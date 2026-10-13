부문 운동들과 인권의 보편성

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 전진성은 부산교육대학교 교수로 재직 중입니다. 이 글은 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 게재되어있습니다.

인권이라는 개념은 사실상 문제를 해결하기보다는 촉발한다. 그것은 특유의 내적 모순과 역설로 인해 심지어는 "텅 빈 기표(empty signifier)"로 간주되기도 한다. 사실상 인권 개념은 특유의 모호함과 거창함으로 인해 늘 설득력의 한계에 직면했고 비판과 야유의 표적이 되어왔다. 프랑스 혁명기 영국의 보수주의자 버크(Edmund Burke)의 "인간의 권리들을 다룬 변색된 종잇조각 나부랭이들" 발언으로부터 현대의 도덕·정치철학자 매킨타이어(Alasdair MacIntyre)가 인권을 마녀나 일각수(unicorn)와 별반 다를 바 없는 "허구(fictions)"로 간주한 것까지 반(反)인권 담론의 흐름은 그 자체로 하나의 역사를 이룬다.인권 개념과 불가분하게 얽혀있는 국가, 주권, 시민성, 민족, 개인, 인류의 관계 설정을 두고 정치가, 법률가, 역사가, 철학자, 활동가들은 각기 상이한 주장을 펼치고 있다. 이 중에서도 특히 전 세계적으로 활약하는 인권활동가들은 인권에 대한 통례적인 사고방식을 뛰어넘어 전례없이 새로운 길을 개척해왔다.20세기 중반 이래 탈식민주의 운동, 공민권 운동과 반전평화운동 등에서 싹을 키웠던 인권운동은 노동계급 여성, 퀴어, 장애인, 그리고 온갖 소수민의 권리로 방향 전환을 이루었다. 인권은 여전히 논쟁적인 개념이다. 정치적 요구와 도덕적 명령, 지역적 특수성에 따라 늘 다른 함의를 갖는다. 인권활동가들은 어떻게 인권을 정의할지, 어떤 권리를 다른 권리보다 우선시해야 할지, 인권의 구체적 항목들을 어떻게 현실화할 수 있을지를 놓고 서로 간에, 그리고 정치인들 및 법조인들과 경쟁하고 있다. 인권은 지역적이면서 세계적이고 특수하면서도 보편적이다.부산지역 인권운동의 맏형/큰언니로 자리잡은 '부산인권플랫폼 파랑'에서 조사한 바에 따르면, 2000년대에 들어 기존의 민주화운동으로부터 독립되기 시작한 부산 인권운동은 처음에는 대체로 특정한 현안과 직접적으로 결부된 개별 당사자 운동으로부터 출발하여 점차적으로 운동의 폭과 깊이를 확장해 가면서 체계화·전문화되고 기존의 절박한 투쟁 일변도에서 시 당국과의 거버넌스(협치)를 통해 관련 제도를 개선하여 좀 더 많은 시민들이 수혜자가 되게 하는 방향으로 나아갔다.이러한 변화상은 물론 지난 세기의 혹독한 민주화 투쟁을 통해 이루어낸 한국 민주주의의 전반적 진전에 힘입은 것이다. 그러나 전국적 민주화운동으로부터 지역적 인권운동으로의 '진화'는 단지 정치적 환경의 변화로 환원될 수 없는, 좀 더 근본적인 사회 변화에 기인한다고 보아야 할 것이다. 일정한 민주화의 성취는 그간 오랫동안 사회의 저변에서 숨죽이고 있던 목소리들이 한꺼번에 터져 나올 수 있는 여건을 마련해주었다.목적의식적이고 이념적인 방식으로 현실의 문제에 접근하던 옛 민주투사들과는 달리 인권활동가들은 특정 사안의 당사자들이 절박함과 원통함을 직접적으로 표출하도록 도우며 문제의 시급한 해결을 촉구하는 양상을 보여준다. 