열고 관계 강화 방안을 논의할 예정이다. 식품·농산물 교역 규정 조정, 탄소배출권 거래제 연계, 청년들의 상호 거주·취업 기회 확대, 전력시장 협력 등이 주요 의제로 거론된다. 당장 EU 재가입을 결정하기보다는, 경제와 안보 분야의 협력을 확대하면서 장기적인 관계의 방향을 모색하는 단계에 가깝다.영국의 움직임은 외교적 수사 이상의 의미를 지닌다. 2016년 국민투표로 유럽과의 결별을 선택한 나라가 10년 만에 그 결정의 결과를 다시 따져보기 시작했기 때문이다. 그렇다면 영국은 왜 유럽을 떠났으며, 무엇이 다시 유럽을 향하게 만들고 있는 것일까.유럽 통합의 뿌리는 두 차례의 세계대전이 남긴 참상에 있다. 유럽은 민족주의와 영토 경쟁이 초래한 전쟁을 되풀이하지 않기 위해 경제적 협력에서 해법을 찾았다. 1951년 유럽석탄철강공동체(ECSC)가 출범했고, 1957년 로마조약을 통해 유럽경제공동체(EEC)와 유럽원자력공동체가 만들어졌다. 전쟁의 원인이 됐던 핵심 산업을 공동으로 관리하고 시장을 연결함으로써 국가 간 충돌을 막으려는 시도였다.하지만 영국은 처음부터 이 통합의 중심에 있지 않았다. 영국은 유럽 대륙의 국가들과 경제적으로 협력할 필요성을 인정하면서도, 초국가적 기구에 권한을 넘기는 데에는 신중했다. 영연방과 미국과의 관계, 세계 금융 중심지 런던의 이해관계, 의회 주권을 중시하는 정치 전통도 유럽 통합에 대한 영국의 태도를 복잡하게 만들었다.영국은 프랑스의 반대 등으로 초기 가입에 어려움을 겪은 끝에 1973년 EEC에 합류했다. 노동당 정부 시절인 1975년 실시된 국민투표에서 EEC 합류는 67.2%의 지지를 얻었다. 유럽과의 협력이 영국 경제에 필요하다는 판단이 우세했다. 그렇다고 유럽을 둘러싼 갈등이 사라진 것은 아니었다. 마거릿 대처 총리는 영국의 분담금 부담을 문제 삼아 협상 끝에 환급을 받아냈다.이후 유럽 통합이 경제공동체를 넘어 정치적 통합으로 발전하면서 영국의 고민은 더 깊어졌다. 1993년 유럽연합(EU)이 출범하고 단일시장과 공동정책이 확대됐지만, 영국은 통합의 모든 영역에 참여하지는 않았다. 유로화를 도입하지 않았고, 솅겐협정에 따른 국경 없는 이동 체제에도 참여하지 않았다. 유럽의 시장은 활용하되 국가의 통화·국경 통제권은 최대한 유지하려는 태도가 이어졌다.이러한 선택은 훗날 브렉시트 논쟁의 토대가 됐다. 유럽 통합이 심화할수록 영국 내부에서는 공동 규칙을 따르는 데 따른 이익과 주권을 제약받는다는 불만이 맞섰다. 영국은 유럽의 일원이면서도 유럽과 거리를 두려 했고, 그 모순은 국민투표라는 정치적 결단으로 이어졌다.브렉시트의 직접적인 출발점은 영국 보수당의 정치적 계산이었다. 유럽 통합에 회의적인 여론이 커지는 가운데 데이비드 캐머런 당시 총리는 보수당 내부의 분열을 수습하고 유럽 문제를 둘러싼 논쟁을 정리하기 위해 EU 잔류 여부를 묻는 국민투표를 추진했다.2016년 6월 23일 실시된 국민투표에서 영국 유권자들은 EU 탈퇴를 선택했다. 탈퇴 찬성은 51.9%, 잔류 찬성은 48.1%였다. 격차는 크지 않았지만 정치적 파장은 영국 사회 전체를 흔들었다. 탈퇴 진영은 국경 통제권과 법률 제정 권한을 되찾고, EU에 내는 분담금을 국내에 사용할 수 있다고 주장했다. 반면 잔류 진영은 유럽 단일시장에서 누리는 경제적 이익이 사라지고 무역과 투자에 불확실성이 커질 것이라고 경고했다.투표 결과는 유럽 정책의 변경을 넘어 영국 사회의 분열을 드러냈다. 런던을 비롯한 대도시와 젊은 층에서는 잔류 지지가 상대적으로 강했지만, 산업 쇠퇴를 경험한 지역과 고령층에서는 탈퇴를 지지하는 목소리가 컸다. 세계화의 혜택을 충분히 누리지 못했다고 느낀 유권자들의 불만과 중앙정치에 대한 불신이 유럽 회의론과 결합한 것이다.캐머런 총리는 국민투표에서 패배한 뒤 사임했고, 영국은 EU와의 결별 절차에 들어갔다. 테리사 메이 총리와 보리스 존슨 총리를 거치는 동안 탈퇴 조건과 북아일랜드 국경 문제를 둘러싼 갈등이 이어졌다. 의회는 협상안을 놓고 대립했고, 총리 교체와 조기 총선까지 겪었다. 영국은 2020년 1월 31일 공식적으로 EU를 탈퇴했다. 같은 해 말까지 이어진 전환 기간이 종료되면서 단일시장과 관세동맹에서 벗어나는 새로운 관계가 본격화됐다. 