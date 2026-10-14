인권위 사과 의결에 '윤석열 방어권' 찬성 이한별 "힘으로 밀어붙여"

큰사진보기 ▲국가인권위, 제17차 전원위원회안창호 국가인권위원장이 12일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 제17차 전원위원회 시작에 앞서 참석 위원들과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국가인권위원회 2차 전원위원회김용원 국가인권위위원회 상임위원이 2025년 2월 10일 서울 중구 국가인권위에서 열린 제2차 전원위원회에 참석해 회의 시작을 기다리고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가인권위원회국가인권위원회 ⓒ 이정민 관련사진보기

[관련 기사]

국가인권위원회(위원장 안창호)가 '윤석열 방어권 보장' 권고를 의결한 지 1년 8개월 만에 이를 반성하고 대국민 사과하기로 했지만, 당시 권고를 주도하거나 찬성했던 전직 인권위원들은 여전히 그 결정을 옹호하거나 입을 닫았다.당시 권고안을 공동으로 발의했던 이한별 전 비상임위원은 <오마이뉴스>에 "인권 보호를 위해서 한 결정이었다"며 대국민 사과 의결에 반발했다. 이 전 위원과 함께 권고안 표결 당시 찬성했던 김용원·이충상 전 상임위원은 관련 입장을 묻자 침묵했다.인권위는 12.3 비상계엄 선포 이후 2개월여 뒤인 2025년 2월 '윤석열씨 탄핵 심리에서 형사소송에 준하는 엄격한 적법절차를 준수하고, 계엄 관련자들에 대한 불구속 수사·재판 원칙을 유념하라'고 권고하는 내용의 안건을 찬성 6인(반대 4인)으로 의결했다. 당시 찬성했던 6명 중 안창호 위원장과 한석훈·강정혜 위원은 현직, 김용원·이충상·이한별 위원은 전직이다.그로부터 1년 8개월여 뒤인 지난 12일 인권위는 제17차 전원위원회를 열고 윤석열 방어권 보장 권고 의결에 대해 사과하기로 하는 내용의 안건을 의결했다. 현직 위원 11인 중 이숙진·오영근 상임위원과 소라미·오완호·조숙현·김민문정 비상임위원은 찬성, 김학자 상임위원과 강정혜·한석훈·김용직 비상임위원은 반대, 안창호 위원장은 기권했다(찬성 6, 반대 4, 기권 1).인권위는 사과 반대 의견을 낸 위원들의 입장까지 담아 최종 결정문을 작성한다는 계획이다. 윤석열 방어권 보장 권고 의결 당시 찬성한 위원 중 전직 위원의 입장을 확인하기 위해 <오마이뉴스>는 13일 김용원·이충상·이한별 전 위원을 접촉해 사과 결정에 대한 입장 등을 물었다.이한별 전 위원은 13일 <오마이뉴스>와 통화에서 최근 인권위의 사과 결정에 대해 "현 정권과 여당의 지지를 받는 사람들이 지금 위원회에 더 많다"며 "과반수의 힘으로 밀어붙였다는 생각이 들었다"고 말했다.과거 윤석열씨 방어권 보장 권고 의결에 대해선 "정치적으로 (의결)한 게 아니었다"며 "인권위원으로서 인권 보호를 위해서 한 결정이었다. 그 원칙은 벗어나지 않았다고 생각한다"고 했다. 이어 "인권위가 원칙 없이 과거의 의결을 뒤집는다면 인권 수호를 위한 기준이 흔들린다"고도 했다.'현직 위원이었다면 이번 사과 안건에 기권하거나 반대했겠느냐'라는 질문엔 "그렇죠. 당연히"라고 답했다. 이 전 위원은 "계엄으로 트라우마를 겪고 계시는 국민들을 안타깝게 생각한다"면서도 "인권 보호를 위한 원칙의 틀은 바뀌면 안 된다"고 재차 강조했다.그는 윤석열씨 방어권 보장 권고 안건 의결 이후인 2025년 2월 18일엔 김용원·한석훈 위원과 함께 군인권보호위원회(소위원회)에 참석해 여인형 전 방첩사령관 등 내란 혐의 장성들의 보석을 적극 검토하라는 의견을 의결하기도 했다. 결정문에는 내란죄 구성 요건인 '국헌문란의 목적'과 '폭동'이 없다는 판단이 담겼다. 그러나 윤석열씨 1심 재판부는 12.3 비상계엄을 국헌문란 목적의 내란으로 봤다.