AI에 고민 털어놓는 청소년들, 괜찮을까?

큰사진보기 ▲아이들의 정서적 안전망에 대한 우려가 커지고 있다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

"많이 힘들었겠구나. 언제나 네 편이 되어줄게."

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늦은 밤, 불이 꺼진 방 안에서 10대 청소년이 휴대전화 화면을 밝힌다. 부모에게도, 친구에게도 차마 꺼내지 못한 속마음을 털어놓기 위해서다. 손가락을 몇 번 움직이자 곧 답장이 돌아온다.화면 건너편에서 상처받은 마음을 달래주는 존재는 사람이 아니다. 생성형 인공지능(AI) 챗봇이다. 이 장면은 오늘날 외로움에 놓인 아이들이 홀로 방에서 챗봇과 나누는 대화를 가상으로 만들어 보았다.AI 챗봇은 이제 숙제를 돕거나 정보를 찾아주는 도구에 머물지 않는다. 외롭거나 힘든 순간에 대화를 나누고, 남에게 말하지 못한 고민을 털어놓는 상대가 되기도 한다. 아이의 이야기를 끊지 않고 들어주며 언제든 답을 돌려준다는 점에서 매력적이다.하지만 아이가 AI에 마음을 기대는 시간이 길어질수록 걱정도 커진다. 아이의 감정에 맞춰 반응하는 챗봇이 언제나 올바른 방향으로 대화를 이끌 것이라고 믿을 수 있을까. 아이가 위험한 상황에 놓였을 때 이를 알아채고 현실의 도움으로 연결할 수 있을까.호주 전자안전위원회(eSafety Commissioner)의 자료에 따르면, 현지 10~17세 아동·청소년의 79%가 AI 비서나 AI 동반자 서비스를 이용해 본 경험이 있는 것으로 나타났다. 다만 AI 동반자 서비스만 놓고 보면 이용 경험이 있는 비율은 8%다. 정보를 찾거나 숙제를 돕는 AI와 감정적인 대화를 나누는 AI를 구분해서 볼 필요가 있다.호주 동포 매체 <한국신문(The Korean Herald Australia)》과 현지 지역 언론<더 불러틴(The Bulletin)> 보도에 따르면, 20년간 청소년 복지 현장에서 일해 온 엠마 크라이튼(Emma Crichton) 전 세인트 킬다 청소년 서비스(St Kilda Youth Service) CEO는 아이들이 고민을 털어놓을 상대가 달라지고 있다는 점을 우려했다.그는 현장에서 일할 당시 아이들이 주로 모두가 잠든 늦은 밤에 깊은 고민을 털어놓곤 했다며, 오늘날에는 그 곁에 사람이 아닌 AI 프로그램이 있을 수 있다고 지적했다.청소년에게 늦은 밤은 마음속 이야기를 꺼내기 쉬운 시간이기도 하다. 부모에게 걱정을 끼치고 싶지 않거나 친구들에게 약한 모습을 보이기 싫어 말을 삼키는 아이도 있다. AI는 그런 아이에게 부담 없이 말을 걸 수 있는 상대가 된다. 대화를 끊지 않고, 판단하는 듯한 반응도 하지 않으며, 기다리지 않아도 답을 돌려준다. 하지만 챗봇이 내놓는 답이 늘 아이에게 도움이 되는 것은 아니다.실제 상담 현장에서는 아이가 위험한 상황에 놓였다고 판단되면 담당자가 상황을 살피고, 필요에 따라 보호자나 전문기관의 도움을 연결한다. AI 서비스에도 위기 상황을 감지하고 대응하는 안전장치가 마련될 수 있지만, 그 기능이 제대로 작동하는지, 실제 위험을 얼마나 잘 알아채는지는 별도로 확인해야 한다.청소년은 성장 과정에서 자신의 감정과 행동의 경계를 시험한다. 때로는 어른의 눈치를 보며 감추던 이야기를 AI에게 털어놓기도 한다. 그때 챗봇이 부적절한 답변을 하거나 위험한 생각을 부추긴다면 어떻게 될까. 아이가 그 답변을 믿고 따르더라도 곁에서 상황을 알아차릴 사람이 없다면 문제는 더 커질 수 있다.호주에서는 지난 3월부터 시행된 연령 제한 콘텐츠 규정(Age-Restricted Material Codes) 등을 통해 온라인상의 유해 콘텐츠로부터 아동을 보호하기 위한 장치를 두고 있다. 하지만 규정이 있다는 사실만으로 아이들이 안전해지는 것은 아니다. 서비스 운영자가 실제로 어떤 보호 조치를 마련했는지, 규정을 지키지 않았을 때 어떤 책임을 지는지가 중요하다.호주 전자안전위원회가 발표한 투명성 보고서에 따르면, 일부 AI 동반자 서비스의 아동 보호 체계가 매우 허술하다는 점이 드러났다. 심지어 조사 대상 중 일부 서비스는 유해 콘텐츠를 감시하고 아동을 보호하기 위한 전담 관리 인력을 단 한 명도 두지 않은 것으로 보고됐다.