'3대 핵심 사회정책' 또 짚은 대통령 "더 큰 성장 위해서"

이재명 대통령이 13일 국무회의에서 "경제성장과 격차완화는 동전의 양면이자 함께 사는 대한민국을 위한 필요충분조건"이라면서 양극화·불평등 완화를 위한 3대 핵심 사회정책 추진에 정부의 역량을 모아야 한다고 강조했다.
지난달 29일 국무회의 당시 "국민의 삶에 가장 큰 영향을 미치는 분야인 주거, 일자리, 서민금융에 대한 3대 핵심 사회정책을 추진할 것"이라며 각 부처를 독려했던 것을 다시 강조한 것(관련기사 : 이 대통령 "주거·일자리·서민금융 3대 핵심 사회정책 신속 추진" https://omn.kr/2jy0o
).
이 대통령은 이날 "많은 국민들이 직면하고 있는 (양극화·불평등) 이런 문제들을 계속 방치하면 궁극적으로 경제 전체의 활력까지 떨어지고 우리가 어렵게 열어 젖히고 있는 새로운 성장의 문도 금세 닫힐 가능성이 있다"고 지적했다.
이어 "더 큰 성장과 더 지속가능한 발전을 위해 양극화의 골을 메우고 불평등의 벽을 낮추는 데 힘을 모아야 할 때"라며 "이를 위해 주택 공급과 일자리 안정, 포용금융 등 3대 핵심 사회정책의 추진에 정부 역량을 집중해주시기 바란다"고 주문했다.
특히 "3대 핵심 사회정책이 뒷받침 돼야 3대 메가 프로젝트도 성공할 수 있다는 관점에서 구체적으로 실현가능한 정책 발굴과 추진에 속도를 내주시기 바란다"고 했다.
구체적으론 "가속화 되고 있는 인공지능 대전환이 초래할 사회 경제 여러 부문의 재편에도 선제적인 대비가 필요"하고, "소득·주거·의료·돌봄·교육 같은 국민 삶 전반에 걸쳐 기본 사회 안전망을 촘촘하게 구축해 나가야 한다"고 주문했다.
복지신청주의 개선에 "제도 개선만큼 중요한 것이 현장 행정" 강조
이 대통령은 이날 국무회의에서 심의·의결할 '복지신청주의 개선 6법'에 대해서는 "국민의 삶에 대한 국가의 책임성을 한층 높이는 능동적이고 포용적인 복지로 가는 중대 전환점이 될 것"이라고 평했다.
도움을 받을 수 있는 제도 자체를 모르거나 신청할 여유조차 없어서 복지 사각지대에 놓여 있던 국민들에게 실질적 도움을 줄 수 있는 적극 행정이 가능하게 됐다는 기대였다.
이와 관련 이 대통령은 "송파 세모녀 사건 이후 여러 제도 개선에도 유사한 비극들이 계속되고 있었다"면서 "(복지신청주의 개선 6법을 통해) 앞으로 국가와 지방정부가 가진 정보만으로 자격을 확인할 수 있는 급여는 별도 신청없이 곧바로 지급될 것"이라고 했다.
"제도 개선만큼 중요한 것이 현장 행정"이라고도 주문했다. 이 대통령은 "관계 부처는 하위 법령 정비에 만전을 기하고 기관 간 긴밀한 협조를 통해 위기가구를 빠짐없이 찾아 지원하는 세부적인 체계를 구축해 가야 한다"며 "복지는 시혜가 아니라 국민들의 마땅한 권리다. 단 한 사람의 국민도 복지 사각지대에서 고통받지 않도록 사회 안전 매트를 보다 확대해 가겠다"고 말했다.