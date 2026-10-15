전두환 "북에서 안 내려오면 답답"... 간첩은 '큰돈'이었다

큰사진보기 ▲청와대에서 업무 보고 받는 전두환 대통령 1984.2.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

북한에서 내려오라 이거야. 내려와야 우리 군인들 전과 올리고, 훈장 타고, 진급되고, 이런 기회도 생기지 않느냐. 점마들이 안 내려오면 좀 답답하죠. 군인들이나 경찰이나. 금년도 좋은 기회 있을 거야. 공로 세우면 이 기회 놓치지 않도록 잘 당부해서... - 1984년 1월 대간첩대책회의, 전두환 당시 대통령

큰사진보기 ▲포상금 내역 중 조작 사건으로 지급된 포상금의 기관별 건수를 보도한 KBS 9시 뉴스 갈무리 ⓒ KBS 관련사진보기

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- 백남은(치안본부 남영동 대공분실 경관)

1985년 김근태 전 민주당 고문을 잔혹하게 물고문·전기고문했던 당사자다. 훗날 김근태 고문 사건으로 실형을 살았으나, 그 이전 수많은 대공 수사 공적을 인정받아 국가로부터 총 510만 원의 포상금을 챙겼다.



- 조한경(치안본부 남영동 대공분실 경위)

1987년 1월, 스물두 살 대학생 박종철을 남영동 509호실 욕조에 처박아 끝내 숨지게 한 주범이다. 그 역시 대공 유공 명목으로 118만 원의 상금을 수령했다.



- 고병천(국군보안사령부 수사관)

'보안사의 이근안'으로 불리며 많은 재일동포 유학생과 무고한 민간인을 간첩으로 날조했던 인물이다. 재일동포 간첩 조작 사건 등을 통해 확인된 것만 총 960만 원(현재 가치 2억 원 이상)의 포상금을 긁어모았다.