이러한 운동은 나라 전체의 변화를 문제 삼는 민주화운동과는 뚜렷이 구별된다는 점에서 개개인의 요구라는 느낌이 강한 '인권'이라는 개념으로 표상되었고, 그런 만큼 인권운동은 지역적으로 한정된 운동으로 출발할 수밖에 없었다.그러나 2000년대 후반기부터 부산의 인권운동은 분명히 새로운 단계로 나아가고 있음이 드러난다. 나름의 전문성을 바탕으로 시정(市政)에 개입하는 '거버넌스'로의 전환은 부산 인권운동의 새 장을 연 것으로 평가될 수 있다. 인권운동은 점차로 투쟁에서 사업으로, 거리에서 회의실로 이동하는 모습을 보여준다. 앞서 말했듯이, 거버넌스는 한국 민주주의의 전반적 진전에 힘입은 것이다. 그것이 앞선 세대가 매진했던 실천의 일정한 성과물인 한, 당연히 그 수혜를 누리면서 좀 더 전향적으로 나아가야 마땅하다.그러나 거버넌스의 실천은 쉽지 않은 문제를 남긴다. 만약 인권활동가와 시 당국의 협력이 서로 간의 건강한 긴장 관계를 통해 시너지 효과를 내는 것이 아니라 법제화의 단계로 마감된다면 이는 직접적으로는 효능감이 있을지 모르지만, 장기적으로는 인권과 민주주의 모두의 발전을 위해 불행한 일이다. 자칫 인권의 각 부문이 민주주의라는 큰 틀로부터 분리되거나 심지어는 여타 인권 영역들과도 분리되어 고립될 수 있다. 만약 인권운동이 탈정치화되어 개인이나 집단들 저마다의 권익운동으로 변질된다면, 그것은 무한경쟁과 사회적 적대를 막기는커녕 오히려 그것에 일조함으로써 민주주의의 진전을 가로막는 걸림돌이 될 수밖에 없다.그간 수십 년간 부산지역에서 치열하게 전개되어 온 각 부문의 인권운동은 극복되어야 할 낡은 잔재가 아니라 우리가 새로운 미래를 꿈꿀 수 있도록 영감을 불러일으키는 대안적 과거이다. 우리는 여기서 민주화운동이 인권운동으로 막 방향을 틀던 출발점의 결기와 흥분을 새삼 재발견한다. 민주화운동의 거대한 함성 속에 파묻혔던 작은 목소리들, 정권이나 체제가 바뀌더라도 여전히 사회의 그늘을 벗어날 수 없는 버림받은 사람들에 대한 연민과 분노, 무력감이 팽배하던 시절, 아직은 생소했던 '인권'이라는 밑도 끝도 없는 말의 힘에 기대었던 시절이 있었다. 그것은 결코 편협한 권리 요구가 아니었다.이처럼 지난 시절의 돌이킬 수 없는 경험들이 소중한 것은 그것이 현재의 지배적 논리에 위배되기 때문이다. 따라서 그것은 각성의 효과를 지닌다. 물론 효과적인 운동의 전략을 수립하고 세부적인 법조문을 마련하는 등 활동가의 바쁜 일상 속에서 옛 경험들은 그저 풋내기 시절의 추억쯤으로 간주하기 쉽지만, 어쩌면 현재의 운동이 빠져든 오랜 교착상태에서 헤어날 계기, 새로운 상상력의 원천을 제공할 수도 있다.인권은 무엇인가 기대치와 관련된다. 아무리 경험적으로는 입증하기 힘들더라도 모든 인간 존재는 인간으로 태어났다는 이유 하나만으로 존중받고 고려되어야 하며 자신의 완전한 잠재력을 달성할 기회를 보장받아야 한다는 믿음과 기대가 인권이라는 말 속에 간직되어 있다. 인권은 철저히 개인적이면서도 지구적인 보편성을 갖는다. 과연 인권의 보편성을 뒷받침할 근거를 찾아낼 수 있을까? 각 부문 운동들이 교차하는 지점은 대체 어디인가?인권의 바탕이 되는, 인류 전체가 공유하는 존재론적 조건은 무엇보다 '취약성(vulnerability)'이다. 인간의 행복은 다양한 모습을 띨 수 있지만, 적어도 비참함만큼은 공통적이다. 인간이 불완전한 신체를 지닌 유한한 존재인 한, 우리의 생명을 앗아갈 모든 종류의 재난으로부터 우리는 모두 취약하기 이를 데 없다. 이러한 관점은 도덕적 상대주의를 불가능하게 만든다. 