이런 서비스에서 아이들은 자신의 이야기를 어디까지 털어놓아도 되는지, 돌아오는 답변을 얼마나 믿어야 하는지 판단하기 어렵다. 겉으로는 다정하고 친밀한 대화가 이어지더라도 그 뒤에서 누가 안전을 살피고 있는지는 알기 어렵다.AI 기업이 아동을 대상으로 서비스를 제공한다면 그에 걸맞은 책임도 져야 한다. 크라이튼 전 CEO는 연령 확인을 강화하고, 위험 신호가 나타났을 때 전문적인 도움으로 연결하는 절차를 마련하며, 안전 검증 체계와 관리 인력에 관한 정보를 투명하게 공개해야 한다는 취지로 개선 필요성을 강조했다. 호주 야당의 청소년 담당 대변인 앤지 벨(Angie Bell) 역시 청소년 정신건강 위기에 대응하기 위한 긴급하고 체계적인 공동 대응 및 법률 정비를 촉구했다.나이를 묻는 화면에서 생년월일을 입력하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있다. 위험한 대화를 감지하는 기능도 실제 상황에서 제대로 작동하는지 검증해야 한다. 기업이 어떤 기준으로 아동을 보호하는지 외부에서 확인할 수 있어야 한다.아이들이 AI를 이용하지 못하도록 막는 데만 초점을 맞춰서는 해결하기 어렵다. 이미 일상에 들어온 기술이라면, 기업이 안전을 위한 책임을 다하도록 하고 아이들이 위험한 상황에 놓였을 때 도움을 받을 수 있는 통로를 마련해야 한다.최근 퀸즐랜드주에서는 일주일 사이 쿠메라 커터스(Coomera Cutters) 럭비리그 클럽 소속 어린 선수 2명을 포함해 7학년 학생 3명이 잇따라 숨지는 비극적인 사건이 발생해 지역사회에 큰 충격을 주었다. 현지 언론 보도를 계기로 청소년의 정서적 취약성과 AI 챗봇과의 상호작용이 어떤 위험을 낳을 수 있는지에 대한 우려도 커졌다. ​다만 <더 불러틴> 등 현지 보도도 밝혔듯, 챗봇이 이들의 사망에 직접적인 영향을 미쳤다고 단정할 수는 없다. 사건의 원인을 충분히 확인하지 않은 채 성급히 AI와 연결 짓는 것도 경계해야 한다. 그럼에도 이용자의 감정에 맞춰 반응하는 AI가 취약한 청소년에게 어떤 영향을 줄 수 있는지, 위험한 대화가 이어질 경우 누가 개입해야 하는지는 반드시 따져볼 문제다. ​ 정책과 기술이 이런 문제를 따라잡는 데는 시간이 걸린다. 그렇다고 부모가 할 수 있는 일이 없는 것은 아니다.골드코스트에서 7학년 아이를 키우는 나 역시 아이와 어떻게 시간을 보내야 할지 늘 고민한다. 우리 가족은 저녁이면 식탁에 둘러앉아 각자 하루에 있었던 일을 이야기한다. 대단한 대화가 오가는 것은 아니다. 학교에서 무슨 일이 있었는지, 오늘은 무엇을 먹었는지 같은 사소한 이야기들이다.아이가 공부하다 질문을 던질 때도 있다. 그럴 때면 곧바로 검색창부터 열기보다 내가 아는 것을 동원해 먼저 답해 보려고 한다. 요즘 호주 학교에서 배우는 방식은 내가 공부하던 시절과 달라 막히는 경우도 있다. 그럴 때는 구글이나 챗GPT의 도움을 받아 내용을 확인한 뒤, 내 말로 정리해 아이에게 설명해 준다.마치 처음부터 알고 있었던 것처럼 짐짓 시치미를 떼면 아이는 "우리 아빠 진짜 똑똑하다"며 눈을 반짝인다. 쑥스럽기도 하지만 내심 기분이 좋아지는 순간이다. 주말이나 저녁에는 거실 소파에 나란히 앉아 책을 읽기도 한다. 특별한 계획이 있는 것은 아니다. 그저 같은 공간에서 각자 책장을 넘기며 시간을 보낸다.이런 일상이 AI의 위험을 모두 막아준다고 생각하지는 않는다. 부모와 대화를 많이 나누는 아이도 힘든 일을 감출 수 있고, 가까운 어른이 있어도 말하기 어려운 고민은 있기 마련이다. 그렇기에 아이의 휴대전화를 들여다보고 사용 시간을 제한하는 것만큼이나, 아이가 무슨 이야기를 꺼내더라도 먼저 들어줄 수 있는 관계를 만드는 일이 중요하다.AI챗봇은 아이의 질문에 곧바로 답해준다. 마음에 드는 말을 골라 건네기도 한다. 하지만 아이가 학교에서 무슨 일을 겪었는지, 평소와 달리 말수가 줄어든 이유가 무엇인지는 알기 어렵다. 아이가 먼저 말해주지 않으면 부모조차 모르는 일이 있다.내가 저녁 식탁과 거실 소파에서 아이와 보내는 시간을 소중하게 여기는 이유도 여기에 있다. 아이가 힘든 일을 겪었을 때 가장 먼저 떠올리는 상대가 화면 속 챗봇이 아니라 자기 이야기를 들어줄 사람이라면 좋겠다. 그 자리를 지키는 일은 기술이 대신해 줄 수 없다.