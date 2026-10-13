첫 재판부터 "공소장 중대흠결" 지적받은 종합특검

큰사진보기 ▲국민의힘 나경원 의원을 비롯한 의원들이 지난해 1월 6일 오후 서울 용산구 대통령 관저 앞에서 입장발표를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"공소사실에 중대한 흠결이 있어 지적하지 않을 수 없습니다."

큰사진보기 ▲지난해 1월 15일 오전 서울 용산구 한남동 대통령 관저에서 '내란 우두머리' 혐의를 받고 있는 윤석열 대통령이 긴 급체포되어 과천 공수처 청사로 이송된 가운데, 체포영장 집행에 참여한 경찰들이 관저에서 나오고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

제136조(공무집행방해)

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큰사진보기 ▲지난해 1월 6일 오전 윤석열 대통령 체포영장 집행을 막기 위해 한남동 대통령 관저앞에 온 국민의힘 김기현 의원을 비롯한 30여명 의원들이 취재진앞에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲2차 종합특검팀 현판식3대 특검(내란, 김건희, 채상병)의 2차 종합특검팀이 지난 2월 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실에서 현판식을 열고 본격적인 업무에 들어갔다. ⓒ 이정민 관련사진보기

국민의힘 일부 의원들이 가담한 혐의를 받는 윤석열 체포방해 사건 재판 시작부터 재판장의 질타가 쏟아졌다.서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사)는 13일 오전 11시 나경원·김기현·권영진·윤상현 국민의힘 의원들의 특수공무집행방해 혐의 사건 1차 공판준비기일을 열었다.종합특검(특별검사 권창영)은 이들이 지난해 1월 15일 서울 용산 대통령실 관저 앞에서 전직 대통령 윤석열 지지자들과 함께 인간벽을 형성하는 등의 방법으로 윤석열 체포영장 집행을 시도하는 고위공직자범죄사수사처(공수처) 검사와 수사관들을 가로막았다고 기소했다.특검은 피고인들이 "공수처 검사와 수사관을 막고 집단 위세를 과시했고, (그 결과 체포영장집행 시간이) 두 시간 지체됐다"며 "수사관들의 적법한 공무집행을 방해했다"고 주장했다. 그러나 공소사실을 들은 백 재판장은 특검 측 공소유지 변호사에게 "형법 144조 제1항을 읽어보라"고 법정에서 요구했다.형법 제144조 제1항은 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여등의 죄를 범한 때 각 조에 정한 형의 2분의 1까지 가중하도록 규정하고 있다. 형법 136조 제1항은 직무를 집행하는 공무원에 대하여자를 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.특수공무집행방해죄는 공무집행방해죄 등의 성립을 전제로 하는데 특검 공소장에는 피고인들의 공무집행방해 구성요건인 폭행·협박 행위가 기재돼 있지 않다는 것이다. 백 재판장은 "폭행과 협박 내용이 이 공소장에 나와 있지 않는데, 제144조 제1항 단독으로 특수공무집행방해가 해당되나"라며 "공무원들에 대한 폭행이나 협박 없이 다중 위력을 보여 직무집행을 방해했다고 공소제기한 걸로 볼 수밖에 없다"고 지적했다.이에 특검 측 공소유지 변호사는 "인간벽을 형성하여 물리력을 가지고 (체포영장) 집행을 저지한 부분을 폭행·협박 같은 유형력 행사로 보고 기소했다"고 답하자, 백 재판장은 "그렇다면 (공소장에) 왜 (해당 내용을) 기재하지 않았나"라고 반문했다.백 재판장은 "(공소장에는) 피고인들이 공모하여 직무집행을 방해했다고 기재돼 있는데 각 범죄사실은 단독정범인가 공동정범인가"라고 물었고, 특검 측 공소유지변호사는 "단독정범으로 보고 기소했다"고 답했다.백 재판장이 "(단독정범인데) 왜 '공모하여'라고 기재했나"라고 되묻자, 특검 측 공소유지 변호사는 "다중 위력을 보이기 때문에 '공모하여' (문구를) 추가했다"고 설명했다. 백 재판장은 "특검 측에서 말씀하신 단독정범 기소와 공모하여 (문구 기재는) 맞지 않는 면이 있다"며 "구분을 명확히 해달라"고 지적했다.나아가 백 재판장은 "공소사실의 전제사실이 불필요하게 장황하게 돼 있다"고 비판했다. 그는 "이 사건 피고인들이 윤석열 체포영장 집행을 다중의 위력 이용하여 방해했다는 게 (공소장) 내용이면, 적어도 당시 피고인들 인식하였던 내용 위주로 전제사실이 구성돼야 한다"며 "(지금) 기재된 내용은 수사와 재판 과정을 통해 밝혀진 사실이 많은 부분을 차지하므로 적절하지 않다"고 했다.이 사건 피고인들도 공소사실을 모두 부인했다. 나경원 의원 측 변호인은 "현장에 있었다는 점을 인정하나 공소사실은 부인한다"며 "정치적 입장 표명을 한 사실은 있으나 그 외 물리력 행사 (특히) 폭행이나 협박에 관한 부분은 없다"고 말했다.김기현 의원 측 변호인도 "공소사실을 부인한다. 다중 위력이나 폭행 협박은 없었다"면서 "종합특검에는 이 사건에 대한 수사권도 없으므로 공소권 남용으로 기각돼야 한다"고 했다.윤상현·권영진 의원을 함께 변론하는 변호인도 "공수처 검사 및 수사관들에게 폭행이나 협박 등 유형력을 행사한 사실이 없다"며 "다른 국회의원들과 체포영장 집행을 방해하도록 논의하거나 공모한 사실도 없다"고 강조했다. 그러면서 "(공소장에) 피고인별 행위, 시간 등을 구체적으로 특정해야 방어권을 행사할 수 있다"며 "공소장을 정리할 때 명확히 특정해 주길 바란다"고 덧붙였다.나 의원 측은 종합특검이 이 사건을 각하 처분했던 내란특검(특별검사 조은석)과 왜 배치되는 판단을 내렸는지 석명해달라고 재판부에 요구했다. 나 의원 측 변호인은 "종합특검법에는 1차 특검과 의견을 달리한 때 협의하도록 규정하고 있는데 이 사건도 그 절차를 거쳤는지 (재판부가) 특검에 석명해달라"며 "각하한 사건을 기소했으니 의견이 분명 달라졌으므로 그에 대한 설명이 있어야 한다"고 주장했다.백 재판장은 오는 12월 5일을 차기 공판일로 지정했다. 이후 특검 측에 "변호인 등이 지적한 바를 다음 기일까지 설명해 달라"며 공소장 변경을 요구했다.