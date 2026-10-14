'역사 왜곡' 암살자(들) 왜 보냐고 한 딸이 극장 나오며 한 말

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
처음에는 이 영화를 볼 생각이 없었다. 추석 연휴에 갑자기 바빠지는 바람에 개봉 시기를 놓쳤다.
극장 나들이 짝꿍인 고등학생 딸이 역사를 왜곡한 영화니 보지 말아야 한다며 핏대를 올린 것도 한몫했다. 그런데 영화를 둘러싼 공방이 거세질수록 궁금증이 커졌다. 결국 직접 보기로 했다. 딸에게도 "우리 눈으로 보고 판단해 보자"고 설득해 함께 극장에 갔다.
그사이 허진호 감독의 <암살자(들)>은 9월 23일 개봉한 후 얼마간 박스오피스 1위를 차지했다. 같은 기간 감독과 제작진은 한 전직 서울시의원에게 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발당했다. 국정감사에서 제작 자금 출처를 따지겠다는 의원이 나왔고 서울과 전북 교육청은 국회의원의 요구에 따라 학교에 단체관람 현황을 보고하라는 공문을 보냈다. 1974년 광복절 경축식장의 총성을 다룬 영화 한 편이 반세기 뒤 정치의 한복판에 섰다.
본 것과 발표된 것 사이
영화는 세 사람을 따라간다. 유해진이 연기하는 철구는 그날 경축식장 경호를 맡았던 형사다. 그는 자신이 현장에서 본 것과 수사본부의 발표가 어긋난다는 사실을 외면하지 못한다. 박해일이 맡은 재환은 신문사 사회부장이고 이민호가 맡은 영일은 사건 현장을 취재한 신입 기자다.
누가 총을 쐈는지 맞히는 추리는 이 영화의 관심사가 아니다. 긴장은 본 것과 발표된 것 사이의 틈에서 그리고 그 틈을 끝까지 붙드는 사람들의 끈기에서 생긴다.
철구는 곤경에 처한 후배와 동료들을 구하려 애쓰다가 자식의 안전까지 위협받는다. 그래도 진실을 캐는 일을 멈추지 않는다. 재환은 목숨을 내건 사람처럼 폭력에 맞선다. 그가 선언문을 읽는 동안 동료 기자들이 서로 팔을 걸고 스크럼을 짠다. 나는 그 장면에서 울컥했다. 지금은 보기 어려워진 무언가가 거기 있었다. 영일은 재벌가 출신이라는 배경을 제 몸 지키는 데 쓰지 않고 진실을 밝히는 데 내놓는다. 일본까지 건너가 실마리를 좇던 그가 일본인 가이드 이강자(심은경)를 구하려 몸을 던지는 장면도 기억에 남는다.
세 사람 곁에는 늘 누군가가 있다. 철구에게는 지켜야 할 동료들이 있고 재환에게는 팔을 건 기자들이 있다. 영일은 낯선 땅에서 만난 사람을 위해 위험을 무릅쓴다. 배후가 누구냐는 질문보다 이런 연대의 장면들이 더 오래 마음에 남았다.
<8월의 크리스마스> 이후 허진호 감독은 거대한 힘 앞에 선 개인을 꾸준히 들여다봤다. <천문>의 세종과 장영실, <덕혜옹주>의 망국의 황녀가 그랬다. 이번에도 카메라가 오래 머무는 곳은 배후의 그림자보다 압력 속에서 흔들리며 버티는 세 사람의 얼굴이다.
괄호와 열린 결말
논란은 제목의 괄호에서 시작된다. 고발인은 복수형 '들'이 문세광 말고도 다른 암살 주체가 있음을 암시한다고 주장했다. 배우 박해일은 같은 괄호를 관객에게 보내는 신호라고 했다. 같은 장치를 두고 한쪽은 죄를, 한쪽은 질문을 본 것이다. 괄호는 의심할 자리를 열어 두되 그 자리를 채우지는 않는다. 결말도 마찬가지다. 영화는 배후를 지목하지 않은 채 끝나고 감독은 결론을 내리려는 영화가 아니었다고 말했다.