사과 안건을 낸 위원들의 판단은 달랐다. 소라미 위원은 12일 회의에서 윤석열씨 방어권 보장 권고 결정문을 두고 "다른 측 주장을 아무것도 담고 있지 않기 때문에 정치적으로 편향됐고, 윤석열을 방어하기 위한 논리를 그대로 사실상 담고 있다는 평가를 피해 갈 수 없다"고 지적했다.윤석열 정부에서 임명돼 인권위 상임위원 겸 군인권보호관을 역임한 김용원 전 위원에게는 지난 13일 최초 연락이 닿지 않아 문자 메시지로 ▲최근 위원회의 사과 결정에 대한 생각 ▲임기 중 성과로 해당 권고안 의결을 꼽았던 일에 대한 입장 변화 등을 질의했다. 이후 전화를 걸어온 김 전 위원은 "문자를 보도록 하겠다"고 말한 뒤 연락이 닿지 않았다.김 전 위원은 방어권 의결 닷새 전엔 페이스북에 "헌법재판소가 (윤석열) 대통령을 탄핵한다면 국민은 헌법재판소를 두들겨 부수어 흔적도 남김없이 없애버려야 한다"는 글을 올렸다. 지난 2월 퇴임식에선 윤석열씨 방어권 보장 권고안 의결 등을 임기 중 성과로 꼽기도 했다.역시 국민의힘 추천으로 상임위원이 된 이충상 전 위원은 윤석열씨 방어권 보장 권고 안건과 관련해 국회 운영위원회 현안 질의에 참석해서 "여러 가지 내용에 찬성할 수 없어서 공동발의를 전면 거부했다"라고 말했다가 정작 표결 땐 찬성했다. 이 전 위원은 13일 통화에서 기자가 신분을 밝히자 전화를 끊었고, 카카오톡 메시지에도 답하지 않고 있다.윤석열씨 방어권 보장 권고안에 찬성한 위원 중 현직인 3명도 대국민 사과 의결에 동참하지 않았다. 기권한 안창호 위원장은 회의에서 "폐기하거나 대국민 사과의 대상이 될 수 없다는 생각에 변함이 없다"고 했고, 한석훈·강정혜 위원은 당시 권고가 적법절차를 보장하라는 보편타당한 내용이었다며 반대했다. 소라미 위원은 회의 직후 취재진에게 안창호 위원장의 기권을 두고 "기존의 입장을 철회한 것이거나 조금 전향적이었다라고 보기에는 조금 어렵지 않은가 싶다"고 평가했다.앞서 2025년 1월 김용원 위원이 주도하고 이한별 위원 등이 공동 발의한 '윤석열씨 방어권 보장' 권고 안건 원안에는 "대통령이 계엄 선포를 결심한 이상 국방부 장관 등이 그러한 대통령의 결심을 뒷받침하는 것은 잘못된 것이 아니고 비난받을 일도 아니다"라는 배경 설명이 담겼다.반발은 즉각 이어졌다. 2025년 1월 13일 전원위원회는 인권위 내부 직원과 시민단체가 회의장을 막아서며 무산됐고, 같은 달 20일 회의도 취소됐다. 결국 한 달 뒤인 2월 10일, '윤석열씨 탄핵 심리에서 형사소송에 준하는 엄격한 적법절차를 준수하고, 계엄 관련자 불구속 수사·재판 원칙을 유념하라'는 취지로 수정돼 6 대 4로 의결됐다.수정안에 찬성한 안창호 위원장과 김용원·이충상·한석훈·이한별·강정혜 등 보수 성향이거나 국민의힘 추천으로 분류되는 인사들이었다. 당시 이 안건에 반대했던 김용직 위원은 "(윤 대통령을) 국선 변호하는 거나 다름없다는 생각이 든다"며 "대통령은 일반적으로 우리가 말하는 사회적 약자라고 보기 어렵다"고 비판하기도 했다. 이튿날인 2월 11일 직원 50여 명은 카메라 앞에서 국민에게 고개를 숙였고, 2월 13일 공익인권변호사 140명은 "인권을 빙자해 권력을 비호한" 위원 6명의 사퇴를 촉구하는 성명을 냈다.사과 안건은 2026년 7월 이숙진·오영근 상임위원 등 5명이 발의했지만 안창호 위원장의 상정 거부 등으로 미뤄지다 지난 12일에서야 찬성 6명, 반대 4명, 기권 1명으로 통과됐다. 주문에는 "비상계엄이라는 국가 폭력으로 유린당한 일반 국민의 인권을 외면하고 내란 우두머리와 중요임무종사자들의 방어권만을 비호한 해당 결정에 대해 깊이 반성"한다는 내용이 담겼다.대표 발의자인 이숙진 상임위원은 회의에서 "인권위는 내부로부터는 인권 옹호자로서 자긍심에 손상을 입었다는 자조를, 외부로부터는 '내란옹호위원회'라는 비판을 받았다"고 했다. 의결 직후엔 "(다수의) 내부 구성원들이 적절하지 않은 의결이었다고 판단하고 있다"며 직원 6명이 올해 실명으로 보직을 반납한 일 등을 배경으로 들었다.