큰사진보기 ▲포상금을 회식비 등으로 사용했다는 고병천의 진술 내용 ⓒ 변상철 관련사진보기

1984년 1월, 전국의 대공 수사 책임자들이 한자리에 모인 간첩대책회의 석상. 녹음 테이프에 담겨 있던 전두환 전 대통령의 육성은 수십 년 만에 세상에 공개됐다.조국을 지킨다는 숭고한 대공 전선의 장막을 걷어내자 드러난 본질은 '진급'과 '포상'이라는 밥그릇이었다. 북한에서 간첩이 내려오지 않으면 답답해하던 수사관들. 만약 진짜 간첩이 내려오지 않는다면 그들은 무엇을 했을까? 내려오지 않는다면 지하실에서 만들어 내면 그만이었다.국가보안유공자심사위원회 결정문 7121쪽을 통틀어 단일 사건 기준 가장 많은 포상금이 지급된 사건은 1982년 국가안전기획부가 기획한 '송씨 일가 간첩 조작 사건'이었다.사건의 전말은 국가 권력이 저지를 수 있는 잔혹함의 극단을 보여준다. 안기부는 평범한 농민, 교사, 상인, 회사원으로 각자의 삶을 살아가던 송씨 문중의 일가친척 28명을 영장도 없이 남산 지하실로 불법 연행했다. 6·25 전쟁 당시 행방불명된 친척 한 명이 월북했다는 첩보를 빌미로 가문 전체를 간첩단으로 엮어버린 것이다.지하실에서 자행된 가혹 행위는 지옥 그 자체였다. 옷을 발가벗긴 채 칠성판에 묶고 얼굴에 수건을 덮은 뒤 고춧가루 물을 들이붓는 고문, 손가락과 발가락에 전선을 감고 발전기를 돌려 온몸의 근육을 파열시키는 전기고문, 며칠 동안 잠을 재우지 않고 각목으로 난타하는 구타가 밤낮없이 이어졌다.고문에 굴복해 자백서에 서명한 일가족 중 무려 12명이 구속 기소됐다. 이들은 수 년까지 억울한 옥살이를 해야 했으며, 출소 후에도 이어진 감시와 사회적 멸시 속에서 정신질환과 자살, 파산으로 일가 전체가 완벽하게 파멸했다.일가족 28명의 인생을 제물 삼아 안기부 수사관들이 국고에서 챙긴 포상금은 당시 돈으로 무려 2150만 원이었다. 현재 화폐 가치나 부동산 시세로 환산하면 최소 4억 원에서 5억 원을 상회하는 거액이다.이 단 한 건의 조작으로 수사팀 수십 명이 특진 명부에 이름을 올렸고, 수사관들의 가슴에는 보국훈장이 주렁주렁 매달렸다. 피해자 일가의 피눈물이 가해 수사관들에게는 강남의 노른자위 땅과 고급 아파트로 전환된 것이다.이번에 입수한 결정문 속 수령자 명단을 전수 대조한 결과, 군사독재 시절을 상징하는 악명 높은 고문 가해자들의 이름이 빠짐없이 적혀 있었다. 그 중심에는 '고문 기술자'로 널리 알려진 치안본부 대공분실 경감 이근안이 있었다.이근안은 관절 뽑기, 칠성판 전기고문, 볼펜 껍질을 이용한 고문 등 신체에 외상을 남기지 않으면서 극심한 고통을 유발하는 잔혹한 기술들을 개발해 일선 수사에서 상습적으로 사용했다. 대표적인 사건이 1982년 그가 주도한 '김제 가족 간첩단 조작 사건'이다. 당시 전북 김제에서 농사를 짓던 평범한 농민 최을호씨와 그 조카 최낙전·최낙교씨를 서울 남영동 대공분실로 불법 연행해 무려 40여 일 동안 물고문과 전기고문을 가했다.조카 최낙교씨는 검찰 조사를 받던 중 구치소에서 의문의 죽음을 맞았다. 최을호씨는 대법원에서 사형을 선고받고 처형당했다. 살아남은 최낙전씨는 징역 15년 선고 받고 9년을 살고 출소했으나 모진 고문 후유증과 정신적 고통을 이기지 못하고 스스로 목숨을 끊었다.이 끔찍한 조작을 성과로 포장한 이근안은 군사정권 아래서 승승장구하며 대공 유공자로 인정받았고, 훈장과 거액의 포상금, 초고속 승진의 혜택을 온전히 누렸다.훗날 법원은 이 사건에 대해 국가가 유족들에게 114억 원대 손해배상을 하라는 판결을 내렸고, 가해자인 이근안에게도 33억 원대의 구상금 책임을 인정했다. 그러나 이미 무고한 생명들이 목숨을 잃고 세월이 흐른 뒤였다.이근안 외에도 결정문에는 익숙한 악명들이 줄을 이었다.KBS가 입수한 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진화위) 조사 기록을 보면, 당시 보안사 수사관 중 포상금을 많이 탄 고병천 수사관은 무고한 시민을 고문해 타낸 포상금의 성격을 묻는 조사관의 말에 "이거 그냥 사건, 간첩 잡아 가지고 돈 받은 거다"라며, 그 피 묻은 돈을 수사팀 회식비 등으로 썼다고 진술했다.한 인간의 삶을 짓밟고 가정을 파탄낸 대가가 일선 수사관들의 회식비로 가볍게 소비되었던 것이다.조작은 결코 한 번의 우발적 일탈이 아니었다. 간첩 조작 사건으로 포상금을 챙긴 수사관은 국가안전기획부 67명, 국군보안사령부와 경찰 대공분실을 합쳐 총 208명에 달했다. 특히 전체 가해 수사관 4명 중 1명(25%)은 2건 이상의 간첩 조작 사건에 상습적으로 관여해 중복 포상금을 챙긴 '전문 조작 기술자'들이었다.안기부 수사관 박아무개씨의 사례는 이 구조의 기괴함을 집약적으로 보여준다. 박씨는 혼자서 무려 4건의 간첩 조작 사건에 가담해 총 1871만 원의 상금을 타냈다. 당시 시세로 서울 강남 은마아파트를 한 채 사고도 남는 거액이었다. 박씨처럼 1000만 원 이상의 포상금을 챙긴 핵심 수사관만 여러 명에 달했다.국가 시스템이 불법 감금과 고문으로 조작한 사건을 엄밀히 검증하기는커녕, 사건이 터질 때마다 거액의 현금을 즉각 결제해 주는 구조였기에 수사관들은 한 번 맛본 '돈의 맛'에서 빠져나올 수 없었다. 국가가 제도적으로 고문을 유도하고, 조작을 독려하며, 그 성과를 현금으로 보상해 주는 일종의 합법적 청부 폭력 기구로 기능했던 셈이다.이 피 묻은 돈으로 가해자들은 자식 유학 보내고 부동산 불리며 떵떵거리며 살았을 것이다. 그러나 수십 년 뒤 사건이 조작으로 밝혀졌을 때, 그 돈의 행방은 어떻게 되었을까. 다음 편에서는 가해자들의 서훈은 취소되었으면서도 포상금은 단 1원도 환수하지 못하는 대한민국의 기막힌 법적 모순을 파헤친다.(계속)