'한미동맹 위기'란 보수... 이 대통령 "굴종적 태도 지양해야"

이재명 대통령이 한미 정보협력의 어려움을 동맹의 위기로 규정하는 보수야권에게 "국가 간에는 이견이 있기 마련이나 이견의 존재 자체를 문제삼을 수는 없다"고 13일 직접 반박했다. 또한 "가장 중요한 것은 대한민국의 국익"이라며 "굴종적 태도나 사대적 태도를 지양해야 한다"고 했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의에서 "요새 외교부, 산업부가 고생 많이 하죠? 이런 저런 지적들이 많다"며 "그런데 제가 드리고 싶은 말씀은, 대한민국의 외교방침은 명확하게 '실용적 국익외교'다. 가장 중요한 것은 대한민국의 국익이다"라는 얘기를 꺼냈다. 이어 "대한민국은 자주적인 독립국가다. 언제나 당당한, 대한민국만을 위한, 대한민국의 국익이 지켜지는 외교를 해야 한다"며 "국가 간 관계에 있어서 굴종적 태도나 사대적 태도를 지양해야 한다"고 말했다.
"대한민국과 한미 동맹 관계는 매우 중요하다. 외교의 축이라 할 수 있다. 지속적으로 고도해 나가야 한다. 그러나 한편으로 우리를 둘러싼 주변 강국들과의 관계 관리도 여전히 중요하다. 국가 간에는 이견이 있기 마련이다. 다만 이견을 최소화할 필요도 있고, 그 이견들이 관리가능한 범위 내에 있어야 되겠죠. 그러나 이견의 존재 자체를 문제 삼을 수는 없다. 어떻게 국가들이 각각의 국익을 추구하는데, 언제나 그게 일치할 수 있겠는가?"
이 대통령은 "그리고 가급적이면 국가 간 이견이 있을 때 우리 정부를 위한, 우리 대한민국을 위한 애정으로 그 문제를 잘 조정하고 또 타협해나갈 수 있도록 하는 것이 중요하다"며 "자칫 잘못하면 국가 간의 이익 경쟁에서 우리의 국익을 희생하는 상황이 벌어질 수도 있다"고 말했다. 최근 국민의힘이 '한미동맹이 붕괴 직전'이라며 정동영 통일부 장관과 이종석 국가정보원장의 교체를 요구하고, 보수언론에서 관련 보도를 쏟아내는 상황을 염두에 둔 듯한 발언이었다.
이 대통령은 또 "한미 관계에 있어서도, 전략 투자 대상으로 지목된 여러 나라 중에서 가장 오래 협상이 계속 됐고, 가장 국익에 부합한 결론을 낸 게 대한민국"이라며 "산업부 장관 포함해서 외교라인 다들 정말 고생하셨다. 누구나 인정하지 않는가"라고 말했다. 그는 "앞으로도 국민들의 더 나은 편익, 대한민국의 국익을 위해서 최선을 다해 나가겠다"며 "이견이 있으면, 오해들이 있으면 풀고 조정해가면서 세계 속에 우뚝 선 대체불가한 국가로 나아갈 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.
통일부와 국정원도 '한미동맹 전혀 이상 없다'며 적극 대응하고 있다. 정동영 장관은 전날 기자간담회에서 "동맹은 가치를 공유하지만, 이해관계는 같을 수도 있고 상충할 수도 있다"며 "2026년에 경질시켜야 할 것은 색깔론이며 편향된 동맹관"이라고 말했다. 특히 미국 정부가 한국에 제공하는 대북 정보 가운데 일부를 공유제한한 것에도 "미국이 틀렸다"고 문제 제기하면서 자신의 구성 핵시설 언급을 미국의 공유 정보 누설이라는 주장은 사실과 다르다고도 해명했다.
국정원은 이종석 원장이 미 정보기관 방문을 거부당했다는 등 한미 정보당국 간 갈등설을 제기하는 언론 보도에 계속 반박하고 있다. 13일에는 이종석 원장 측근의 올 상반기 모스크바 출장이 미국의 의구심을 키웠다는 <중앙일보> 기사와 관련해 "명백한 허위·왜곡이다. 국정원은 중앙일보가 정보기관 내부 동향에 대한 억측을 기반으로 허위·왜곡보도를 한 데 대해 강력한 유감을 표명하며 정보기관을 흔드는 가짜뉴스를 삼가줄 것을 다시 한 번 촉구한다"며 강경한 입장을 냈다.
다만 강경화 주미국대사는 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 한미 간 정보협력을 가장 어려운 현안으로 꼽았다. 그는 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무부 장관의 지난달 18일 회담에서도 "정보 협력에 문제가 있다는 말이 있었다"고 설명했다. 그럼에도 "현안이 어렵긴 하지만, 동맹에 대한 미국 조야의 커미트먼트(commitment·약속)나 지지는, 굉장히 그 유대가, 그 뿌리가 남다르다고 생각한다"고 강조했다.
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