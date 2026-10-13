아내가 추수감사절에 만든 뜨끈 칼칼 한 그릇

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큰사진보기 ▲가스레인지 위 커다란 냄비에서 3시간 동안 우려낸 진국 감자탕 ⓒ 김종섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲고소한 들깻가루가 듬뿍 올라간, 정갈하고 먹음직스러운 감자탕 상차림 ⓒ 김종섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲반려견 특식을 만들기 위해 도마 위에 먹기 좋은 크기로 정성껏 손질해 둔 단호박 ⓒ 김종섭 관련사진보기

지난 월요일은 캐나다의 추수감사절이었다. 북미에서는 보통 추수감사절에 온 가족이 모여 칠면조구이이나 스터핑, 크랜베리 소스를 나누어 먹으며 한 해의 결실과 수확에 감사하곤 한다.하지만 우리 가족의 추수감사절은 거창하거나 특별한 형식을 따르기보다는, 집에서 가족들이 다 함께 즐겨 먹는 음식을 정성껏 만들어 나누어 먹는 소박하고 정겨운 날로 챙겨 왔다. 올해 우리 가족의 감사절 식탁을 채운 메인 요리는 다름 아닌 '감자탕'이다. 이 음식은 아내가 그 어떤 음식보다 자신 있게 식탁에 올려놓는 우리 집만의 대표 메뉴이기도 하다. ​아내는 며칠 전부터 장을 보며 감자탕에 넣을 돼지 등뼈를 사두었다. 제대로 된 감자탕을 끓여내려면 핏물을 잘 빼는 것부터 시작해 손이 제법 많이 간다. 아내는 하루 전부터 돼지고기의 핏물을 빼기 위해 찬물에 푹 담가두었고, 큰 냄비를 꺼내어 3시간이 넘도록 정성스레 끓여냈다. 잘 삶아낸 등뼈에 잘 익은 우거지와 감자, 그리고 온갖 양념과 들깻가루를 아낌없이 집어넣어 푹 우려냈다.사실 감자탕은 한국 음식 중에서도 깊은 맛과 풍성함으로 손꼽히는 메뉴다. 구수한 돼지 등뼈 육수에 부드러운 우거지와 큼직한 감자가 어우러져 깊고 칼칼한 국물 맛을 낸다. 식당에서 사 먹는 것도 맛있지만, 집에서 좋은 재료를 넣고 푹 끓여낸 아내표 감자탕은 그 어떤 전문점보다 깊고 진한 고유의 맛이 있다. 그래서인지 우리 가족이 다 함께 모여 식사를 할 때면 늘 가장 먼저 떠오르고 환영받는 단골 메뉴가 되곤 한다. ​한국 음식에는긴 시간과 정성을 쏟아야 비로소 제맛을 내는 요리들이 많다. 설렁탕이나 곰탕, 뼈해장국, 그리고 감자탕에 이르기까지, 이 모든 탕 종류들은 단순한 조리 과정을 넘어 '정성과 시간의 기다림'이 만들어내는 한국의 대표적인 음식 문화다. 은은한 불 위에서 오랫동안 끓여내며 뼈에서 깊은 육수가 흘러나오고 재료들이 서로 어우러지는 과정은, 음식을 만드는 사람의 정성과 사랑이 그대로 녹아드는 시간이기도 하다. 정성껏 끓여낸 따끈한 국물 한 그릇을 나누는 것만으로도 마음속 깊은 곳까지 따뜻해지는 기분이 든다. ​원래 칼칼하고 진한 감자탕 국물에는 알싸하고 깔끔한 소주 한 잔이 곁들여져야 그 맛이 비로소 완성되는 법이다. 아쉽게도 한국처럼 집 앞 슈퍼에서 소주를 쉽게 구할 수 없는 캐나다 생활이다 보니, 언젠가부터 소주보다는 맥주나 위스키가 더 익숙한 반주가 되었다. 아쉬운 대로 냉장고 속에 보관 중이던 시원한 캔맥주 하나를 꺼내어 음식에 곁들였다. 작은 아쉬움은 남았다. 하지만 타국에서 나름의 방식으로 즐기는 이 소소한 불완전함마저도 우리 집만의 추수감사절이 가진 정겨운 풍경이려니 싶다.이날은 아들의 반려견을 위한 특식도 잊지 않고 준비했다. 강아지가 좋아하는 단호박을 도마 위에서 썰어 삶아내고, 여기에 맛있는 연어 고기를 함께 곁들여 반려견만을 위한 전용 추수감사절 맞춤 음식을 완성했다. 아내가 끓여낸 진한 감자탕 향이 강아지의 코를 자극했을지도 모르지만, 다행히 녀석은 다른 강아지들에 비해 식탐이 강하지 않다. 덕분에 가족들이 식탁에 둘러앉아 음식을 즐길 때 강아지에게 미안한 마음을 갖지 않고 편안하게 식사를 즐길 수 있었다. 강아지도 그릇에 담긴 단호박 연어 특식을 아주 맛있게 싹싹 비워냈다.칠면조 구이는 식탁에 없었지만, 아내가 3시간 넘게 정성으로 끓여낸 감자탕과 반려견의 단호박 특식만으로도 우리 집 식탁은 그 어떤 해보다 풍성했다. 각자 좋아하는 한국 음식과 온정을 나누며 마음까지 훈훈하게 채웠으니, 이것이야말로 우리 가족이 나누는 참된 추수감사절의 의미가 아닐까 싶다.