불법 성영상물 840만 건 유포, '헤비업로더' 검거

큰사진보기 ▲충청남도경찰청이 불법성영상물을 웹하드에 대량으로 올려 부당이득을 챙긴 전문 헤비업로더 2명을 정보통신망법위반(음란물유포), 사전자기록위작행사 등의 혐의로 검거했다. ⓒ 충남경찰청 관련사진보기

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타인의 인적 사항을 도용해 만든 무수한 계정으로 불법 성영상물 840여만 건을 대량 유포하고 억대의 부당이득을 챙긴 전문 '헤비업로더' 일당이 경찰에 덜미를 잡혔다.충청남도경찰청은 최근 정보통신망법 위반(음란물 유포) 및 사전자기록위작행사 등의 혐의로 전문 헤비업로더 2명을 검거하고, 이 중 주범 1명을 구속, 1명을 불구속 상태로 검찰에 송치했다고 13일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 2024년부터 2026년까지 타인 명의의 아이핀 등 200여 개를 불법 도용해 총 600여 개의 웹하드 계정을 생성했다.이후 전용 프로그램을 이용해 동일한 불법 성영상물의 파일명만 바꾼 뒤, 국내 13개 주요 웹하드 사이트에 대량으로 올려 이용자들에게 유포한 혐의를 받고 있다.이들이 유포한 불법 성영상물은 무려 840만 건에 달한다. 피의자들은 이용자들이 영상을 다운로드할 때마다 적립되는 웹하드 포인트를 상품권으로 교환한 뒤 이를 다시 현금화하는 수법으로 약 9000만 원의 부당이득을 취한 것으로 조사됐다.경찰은 범죄 수익금을 신속히 추적해 약 7200만 원에 대해 법원으로부터 '기소 전 추징보전' 인용 결정을 받아 재산을 동결했다. 또한, 추가 피해 및 2차 유포를 막기 위해 피의자들이 범행에 이용한 13개 웹하드 사이트에 즉각 게시물 삭제를 요청했으며, 현재 해당 계정으로 업로드된 게시물 전건(840만 건)이 삭제 조치 완료된 상태다.경찰은 해외에 체류하며 범행에 가담한 공범 1명에 대해 인터폴 적색수배를 내려 국제 공조 수사를 벌이고 있다. 충남경찰청 관계자는 "타인의 명의를 도용해 계정을 만들어 불법 영상물을 올리더라도 정밀 추적 수사를 통해 반드시 검거된다"며 "해외 거주 공범 역시 조속히 검거 및 국내로 송환하고, 아직 회수되지 않은 남은 범죄수익까지 끝까지 추적해 전액 환수하겠다"고 밝혔다.