기묘하고 아슬아슬... 고성 사진작가 동생의 '원픽' 명소

큰사진보기 ▲서낭바위 일대등대 아래로 신기한 형상의 바위들이 펼쳐져 있다. ⓒ 신혜솔 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서낭바위 일대의 화강암 표면화성 작용(마그마의 서서히 진행된 냉각)과 풍화 작용(차별 풍화)이 함께 만들어낸 작품 ⓒ 신혜솔 관련사진보기

"바닷속에는 더 아름다운 풍경이 있어."

여기서 조금 더 가면 능파대라는 곳이 있는데, 거긴 바닷속이 더 빼어나. 기괴한 바위들이 수중으로 그대로 이어져서 거대한 성벽이나 산맥처럼 끝없이 뻗어 있거든. 맑은 바닷물 속에서 그 수중 산맥을 마주하면 우주 한가운데 서 있는 기분이 들지."

큰사진보기 ▲송지호 바다하늘길오호리 해안과 무인도인 죽도를 연결하는 길이 631m의 해상 보행교가 보인다. ⓒ 신혜솔 관련사진보기

연휴가 끝난 일요일 오후, 강원도를 향해 차를 몰았다. 연휴나 주말의 먼 길 여행은 번잡하고 피곤하기에 일요일 오후를 택해 고속도로를 탔다. 해 질 녘 동생이 살고 있는 강원도 고성에 도착했다. 동생은 오래전에 강원도로 귀농해 만족스러운 삶을 꾸리고 있었다. 자연과 사람을 사진에 담으며 조용히 활동하는 지역 사진작가이자, 귀농·귀촌을 꿈꾸는 이들의 멘토로 원하는 삶을 일궈가는 동생 부부의 모습을 보니 내 마음까지 느긋하고 편안해 지는 듯했다.다음 날, 고성의 바다와 산을 오랫동안 누벼온 동생이 꼭 보여주고 싶은 곳이 있다며 길을 나섰다. 주말의 북적임이 비껴간 월요일, 고성 송지호 앞바다는 정적에 싸여 한산했다. 우리가 향한 곳은 송지호 해안의 서낭바위 일대였다. 등대 뒤편으로 이어진 소나무 숲길을 올랐다. 솔향이 묻어나는 길을 따라 걷다 바다 쪽으로 내려서자 뜻밖의 풍경이 눈앞에 펼쳐졌다. 자연이 수억 년에 걸쳐 숨겨둔 거대한 바위공원이 기다리고 있었다.가장 입구에 서 있는 신기한 형상은 커다란 머리를 가느다란 허리로 떠받친 서낭바위였다. 금방이라도 무너질 듯 아슬아슬한 모습인데, 기묘하게도 그 바위 꼭대기에는 소나무가 뿌리를 내리고 자라고 있었다. 어떻게 저런 형상이 되었을까, 저 좁은 바위 틈에서 소나무는 어떻게 생명을 지탱하고 있을까. 서낭바위 일대는 강원특별자치도 고성군 죽왕면 오호리 송지호 해안에 자리한 지질명소다.강원평화지역 국가지질공원의 설명에 따르면, 이곳은 화강암층 사이로 규장질 마그마가 파고들어 굳어진 암맥이 발달한 지형이다. 오랜 세월 비바람과 파도의 침식작용을 거치며 오늘날의 기묘한 암석들이 형성되었다. 바위마다 제각각 다른 생김새를 지닌 데는 수천만 년의 사연이 스며 있던 셈이다.바위 위에 올라서고 바위 사이를 건너며 해안을 향해 바위를 타고 넘었다. 발길이 닿는 곳마다 새로운 형상이 나타났다. 자연이라는 이름의 조각가가 억겁의 시간 동안 정성껏 조탁해 온 최고의 걸작품을 거저 감상하는 기분이었다. 바위 표면을 천천히 뜯어보면 하얀 화강암 몸체 속을 띠처럼 두르고 지나간 규장암의 경계가 선명하다. 작은 구멍들이 촘촘하게 파여 있는가 하면 깊은 홈이 길게 이어진 곳도 눈에 띈다. 거친 빵의 속살 같기도 하고, 누군가 손가락으로 꾹꾹 눌러놓은 자국 같기도 하다.암석 표면에 작은 구멍이나 움푹한 공간이 생기는 이러한 풍화 지형을 '타포니'라고 부른다. 해안가에서는 염분과 수분이 풍화 작용에 결정적인 영향을 미친다. 수십만 년 동안 파도와 조개가 파놓은 구멍들과 타포니 구조가 해안가 곳곳에 펼쳐져 있어 거대한 야외 지질 박물관에 온 듯한 착각을 불러일으켰다.한참 바위를 건너 가던 동생이 생각났다는 듯 바다를 가리키며 말을 건넨다.오랫동안 고성과 속초 앞바다에서 스쿠버다이빙과 프리다이빙을 즐겨온 동생이다. 바닷속 사진을 찍고 해양 쓰레기를 수거하는 활동을 이어온 터라 물속 풍경에 누구보다 익숙하다. 동생의 말을 들으며 푸른 바다를 한참 바라보았다. 수면 아래 산맥처럼 펼쳐진 바위라니, 눈앞의 바다가 이전과 다르게 다가왔다.이곳 서낭바위라는 이름에는 마을 사람들의 오랜 삶도 담겨 있다. 오호리 주민들이 마을의 수호신인 서낭신을 모시고 어민들의 안전과 풍어를 빌던 신성한 서낭당 터였다는 것이다. 등대 아래쪽에 펼쳐진 바위길 입구에 제단이 있던 것을 얼핏 본 듯하다. 자연이 빚어낸 기묘한 형상에 사람들은 삶의 안녕을 바라는 신성한 의미를 부여했던 것이다. 고성에는 서낭바위 외에도 능파대, 화진포 석호, 고성 제3기 현무암 등 지질학적으로 흥미로운 장소들이 많다. 다 둘러보진 못했지만 서낭바위일대만으로도 고교시절 이후로 지질학에 대한 많은 공부를 한 셈이다.송지호 해안에는 최근 오호리 해변과 무인도인 죽도를 연결하는 '송지호 바다하늘길'도 개장했다.가을 여행이라 하면 흔히 오색 단풍으로 물든 산이나 낙엽 쌓인 계곡을 떠올린다. 하지만 이번 가을에는 화려한 색채 대신, 시리도록 투명한 푸른빛과 억겁의 세월이 빚어낸 묵직한 바위가 있는 고성으로 떠나보는 것은 어떨까. 한적함 속에서 밀려오는 고요를 배경 삼아, 그 옛날, 마그마가 새겨놓은 비밀 서사를 읽다 보면 일상의 소란스러움은 어느새 저 멀리 밀려가는 파도처럼 흔적 없이 사라질 것이다.