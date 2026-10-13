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큰사진보기 ▲학교 앞 문구사 앞에서 ⓒ 이정현 관련사진보기

큰사진보기 ▲동네 떡집 이모 ⓒ 이정현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아이의 글 ⓒ 이정현 관련사진보기

한글날 동네 아이들과 함께 특별한 공부를 했다. '우리 동네'를 주제로 글을 쓰는 것을 목표로, 먼저 좋은 글감 찾기 연습을 한 것이다. 나는 평소에 글을 쓰며, 좋은 글감은 생생한 감각적 체험에서 오는 것이라 느꼈다. 그래서 아이들과 직접 학교 근처 가게 사장님들을 인터뷰해 보기로 했다. 1학년부터 4학년 아이들이 머리를 맞대고 좋은 인터뷰 질문들을 찾아냈다.아이들은 "가게를 언제부터 운영하셨나요?", "이 동네에서 가게를 하시게 된 이유는 무엇인가요?", "가게를 운영하시며 가장 행복하셨던 때와 가장 힘드셨을 때는 언제셨나요?" 등으로 질문을 정리하여, 인사는 어떻게 할지 누가 어떤 질문을 여쭤볼지를 정한 뒤 길을 나섰다.가장 먼저 향한 곳은 아이들이 매일같이 들르는 학교 앞 현대문구사였다. 휴일이라 문은 닫았지만 마침 잠시 문구사에 들리신 사장님과 마주쳐서 양해를 구하고 인터뷰를 했다. IMF 시절 회사에서 명예퇴직을 하시고, 학교 앞 문구사를 인수하신 뒤 27년 동안 운영하고 계신다는 사장님께서는 "아이들이 다시 찾아올 때 행복하고, 방학이나 코로나 시절 등에 아이들이 없을 때 힘들다"고 하셨다. 그 말씀에 경청한 뒤 아이들은 뒤를 돌아서며 "선생님, 근데 IMF가 뭐예요?"라고 눈을 동그랗게 뜨고 묻는다.아이들은 내가 자라며 경험했던 암울한 경제 위기에 대한 이야기에도 귀를 쫑긋 세웠다. 그리고서는 발걸음을 옮겨, 학교 앞 옷수선집과 철물점, 건강원 등을 지나 올해 생긴 퓨전 떡집으로 들어갔다. 오래된 간판들 사이에서 눈에 띄는 새 간판과 하얀 인테리어가 아이들의 관심을 끈 것이다.마침 갓 구운 버터떡이 나와 하나씩 구입을 한 뒤 짧은 단발펌이 잘 어울리시는 젊은 사장님께 같은 질문을 드렸다. 대기업을 퇴사하고 떡집을 차리신 사장님은 이 동네와 가게가 마음에 들어 '덜컥' 계약을 하셨다고 했다. (이후 아이들은 사장님의 멘트 그대로 글로 옮겨 썼다.) 아이들은 떡집 구석구석을 세심하게 살피며, 사장님의 말씀과 함께 기록하였다.그 뒤에 찾은 곳은 떡집 옆에 있는 세탁소였다. 아이들은 세탁소에 들어서자마자, "우와, 위에 옷이 다 걸려 있어"라며 목을 길게 빼고 천장을 올려다보았다. 조용한 동네가 마음에 들어 연고 없는 동네에서 세탁소를 시작하셨다는 사장님은 34년 동안 많은 단골이 생기셨다고 했다. 평소 옆의 떡집이나 주변 분들에게 반찬이나 많은 것들을 넉넉히 나누시는 인심으로도 소문이 자자한 분이셨다.마지막으로 간 곳은 미용실이었다. 마침 머리카락이 눈을 찌르던 막내 이발을 하며, 사장님께 질문을 드렸다. 어릴 때부터 미용실을 하시던 엄마 덕분에 고등학생 때부터 수십 년간 미용을 하신 이야기, 일본에 살다 오신 이야기, 동네 곳곳에서 미용실을 운영하신 이야기 등을 듣다 보니 시간이 훌쩍 흘러가 있었다. 지난 주에 갔던 학교 앞 작은 미술관 앞도 쓱 둘러보고서 다시 돌아온 아이들은 시키지 않아도, 자신이 보고, 듣고, 느낀 것들을 따끈따끈한 글로 써 내려갔다. 집중해야 하니 조용히 해 달라는 부탁과 함께, 사각사각 연필 소리가 음악처럼 퍼져 나갔다.15분 정도의 짧은 시간 동안 아이들이 써 내려간 글은 참으로 놀라웠다. 초등학교 교육과정에도 우리 동네 지도를 그리거나 하는 활동들이 있지만, 아이들이 직접 그 안의 사람들을 만나고 기록한 이야기로 우리만의 교과서를 만드는 느낌도 들었다. 아이들의 글들을 읽고, 나누며 나는 '진짜 공부란 무엇인가?', '살아 있는 교육은 무엇인가?'에 대한 질문을 다시금 스스로에게 던졌다.학교에서 아이들을 가르치다가 학교에서 나와 여러 교육 프로그램을 진행해 오며, 나는 숲도, 동네도, 집도 배움과 성장이 일어나는 모든 곳이 학교가 될 수 있다는 생각이 들었다. 그리고 어른들이 아이들의 열린 눈과 귀와 마음을 잃지 않도록 잘 품어 주는 것이 중요하다는 마음이 들었다. 가르친다는 건 지식을 주입하거나 결과를 기대하지 않고 아이들만의 고유한 생각과 감정을 자연스럽게 표현할 수 있도록 끌어내는 것이기 때문이다.그를 잊지 않기 위해, 아이들의 글과 마음을 거울삼아, 나 자신을 끊임없이 비춰 본다. 말랑한 몸과 마음으로, 밝고 맑게 웃는 꼬마 스승님들 곁에서 함께하는 매 순간이 따사로운 가을빛처럼 소중하게 스며든다.