이 대통령, 장모 살해사건에 "제도공백 이유로 피해자 공포 방치 안 돼"

"피해자가 가해자 때문에 일상을 포기하고 숨어 다니는 이 기막힌 현실을 꼭 바꿔야 되겠습니다."
이재명 대통령이 13일 국무회의에서 최근 서울에서 발생한 장모 살인사건 등을 언급하며 한 말이다. 이 대통령은 이날 "행정편의적 발상이나 소극적인 법 해석이 국민의 생명과 안전을 위협하는 일은 더 이상 없어야 된다"고 지적했다.
이 대통령은 먼저 "피해자의 명복을 빌며 유가족들께 깊은 위로의 말씀을 드린다. 이번 사건의 경우 사전에 위험 징후가 있었는데도 안일한 대처로 피해를 막지 못했다는 지적이 있다"고 짚었다.
장모를 살인하고 혼인무효소송 중인 배우자를 납치한 가해자가 앞서 가정 폭력 혐의로 경찰 수사를 받고 있던 상황이었지만 배우자에 대한 접근 금지 조치가 이미 해제된 상황이었고 가해자의 범행을 우려해 경찰이 배우자에게 지급한 스마트워치가 꺼져 있었던 점을 꼬집은 것.
이 대통령은 "관계 당국은 대응 과정에 문제가 없었는지를 면밀하게 조사해 신속히 진상을 밝혀주길 바란다"며 "관계성 범죄는 재발 위험이 크고 더 큰 범죄로 이어질 가능성도 높은 만큼 무엇보다 엄정한 초기 대처가 필요하다"고 강조했다.
무엇보다 "특히 제도 공백을 이유로 피해자의 고통과 공포를 방치하는 일이 있어서는 절대로 안 된다"고 주문했다.
이에 대해 이 대통령은 "위험성이 확인되면 모든 가용수단을 신속하고 적극적으로 동원해서 가해자의 접근을 원천적이고 실효적으로 차단해야 할 것"이라며 "아울러 피해자 보호를 가로막는 법적, 제도적 미비점의 개선 또한 서둘러야 되겠다"고 했다.
한편, 이 대통령은 지난달 14일 신당역 스토킹 살인사건 4주기를 맞아서도 "제도가 부족하다는 이유로 책임을 미뤄서는 안 된다. 있는 제도가 현장에서 제대로 작동하도록 하는 것부터 챙겨야 한다"고 강조한 바 있다(관련기사 : 이 대통령 "스토킹, 피해자가 숨는 게 아니라 가해자를 멈춰 세워야" https://omn.kr/2jrl6
).