국민국가가 부여하는 시민권이 주로 정상적 신체를 지닌 개인을 가정하고 있다면 인권은 근본적으로 취약한 인간을 전제로 삼기에 우리와 똑같이 불완전한 타자들에 대한 관심과 배려 그리고 공감을 가능하게 한다.각 부문의 인권운동들이 만나는 지점 역시 아마도 우리 모두가 예외 없이 서 있는 취약한 조건 그 자체일 것이다. 예컨대 기후환경운동은 우리가 기후변화를 이끄는 주체이기는커녕 그저 미약한 작용요소에 불과함을 솔직히 인정하는 데서 출발해야 마땅하고, 퀴어운동도 퀴어에 대한 혐오가 도덕과 윤리의 차원을 넘어 인류의 오랜 진화사에서 비롯된 '감정' 및 '감각'의 문제임을 간과해서는 곤란하다. 문화운동도 문화의 문제를 '정치적 올바름(political correctness)'의 원칙으로 결코 해소할 수 없음을 깨달아야 한다. 프랑스혁명기에 급진적 이념에 공감했던 것은 의외로 지방의 몰락한 귀족층이었으며, 정작 가난한 농민들 대다수는 혁명가 지식인들의 불신앙을 혐오하고 황제의 귀환을 갈망했었다. 우리는 우리의 운동이 전혀 견고한 지반 위에 서 있지 않다는 사실을 받아들여야 한다. 우리 각자의 불안정한 위치야말로 우리가 연대해야 할 가장 분명한 이유이다.우리 모두에게 공통적인 존재론적 조건에 대한 인식으로부터 출발하여 우리는 우리의 운동이 만나는 지점, 즉 인권의 보편성에 대해 논해볼 수 있다. 우리 시대의 '인권'은 서구에서 발원한 개인주의적 '인권'과는 구별되어야 한다. 1970년대 중반 이래 전 지구적으로 진행되어온 이른바 '인권혁명(human rights revolution)'은 1789년의 '인간과 시민의 권리 선언'이나 1948년의 '세계인권선언'과는 사뭇 다르게도 국가권력에 호소하기보다는 오히려 그것에 맞서는 초국적 단위의 시민단체들에 의해, 정치인이나 법률가들보다는 이른바 사회적 주변인, 이방인, 혹은 공공적 폭력의 피해자들에 의해 촉진되어왔다.우리 시대의 새로운 인권 개념은 인간이라는 사실 외에는 어떠한 권리도 없는 사람들이 마지막으로 호소할 수 있는 권리, 다시 말해 소속 여부와는 상관없이 오로지 인간으로 태어났다는 자격만을 공유하는 미지의 타자에게 부여된 권리를 의미한다. 그것은 다수 국민의 권리이기보다는 오히려 국민으로부터 보호되어야 할 소수자, 약자, 이방인의 권리다. 인권이란 한마디로 '권리를 결여한 사람들의 권리'다. 국제적 냉전의 시대가 저물고 아무런 이념적 제어장치가 없는 국가 간, 개인 간 무한 경쟁의 시대에 처하여 기존의 권력관계로부터 자유로운, 그로부터 아예 배제된 사람들이 권리투쟁에 나섰다. 이것이 바로 '인권혁명'이다.우리 시대의 '인권'은 물론 인간중심주의를 거부한다. 오히려 인간세계의 그늘에 가려져 있거나 아니면 인간에게 정복 내지는 포획되지 않는 타자/외부의 세계를 적극적으로 인정하고자 한다. 우리는 우리 자신의 인간성 속에서 주체성보다는 오히려 타자성(alterity) 내지는 소위 '인간-동물(human animal)'을 인식하게 되는 바, 이를 통해 비인간 세계도 인간이라는 타자의 간섭 없이는 현재와 같이 성장할 수 없었음이 분명해진다.결국 인권이란 인간과 인간, 인간과 비인간이 서로의 타자로서 함께 부여하고 향유할 권리이다. 그것은 '환대(hospitality)'의 다른 이름이다. 우리는 스스로의 힘으로 모든 것을 해결할 수 있는 독보적, 주체적 존재가 전혀 아니다. "하면 된다"는 논리는 지극히 파시즘적이다. 물론 '인간의 권리'라는 말은 밑도 끝도 없는 이상론임이 분명하지만, 그것은 '인민의 역량'을 의미하는 '민주정/민주주의(democracy)'라는 말처럼 끊임없이 새롭게 채워져야 할 미완의 보편성이다.