그렇다면 이 열린 결말은 정직한 질문일까, 암시만 남기고 책임은 피하는 장치일까. 극장을 나서며 딸이 한 말이 하나의 답이 됐다. 딸은 이 영화를 진실을 파헤치려는 언론이 탄압받는 이야기로 읽었다. 그러면서 지금의 논란이 어딘가 엉뚱한 쪽으로 흘러가는 것 같다고 했다. 보기 전에는 역사 왜곡이라고 확신하던 아이였다. 영화를 본 아이의 마음에는 배후의 얼굴 대신, 의문을 품은 사람들이 짓밟히면서도 서로를 놓지 않는 모습이 남았다.
다만 나는 딸만큼 너그럽지 못했다. 영화가 결론을 비워 둔 것은 맞지만 저울은 한쪽으로 기울어 있다. 당시 수사당국의 공식 결론은 북한과 조총련(재일본조선인총연합회)의 지령을 받은 문세광의 범행이다. 근거도 있다. 오사카의 한 파출소에서 탈취한 권총, 조총련 간부에게 받았다는 공작금, 현장 체포와 재판 기록이 그것이다. 영화도 이런 근거들을 외면하지는 않는다.
문제는 그 근거들을 다루는 방식이다. 영화는 그것들을 치밀한 논리로 꿰어 관객 앞에 세우는 대신, 권력과 폭력을 앞세운 자들이 억지로 밀어붙이는 주장으로 그린다. 근거는 설명되기보다 통보되고 의문을 품은 사람에게는 반박 대신 힘이 돌아온다. 그러다 보니 관객은 근거의 무게를 따지기 전에 그것을 들이미는 자들의 태도부터 보게 된다. 고압적인 손에 들린 증거는 그 자체로 미심쩍어 보인다. 이렇게 배분하면 영화가 말로는 단정하지 않아도 관객은 그들이 진실을 덮고 큰 음모를 꾸몄다고 받아들이게 된다. 결말은 열어 두었지만 판정은 이미 내린 셈이다.
의문을 제기하는 쪽의 근거도 가볍지 않다. 당시 일본 경찰은 조총련 간부가 저격을 사전에 지휘했다는 뚜렷한 증거를 찾지 못했다. 현장검증에 참여했던 서울시경 감식계장은 훗날 육영수 여사가 문세광의 총탄에 숨지지 않았다고 주장했다. 양쪽 모두 손에 쥔 것이 있었다. 공식 결론 쪽의 물증과 정황이 제 논리로 엮여 철구가 본 것과 팽팽하게 부딪쳤다면 관객은 어느 쪽도 쉽게 믿지 못하는 긴장 속에 놓였을 것이다. 제목의 괄호가 품은 유보가 이야기 전체로 번졌을 것이다. 내게는 이 점이 가장 아쉬웠다.
그렇다면 열린 결말은 결국 회피였을까. 서둘러 닫아 버린 수사에 영화가 형식으로 맞섰다는 점에서 회피라고 보지는 않는다. 그러나 반대편 논리를 제대로 세우지 않은 채 문만 열어 두었다는 점에서 그 질문은 절반만 정직하다.
명예와 질문 사이
비판하는 쪽의 가장 강한 논거도 가볍게 넘길 수는 없다. 그들이 문제 삼는 것은 허구가 있다는 사실보다 실존 인물을 두고 확정된 수사 결론과 다른 배후 가능성을 관객이 떠올리게 만든다는 점이다. 유족이 살아 있고 기억이 아직 생생한 현대사에서 이는 실재하는 문제다. 2005년 <그때 그사람들>에 상영금지 가처분을 신청한 것도 유족이었다. 법원은 신청을 일부 받아들였고 영화는 다큐멘터리 장면을 지운 채 개봉했다.
