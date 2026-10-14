'역사 왜곡' 암살자(들) 왜 보냐고 한 딸이 극장 나오며 한 말

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)> 스틸컷 ⓒ 하이브미디어코프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)> 스틸컷 ⓒ 하이브미디어코프 관련사진보기

큰사진보기 ▲극우보수 성향 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표를 비롯한 유튜버들이 6일 오후 서울 종로구 버거킹 본사앞에서 영화 <암살자(들)> 출연 배우 유해진을 모델로 사용중인 것에 항의하며 불매 시위를 벌였다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 브런치(@4indie)에도 실립니다.