1973년 가입 이후 47년 만의 결별이었다.그러나 EU를 떠난다고 해서 유럽과의 경제적 연결까지 끊을 수 있는 것은 아니었다. 지리적으로 가까운 유럽은 여전히 영국의 핵심 교역 상대였고, 영국 기업들은 국경을 넘는 상품 거래와 인력 이동에서 새로운 절차와 규정에 직면했다. 수출입 서류와 검역, 통관 부담은 기업들에 추가 비용으로 작용했다. 반면 탈퇴 지지자들은 영국이 독자적인 규제와 무역 정책을 선택할 수 있게 됐다는 점을 성과로 내세웠다.브렉시트의 후폭풍을 한마디로 단정하기는 어렵다. 영국 경제의 부진에는 코로나19와 에너지 가격 충격, 국내 정책의 불확실성 등 여러 요인이 작용했다. 다만 EU 탈퇴가 무역 장벽을 높이고 경제적 마찰을 키웠다는 비판은 꾸준히 제기됐다. 탈퇴로 얻은 정책적 자율성이 실제 국민의 소득과 생활 수준을 얼마나 개선했느냐는 의문도 남았다. 최근 영국 정치권에서 재가입 가능성이 다시 거론되는 배경에는 이러한 측면들이 자리 잡고 있다. 주권을 되찾았다는 정치적 선언만으로 경제적 성과와 국민의 체감도를 보장할 수는 없다는 현실적 문제에 맞닥뜨렸다.영국의 EU 재가입 논의는 과거의 선택을 단순히 취소하는 방식으로 해결될 문제가 아니다. EU 회원국으로 돌아가려면 가입 신청과 회원국들의 동의 등 복잡한 절차를 거쳐야 한다. 영국이 과거에 누렸던 예외와 특혜를 그대로 유지할 수 있다는 보장도 없다. 재가입을 추진한다면 유럽의 공동 규칙과 의무를 어디까지 받아들일 것인지부터 협상해야 한다.영국이 선택할 수 있는 길은 재가입만이 아니다. 관세동맹에 참여하거나 단일시장과의 경제적 연계를 강화하는 방식도 가능하다. EU 회원국이 아닌 상태에서 교역 장벽을 줄이고 청년 교류와 안보 협력을 확대하는 절충안도 있다. 다만 각 방안은 서로 다른 대가를 요구한다. 시장 접근성이 커질수록 유럽의 규칙을 받아들여야 할 가능성이 높아지고, 인적 이동을 확대하면 이민 통제 문제도 다시 정치적 쟁점으로 떠오를 수 있다.유럽 역시 영국의 복귀를 무조건 반길 수만은 없다. 영국은 유럽에서 중요한 경제 규모와 금융산업, 군사·외교적 역량을 갖춘 국가다. 러시아의 위협과 우크라이나 전쟁, 미국의 정책 변화, 중국과의 경쟁이 맞물린 상황에서 영국과 EU의 협력은 유럽 전체의 전략적 이해와 연결된다. 그러나 EU 입장에서는 회원국이 공동 규칙과 의무를 수용해야 한다는 원칙을 지키는 것도 중요하다.무엇보다 영국 내부의 정치적 합의가 필요하다. 재가입을 지지하는 여론이 늘어났더라도 국민투표 당시 탈퇴를 선택했던 유권자들의 우려가 완전히 사라진 것은 아니다. 이민 통제권과 국가 주권, 분담금 부담을 둘러싼 논쟁은 여전히 유효하다. 정치권이 재가입을 성급하게 추진할 경우 브렉시트를 둘러싼 갈등이 다시 격화할 가능성도 있다.결국 영국이 마주한 선택은 단순히 유럽에 돌아갈 것인가라는 질문을 넘어선다. 국가의 독립적인 결정권을 최대한 확보할 것인지, 아니면 공동 규칙을 수용하더라도 더 큰 시장과 협력 체계에 참여할 것인지의 문제다. 이는 유럽 통합의 미래뿐 아니라 세계화 시대에 국가가 경제적 실리와 정치적 주권 사이에서 어떤 균형을 찾아야 하는지를 보여준다.브렉시트는 국민투표 한 번으로 끝난 사건이 아니었다. 그것은 영국이 어떤 나라가 될 것인지를 둘러싼 장기적인 정치적 실험이었다. 이제 재가입 논의는 그 실험의 결과를 다시 평가하는 과정에 들어섰음을 보여준다. 다만 영국이 실제로 EU에 복귀할지는 확실하지 않다. 11월 정상회의에서 어떤 협력 방안이 구체화되는지, 영국 정부가 재가입 문제를 공식 정책으로 발전시킬지, 국민이 그에 따르는 비용과 의무를 받아들일지가 관건이다.역사는 때로 한 국가가 내린 결정의 정당성을 시간이 흐른 뒤 다시 묻는다. 2016년 영국은 유럽을 떠나는 것이 주권을 되찾는 길이라고 판단했다. 10년이 지난 지금, 영국은 유럽과 멀어진 선택이 과연 더 큰 자유와 번영을 가져왔는지 되묻고 있다. 브렉시트의 역설은 바로 여기에 있다. 유럽에서 벗어나 독립성을 확보하려 했던 영국이, 그 독립성의 한계를 마주하면서 다시 유럽과의 연결을 고민하고 있다는 점이다.