그래도 명예를 지키는 일과 질문을 막는 일은 구분해야 한다. <암살자(들)>은 적어도 형식상 누구도 범인으로 지목하지 않는다. 앞서 말한 기울어진 저울이 비판하는 쪽에 빌미를 준 것은 사실이다. 하지만 그것은 영화의 완성도를 두고 비평으로 따질 일이지 고발장과 국정감사로 다스릴 일은 아니다. 영화의 기울어진 저울과 극장 밖의 고발장은 무게가 같지 않다. 앞의 건 덜 다듬어진 영화의 문제이고 뒤의 건 질문할 권리를 건드리는 문제다.
질문할 권리를 말하려면 지금 무엇이 질문되는지부터 가려야 한다. 공식 결론에 대한 의문은 한 갈래가 아니다. 육영수 여사를 맞힌 총탄이 경호원의 것일 수 있다는 의혹과 권력이 사건을 기획했다는 의혹은 전혀 다른 이야기다. 앞의 의혹은 사실로 밝혀지더라도 은폐의 문제일 뿐 암살 공모의 증거가 되지는 않는다. 감독의 말처럼 지금 논란에서는 서로 다른 주장들이 '박정희 배후설' 하나로 묶여 소비되고 있다. 공식 결론과 다른 가능성을 묻는 일 자체를 명예훼손으로 다룬다면 의문이 남은 현대사는 모두 손댈 수 없는 영역이 된다.
케네디 암살을 단독 범행으로 결론 낸 공식 조사에 반기를 든 올리버 스톤 감독의 <JFK>도 개봉 당시 언론과 학계의 거센 비판을 받았다. 그러나 이 영화가 일으킨 여론은 이듬해인 1992년 암살 관련 기록 공개법 제정으로 이어졌다. 영화가 던진 질문이 잠겨 있던 기록을 꺼내게 했다.
허구가 향하는 쪽
올해 1693만 관객이 본 <왕과 사는 남자>를 떠올려 보자. 이 영화는 사료의 빈칸을 상상력으로 채워 단종과 엄흥도의 이야기를 만들었고 관객은 '단종앓이'로 응답했다. 그 영화에서 엄흥도를 연기한 배우도 유해진이다. 한 배우가 같은 해 실화에 상상력을 더한 영화 두 편에 출연했다가 한 편으로는 환호받고 다른 한 편으로는 자택 앞에서 규탄 집회를 마주했다. 그 차이를 만든 것은 500년이라는 시간이다. 오래전에 끝난 비극은 지금 누구의 이해관계도 건드리지 않는다.
허진호 감독의 전작도 비슷한 사정을 보여 준다. 2016년 <덕혜옹주>는 망명 작전 같은 허구를 덧붙였고 당시에도 인물을 미화했다는 비판이 적지 않았다. 그러나 민족적 위안 쪽으로 기운 그 허구는 559만 관객의 흥행 속에 묻혔다. 사람들이 허구를 받아들이느냐 마느냐는 허구가 있느냐보다 그 허구가 어느 쪽을 향하느냐에 달린 듯하다. 위로하는 허구는 쉽게 용서받고 불편한 질문을 던지는 허구는 고발당한다.
영화 속 기자들은 팔을 걸고 외압에 맞섰다. 지금 현실에서는 한 평론가의 리뷰 영상이 논란 속에 비공개로 바뀌었고 구독자 수백만의 유튜버는 비판 댓글에 밀려 소개 영상을 지웠다. 구미의 박정희 생가 앞에서는 규탄 집회가 열렸다. 이 영화가 건드린 것은 역사 그 자체라기보다 누군가에게는 여전히 신성한 기억이다.
영화의 질문이 불편하다면 반박하면 된다. 더 나은 해석과 더 많은 기록으로 맞설 수도 있다. 나도 이 글에서 영화의 기울어진 저울을 비판했다. 질문에 답하는 방법은 그런 것이다. 극장에 들어가기 전의 딸은 보지 않고 판단했고 극장을 나온 딸은 보고 나서 판단했다. 지금 이 논란에 빠져 있는 것이 바로 그 차이다. 고발장과 공문으로 질문을 지우려 한다면 괄호 속의 '들'은 더 이상 영화 속 장치로만 남지 않을 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 브런치(@4indie)에도 실립니다.