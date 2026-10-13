울산-포항-경주 '지역화폐·종량제봉투 공동사용' 등 협력사업 추진

큰사진보기 ▲송연주 울산시 분권인구정책국장이 13일 시청 프레스센터에서 시정브리핑을 열어 "울산·포항·경주가 지역화폐와 종량제 쓰레기봉투 공동 사용 등 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 해오름동맹 협력사업을 추진한다"고 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

"해오름동맹(울산·포항·경주)은 3개 도시가 그동안 동일 생활권과 산업벨트로 이어져 있어도, 행정구역 경계 등으로 인해 시민들이 불편을 겪는 경우가 적지 않았다. 이에 세 도시는 시민이 일상에서 직접 혜택을 느낄 수 있도록, 시민체감형 협력사업 중심으로 발굴했다."

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송연주 울산시 분권인구정책국장은 13일 시청 프레스센터에서 가진 '해오름동맹 시민체감형 협력사업 추진'을 두고 이같이 말했다.브리핑에 따르면 울산·포항·경주는 지역화폐와 종량제 쓰레기봉투 공동 사용, 공영주차장 할인 등 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 협력사업 12개를 발굴해 본격적인 사업화에 나선다.이를 두고 송연주 분권인구정책국장은 "거창한 사업보다는 시민들이 일상에서 '달라졌다'고 느낄 수 있는 생활밀착형 사업을 중심으로 발굴했다"라며 "행정구역의 경계를 넘어 울산·포항·경주가 하나의 생활권으로 더욱 가까워지고, 사업들이 실제 추진으로 결실을 맺을 수 있도록 지속적으로 소통하고 협력하겠다"라고 말했다.이어 "현재 세 도시 실무부서가 사업별 검토와 협의를 진행하고 있는 만큼 구체적인 실행방안을 마련해 시민들이 실제로 혜택을 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.세 도시의 신규 공동협력사업 중 경제·산업 분야는 첫째, 경계지역 지역화폐 공동사용이다. 3개 도시 경계지역에서 울산페이, 포항사랑상품권, 경주페이 등 지역화폐를 서로 공동으로 사용할 수 있도록 하여, 경제활성화 및 주민생활 편의 제고에 힘쓰기로 했다.둘째는 경계지역 쓰레기봉투 공동사용이며 셋째는 공동 일자리 박람회 개최다. 포항의 소재, 경주의 부품, 울산의 완제품으로 이어지는 해오름 산업벨트를 연계해 3개 도시의 다양한 기업과 구직자가 한자리에 모이는 공동 일자리 박람회를 개최한다. 지역 기업과 인재를 연결하고 지역 정착을 지원한다는 내용이다.넷째, 지역 농축산물 판매 교류다. 도시별 직거래장터와 홍보부스를 지역 축제·행사에서 운영하고, 전국 농축산물 박람회와 전시회에도 공동으로 참여할 수 있도록 한다.신규 공동협력사업 중 도시인프라 분야는 먼저, 공영주차장 공동할인이다. 해오름동맹 공영주차장의 관내 시민 혜택을 3개 도시에 상호 적용하여, 시민의 주차요금 부담을 덜고 단일 생활권 형성에 한 걸음 더 다간다는 것.이외에도 해오름 원웨이 자전거도로 구축이 있다. 도시 간 단절된 자전거도로 구간을 연결하고 기반 시설을 정비한다. 그 외, 동남권 해오름 초광역전철망 구축사업과 울산시계~경주외동 국도7호선 확장 사업도 국가 계획 반영 등의 공동협조에 힘쓴다.마지막 문화·관광 분야는 주요 관광지·문화시설 입장료 할인이다. 주요 관광지와 문화시설에 대해서도 3개 도시 동일한 할인혜택을 통해 해오름 지역 정체성과 소속감을 강화하고 시민의 다양한 문화향유의 기회를 확대시킨다.한편 시립문화시설 프로그램 교류의 경우 도시 간 경계지역을 중심으로 도서관, 미술관 등 시립문화시설을 활용해 3개 도시의 문화예술 프로그램을 서로 교류하며, 울산도서관·시립미술관, 포항·경주시립도서관, 포항 시립미술관 등이 함께 참여해 연계 협력한다는 계획이다.세 도시는 계획 중인 사업들이 실제 추진으로 결실을 맺을 수 있도록 면밀한 실무 검토·협의 등 협업과 소통으로 3개 도시가 지속적으로 함께 힘써 나가기로 했다.