"광주월드컵경기장 판매시설 재공모, 시민 공론화 거쳐야"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

AD

광주월드컵경기장 내 판매시설의 새로운 사업자 공모를 위해 시민 공론화 과정을 거쳐야 한다는 주장이 제기됐다.광주경제정의실천시민연합은 13일 성명을 통해 "광주월드컵경기장 내 판매시설의 장기 임대계약 만료를 앞두고 전남광주통합특별시가 새로운 사업자 공모를 추진하고 있다"며 "시민 공론화가 먼저"라고 밝혔다.광주경실련은 "월드컵경기장은 시민의 세금과 공공의 자산을 바탕으로 조성된 공간"이라며 "사업자의 수익성이나 행정의 편의가 아니라 시민의 이용 편의와 공공의 이익, 지역경제에 미치는 영향을 중심으로 결정돼야 한다"고 이유를 설명했다.이어 "스포츠·문화·여가 기능을 결합한 대안은 충분히 검토했는지, 시민에게 더 나은 활용 방안은 없는지, 공개적으로 논의해야 한다"며 "장기간의 운영권을 다시 부여하는 중대한 사안을 시민 의견 수렴 없이 결정해서는 안 된다"고 주장했다.또한 "공공자산의 주인인 시민을 의사결정 과정에서 배제하는 행정을 해선 안 된다"라며 "시민의 의견을 듣는 절차는 행정의 형식적 명분이 아니라 반드시 지켜야 할 책임"이라고 강조했다.그러면서 기존 계약의 운영 실적과 임대수익, 공공기여 내역과 향후 공모의 주요 조건을 시민에게 투명하게 공개할 것을 요구했다.이와 함께 지역 소상공인과 시민사회, 전문가, 일반 시민이 참여하는 공개토론회와 의견 수렴 절차를 마련하고, 그 결과를 실제 공모 계획과 평가 기준에 반영해야 한다고 주장했다.광주경실련은 "시민의 편의와 공공성을 외면한 재공모는 정당성을 얻을 수 없다"며 "실질적인 시민 공론화와 대안 검토가 이루어질 때까지 공모 일정을 재검토하고, 시민의 알 권리와 참여권을 보장해야 한다"고 말했다.