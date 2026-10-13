'중수청·공소청이 왜 국무회의에?' 대통령, 답하다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 '수사·공소기관 수장들의 국무회의 참석은 해당 기관의 정치적 중립성을 저해할 수 있다'는 주장에 "동의하기 어렵다"고 반박했다. "국정 방향을 공유하고, 의견을 내는 것들이 필요하다"며 "정부조직법상, 헌법에 의해서 당연한 일"이라고 강조했다.이 대통령은 13일 청와대에서 주재한 국무회의에서 "여기 수사 담당 기관, 공소 담당 기관장들도 오시지 않나. 여기에 대해 '아니 왜 수사 담당하는 기관장들을 국무회의에 참석시키냐' 이런 지적이 있는 것 같다"며 "저는 그 지적에 동의하기가 좀 어렵다"고 말했다.이어 그 근거로 정부조직법 5조가 중앙행정기관을 부·처·청으로 정하고, 11조는 '대통령은 정부의 수반으로서 법령에 따라 모든 중앙행정기관의 장을 지휘·감독한다'고 규정한 점을 들었다. 국무총리의 행정감독권도 언급했다.이 대통령은 "국가행정은 당연히 대통령, 국무총리의 관할 하에 있다"며 "우리가 세부 사건들 처리에 대해서야 관여하지 않아야 한다. 그러나 국정의 일반적인 방향이나 방침들을 함께 공유하는 것은 매우 중요하다"고 강조했다.또한 "더군다나 장관들도 심지어는 (대통령과 총리의) 지휘가 가능하다"면서도 "우리가 그런 걸 할 건 전혀 아니니까. 우리의 국정 방향을 공유하고, 또 의견도 내고 이런 것들이 필요하다"고 부연했다.이 대통령은 "수사기관뿐만 아니라 각 행정기관, 부에서 국민들의 직접적인 이해에 관계된 인가, 허가, 특허 다 하지 않나"라고도 반문했다. "수사기관도 당연히 국민과 국가를 위해서 국민이 부여한 일을 하는 것"인데, 수사 독립성 등을 이유로 다른 부처와 다르게 국정 방향을 공유 않는 것은 옳지 않다는 것.이 대통령은 아울러 "이견은 있겠지만 정부조직법상, 헌법에 의해서 당연한 일이다라는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.한편 이 대통령은 지난해 12월 '특별한 사정이 없으면 부처와 위원회만이 아니라 청도 다 참여하라'고 지시한 데 이어 지난 1월에도 "국정에 대한 논의는 헌법·법률에 의한 정부 핵심 구조라 할 수 있는 부·처·청이 다 하는 걸로 하겠다"고 재차 얘기해온 바 있다.이후 국무회의에는 검찰총장 및 경찰청장 직무대행도 참여해왔고 중대범죄수사청과 공소청 청장 직무 대행들도 출범 후 첫 대통령 주재 국무회의인 6일 국무회의에 참석했다. 하지만 일각에서는 청와대의 정치적 영향력 행사를 우려했다.