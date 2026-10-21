사람을 고문하면 3대가 잘산다? 그 경찰의 풍요로운 말년

큰사진보기 ▲1980년대 민주화 인사 탄압의 상징적 장소인 경찰청 보안국 보안3과 '남영동 보안분실'. 사진은 박종철 학생 등 민주 인사들이 고문을 받았던 취조실 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2017년 12월 3일 광주고등법원 제주재판소 항소심에서 무죄를 선고받고 난 강광보님과 그를 축하하기 위해 모인 '지금여기에' 제주 회원들 ⓒ 변상철 관련사진보기

한 인간의 삶이 국가라는 거대한 폭력 기계에 갈려 나간 대가는 숫자로 환산될 수 있는가.지하실로 끌려가 뼈가 부서지는 고통 끝에 서명한 허위 자백서, 그 한 장으로 시작된 십수 년의 옥살이. 반백의 노인이 되어 40여 년 만에 법정에서 "피고인은 무죄"라는 판결을 받아내고 형사보상금을 손에 쥐었을 때, 피해자들은 입을 모아 말한다."이 돈으로 내 잃어버린 청춘과 부서진 가족을 되돌릴 수 있습니까?"반대편의 장부는 정반대의 숫자를 기록하고 있다. 무고한 시민의 비명과 조작된 공적을 담보로 당시 서울 강남 아파트 한 채 값의 포상금을 챙겼던 가해 수사관들. 그들이 챙긴 포상금은 아파트가 되고, 땅이 되고, 자식들의 유학 자금이 되어 대대손손 풍요의 씨앗이 되었다.피해자의 피눈물로 지급되는 배상금과 가해자의 배를 불린 불로소득의 포상금. 모두 국민의 세금에서 나왔지만, 정의의 저울은 여전히 가해자 쪽으로 기울어져 있다.기자가 만난 간첩 조작 사건 피해자들의 현재는 처참함 그 자체였다. 1980년대 초 대공분실에서 수십 일간 불법 구금되어 물고문과 구타를 당했던 강광보씨는 70대가 된 지금도 심각한 관절염과 신경통, 외상후 스트레스 장애(PTSD)에 시달린다. 밤마다 지하실 물소리가 귓전을 맴돌아 불을 켜지 않고는 잠을 이루지 못한다.이근안에게 고문을 당한 뒤 억울한 옥살이를 했던 많은 피해자들 역시 마찬가지다. 석방된 후에도 연좌제의 족쇄는 자식들에게 이어졌다. 아들은 공직 임용과 대기업 취업길이 막혔고, 딸은 파혼을 당했다. 수십 년 만에 열린 재심 법정에서 국가가 무죄를 선고하고 형사보상금을 지급했지만, 이미 풍비박산 난 일가족의 삶을 복원할 수는 없었다. 그 돈마저 오랜 투병 생활과 빚을 갚는 데 소진되었고, 피해자는 낡은 단칸방에서 기초생활수급비로 연명하고 있다.반면 조작에 가담했던 수사 책임자들의 삶은 정반대의 궤적을 그렸다. 조작 사건의 공로로 일계급 특진과 보국훈장을 거머쥐었고, 승진을 거듭해 고위 공직자로 정년 퇴임했다. 사건 직후 타낸 수백만 ~ 수천만 원의 국가보안유공 포상금은 당시 개발 붐이 일던 강남 일대의 부동산에 투자되었고, 현재 그 자산 가치는 수십억 원대로 불어났다.가해자는 서울 근교의 고급 주택에서 매달 꼬박꼬박 나오는 수백만 원의 공무원 연금을 받으며 '안보 역군'으로 포장된 평온한 은퇴 생활을 누렸다. 무고한 사람을 지하실에 가두고 짓밟아 얻어낸 '범죄 수익'이 후대까지 안락한 삶을 보장해 준 것이다.이 불균형 뒤에 가린 가장 뼈아픈 진실은, 국가 폭력의 사후 청산 비용이 전적으로 무고한 국민의 세금으로 전가되고 있다는 점이다.