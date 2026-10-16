훈장은 뺏겼지만 포상금은 지킨 고문 수사관들

큰사진보기 ▲1987년 6월 17일 서울대 박종철 학생을 고문 치사하게 한 고문 경찰관들이 경찰 교도관들의 삼엄한 경비 속에 재판정을 빠져나오고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"고문 안 했고, 돈 받은 적도 없다."

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허위·부정한 방법으로 받은 포상금을 환수하도록 한 '국가보안유공자 상금지급 등에 관한 규정' 제16조의2 규정은 2020년 1월에 신설되었습니다. 따라서 법 개정 이전에 지급된 과거 사건에 대해서는 소급 적용할 법적 근거가 없습니다. 헌법 제13조 제2항이 규정한 '소급입법에 의한 재산권 박탈 금지' 원칙을 훼손할 우려가 있습니다.

큰사진보기 ▲KBS 9시 뉴스 일부 갈무리. 포상금 내역에 대해 인터뷰를 거부하는 전직 안기부 수사관 가족 ⓒ 변상철 관련사진보기

반민족적 행위로 축적한 재산은 헌법이 보호해야 할 정당한 사유재산권의 보호 범위에 속하지 아니하며, 정의를 실현하고 민족적 정기를 바로잡아야 할 중대한 공익이 개인의 신뢰 이익보다 훨씬 우월하다.

"헌법을 근본부터 파괴한 범죄자에게 '헌법이 당신의 재산권을 지켜주겠다'고 나서는 꼴입니다. 이것은 법치주의의 왜곡입니다. 고문으로 취득한 포상금은 법률상 원인 없이 국가 예산을 편취한 '부당이득'이자 중대 범죄 수익입니다. 국가가 환수 의지만 있다면 민법상 부당이득 반환 청구 소송이나 특별법 제정을 통해 얼마든지 국고로 회수할 수 있습니다. 안 하는 것이지, 못 하는 게 아닙니다."

최근 방송된 KBS 9시 뉴스 취재진의 카메라 앞에서 과거 거액의 포상금을 챙겼던 가해 수사관들은 한결같이 문을 걸어 잠그거나 기억이 나지 않는다며 발뺌했다. 사법부의 재심을 통해 무고한 시민을 불법 감금하고 조작한 중대 범죄임이 법적으로 확정됐는데도, 이들이 타간 101억 원대의 검은돈은 2026년 오늘날까지 국고로 환수되지 않았다.2024년 7월, 행정안전부는 과거 군사정권 시절 간첩 조작과 국가 폭력에 가담한 대공 수사관 160여 명에게 수여했던 보국훈장 등 정부 포상을 전격 취소했다. 국가의 이름으로 폭력을 자행한 이들의 명예를 박탈하겠다는 상징적 결단이었다.그러나 화려한 정부 발표의 이면을 들여다 보면 기만적인 면죄부에 가깝다. 수사관들의 가슴에 달렸던 쇠붙이 훈장과 서훈 증서를 회수한다고는 했지만 실제 현물로 회수된 경우는 찾아보기 어렵다. 더군다나 그 훈장과 함께 국고에서 빠져나가 그들의 주머니에 꽂혔던 수억 원대의 거액 포상금은 단 한 푼도 환수되지 않았다. 아니 오히려 그 존재 자체를 몰랐다.백남은이 받은 510만 원, 조한경이 받은 118만 원, 고병천이 받은 960만 원 그리고 이근안이 대공 수사 공적으로 타낸 각종 격려금과 상금까지, 이 돈들은 현재 가치로 수천만 원에서 수억 원에 이르는 실질적인 경제적 이익이다. 법원은 재심 판결문을 통해 이들의 행위가 형법상 독직폭행, 불법감금, 위증에 해당하는 범죄 행위였다고 적시했다. 그러나 범죄를 통해 얻은 직접적인 '범죄 수익'만큼은 여전히 가해자들과 그 유족들에게 있다. 명예라는 껍데기만 뺏고, 알짜배기 현금은 그대로 쥐여준 셈이다.정부는 왜 이 피 묻은 돈을 국고로 환수하지 못하고 방치하고 있는가. 공익법률지원센터 '파이팅챈스' 취재진의 공식 질의에 주무 부처인 법무부, 경찰청, 국가정보원이 내놓은 답변은 복사해 붙인 듯 동일하다.실제로 현행 국가보안법 제21조는 간첩 검거 공로자에게 포상금을 지급하도록 규정하고 있으며, 2014년 '서울시 공무원 유우성씨 간첩 조작 사건' 당시 탈북민과 국정원 수사관들이 2000만 원 상당의 포상금을 타간 사실이 드러나면서 2020년에야 비로소 환수 조항이 신설됐다.문제는 법안 통과 당시 국회와 정부가 과거 군사정권 시절 사건까지 소급 적용하는 경과 규정을 두지 않았다는 점이다. 결국 2020년 이후에 벌어진 사건에 대해서만 환수가 가능할 뿐, 1970~1980년대 수많은 민간인을 고문해 수억 원을 챙긴 유신·5공화국 시절의 원조 고문 수사관들에게는 이 환수 조항이 미치지 못하는 법적 사각지대가 생겼다.무고한 시민을 불법 구금하고 물과 전기로 지져 헌법상의 신체의 자유와 인간의 존엄성을 짓밟았던 자들. 그런데 그들이 헌법을 파괴하여 벌어들인 범죄 대금을 지켜주기 위해, 국가는 다시 헌법의 '재산권 보호' 조항을 방패막이로 내세우는 기괴한 모순이 벌어지고 있다.법조계와 헌법학자들은 정부의 이러한 논리가 "법리를 빙자한 비겁한 직무유기"라고 강하게 비판한다. 가장 명확한 반박 선례가 바로 헌법재판소의 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법' 합헌 결정이다.과거 친일파 후손들은 국가가 자신들의 토지와 재산을 환수하려 하자 "수십 년 전 취득한 재산을 소급입법으로 빼앗는 것은 헌법상 재산권 침해"라며 헌법소원을 청구했다. 그러나 헌법재판소는 재판관 전원일치로 합헌 결정을 내렸다. 당시 헌재의 판시 이유는 명쾌했다.이 논리는 간첩 조작 사건의 포상금에도 들어맞는다. 고문과 날조는 헌법이 규정한 국민의 기본권을 국가기관이 조직적으로 유린한 중대 범죄다. 반헌법적 폭력의 대가로 국고에서 편취한 돈은 애당초 헌법이 지켜주어야 할 '정당한 재산권'의 보호 영역 바깥에 존재한다.재심을 전문으로 하는 최정규 변호사는 이렇게 말했다.국가가 손을 놓고 있는 사이, 가해자들은 안락한 노후를 누리고 그 자산은 고스란히 대를 이어 상속되고 있다.