법원에서 간첩 조작 사건의 재심 무죄가 확정되면, 국가는 '형사보상 및 명예회복에 관한 법률'과 '국가배상법'에 따라 피해자들에게 수억에서 수십억 원의 보상금과 손해배상금을 지급한다. 국가 기관이 저지른 불법 행위에 대해 국가가 책임을 지는 것은 헌법상 당연한 책무다. 그러나 이 배상금의 재원은 어디서 나오는가? 바로 국민이 낸 세금이다.국민 세금으로 과거 수사관들에게 조작의 대가인 '포상금'을 퍼주었던 국가는, 반세기가 흐른 뒤 다시 국민의 세금을 헐어 그 조작의 피해를 메우고 있다.정작 그 판을 기획하고 고문을 집행해 부와 명예를 독식했던 당사자들은 어디에 있는가? 이근안처럼 국가가 구상금 청구 소송을 제기해 승소한 극소수의 사례조차, 피고가 재산을 빼돌리거나 무자력(채무 초과) 상태라고 버티면 배상금을 실제로 강제 집행해 국고로 회수하기는 하늘의 별 따기다.결국 "가해자는 돈을 챙겨 떠나고, 피해자는 피눈물을 흘리며, 뒤처리는 국민의 세금으로 때우는" 기괴한 도덕적 해이가 지난 수십 년간 방치되어 왔다.사법부와 행정부는 "현행법이 없다"라며 책임을 떠넘기고 있다. 남은 답은 하나다. 바로 국회의 입법적 결단이다. 이를 위해 세 가지 조치를 즉각 추진해야 한다.하나, '반헌법적 국가폭력 범죄수익 및 불법 포상금 환수를 위한 특별법' 제정2020년 개정된 '국가보안유공자 상금지급 등에 관한 규정'의 불소급 한계를 넘어, 재심 무죄가 확정된 과거 군사정권 시절의 모든 간첩 조작 사건으로 환수 대상을 소급 확대해야 한다. 고문과 날조로 국고를 편취한 행위는 공소 시효와 소멸 시효의 적용을 배제하고, 가해 수사관 본인은 물론 그들이 상속한 재산에 대해서도 끝까지 추적해 국고로 강제 징수하는 법적 근거를 마련해야 한다.둘, 포상금 심사 결정문 전수 조사 및 투명한 공개국가기록원이 보관 중인 7121쪽의 결정문뿐 아니라, 유신 시절 중앙정보부와 보안사, 경찰 대공분실이 집행한 포상금 및 보훈 서훈 내역 전체를 국민 앞에 투명하게 공개해야 한다. 누가, 어떤 조작 사건으로, 얼마의 국민 세금을 타갔는지 역사의 기록대 위에 명명백백히 올려놓아야 한다.셋, 환수액의 '국가폭력 피해자 치유 기금' 영구 전환가해자들로부터 환수한 피 묻은 돈을 국고 일반회계에 편입하는 것에 그치지 않고, 평생을 고문 후유증과 가난 속에서 신음해 온 과거사 조작 피해자들과 유족들의 트라우마 치료, 재활, 생계 지원 기금으로 영구 전환해야 한다. 범죄의 대가를 피해자의 치유로 되돌리는 것만이 국가가 보여줄 수 있는 최소한의 정의다.1976년부터 1992년까지 이어진 7121쪽의 비밀 기록과 101억 원이라는 숫자가 우리 사회를 향해 던지는 질문은 명확하다.대한민국에서 안보란 진정 무엇이었는가.국가를 지킨다는 숭고한 명분 뒤에서 벌어진 이 거대한 비즈니스는 아직 마침표를 찍지 못했다. 서훈이라는 껍데기 명예만 떼어냈을 뿐, 가해자들이 챙긴 거액의 돈은 여전히 안전하게 남아 있고, 법률가들은 여전히 '소급입법 불가'라는 법조문 뒤에 숨어 있기 때문이다.그러나 무고한 시민을 고문해 편취한 재산에 시효가 있어서는 안 된다. 헌법을 파괴한 자들이 헌법의 보호를 받는 사법적 부조리를 방치하는 한, 우리는 과거의 국가 폭력과 온전히 결별했다고 말할 수 없다.피 묻은 포상금을 환수하라. 그것이 짓밟힌 영혼들을 향한 국가의 진정한 반성이자, 미래의 공권력을 향한 가장 준엄한 경고다.