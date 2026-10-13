시험 전날 저녁, 학교에서 마주한 색다른 풍경

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큰사진보기 ▲중간고사를 하루 앞둔 10월 12일 저녁, 서울로봇고 본관 3층 공동학습실. 학년 구분 없이 모인 학생들이 각자 시험공부를 하고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"내일이 시험인데 괜찮겠니?"

"대회가 얼마 남지 않아서요."

"좋아하는 일에 그렇게 빠져드는 마음, 참 멋지다. 내일 시험도 너답게 잘 치르길 바란다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

나는 서울로봇고등학교 교장이다. 로봇 분야 인재를 키우는 마이스터고다. 2학기 중간고사를 하루 앞둔 10월 12일 저녁 6시 30분, 교장실을 나섰다. 시험을 앞둔 아이들이 어떤 저녁을 보내고 있을지 궁금했다. 정해진 순서도 점검표도 없이 한 시간 동안 학교 구석구석을 걸었다.교장이 저녁에 학교를 돈다고 하면 흔히 '순찰'을 떠올린다. 규칙을 어긴 학생은 없는지, 위험한 곳은 없는지 살피는 일이다. 물론 그것도 교장이 해야 할 일이다. 하지만 이날 만큼은 잘못을 찾는 눈이 아니라 지켜보는 눈으로 아이들을 만나고 싶었다.본관 1층 북허브라운지와 꿈담카페는 환한 불빛 아래 학생들로 차 있었다. 좌식 책상에서 문제를 푸는 학생, 동영상 강의를 듣는 학생, 태블릿에 문제를 띄워 놓은 학생이 있었고, 생성형 AI에 질문을 던지며 공부하는 학생도 있었다. 교과서와 문제집이 전부이던 시절과 달리 요즘 아이들은 배우는 방법부터 다양하다. 그 사이로 친구의 질문에 차근차근 설명해 주는 정겨운 목소리가 들렸다. 도구는 바뀌어도 서로 묻고 가르치며 배우는 풍경은 그대로였다.본관 3층 교실에는 제법 많은 학생이 남아 있었다. 교실 안 공기는 조용하고 진지했다. 학생들과 마주 보는 자리에서는 선생님 한 분이 묵묵히 업무를 보고 계셨다. 이곳은 한 학과가 지난해부터 운영해 온 공동학습실이다. 함께 공부하고 싶은 학생이면 학년 구분 없이 이 교실에 모인다. 학교가 정해 놓은 야간 자율학습과는 다르다. 선생님도 감독을 하러 온 것이 아니라 아이들 곁을 지키려고 퇴근을 미루셨다. 교실을 채운 것은 스스로 책을 펴 든 아이들의 집중이었다. 다른 교실에서는 혼자 공부하는 학생도 보였다. 그 고요한 집중을 깨고 싶지 않아 잠시 지켜보다가 조용히 발걸음을 옮겼다.실습동 5층에서는 한 실습장의 불빛이 복도로 새어 나오고 있었다. 세 명 가운데 두 학생은 모니터 사이 좁은 컴퓨터 책상에 자리를 잡고 문제를 풀고 있었다. 다른 한 학생은 시험을 하루 앞두고도 코딩에 푹 빠져 있었다. 공부하기 좋은 자리라고 하기는 어려웠지만, 아이들에게는 그곳이 가장 익숙하고 편한 자리처럼 보였다.실습동 3층 메이커랩에서는 곧 열릴 SSRC(서울학생로봇대회)를 준비하는 학생들을 만났다. 3D 프린터로 부품을 출력하고 하나하나 조립하는 아이들의 얼굴은 해맑았다.한 아이가 씨익 웃었다. 시험 전날이니 들어가서 공부하라고 말할 수도 있었다. 하지만 무언가에 몰두한 아이의 얼굴을 보니 그 말이 나오지 않았다. 교과서 밖에서 손으로 만들고 고치며 익히는 시간도 이 아이들에게는 분명한 배움이다.등을 토닥여 주고 나왔다.같은 층의 산업용로봇 전공심화동아리실에도 불이 켜져 있었다. 이날은 훈련이 없을 텐데 싶어 빼꼼히 들여다보니, 지도 선생님이 홀로 남아 11월에 예정된 '협동로봇 챌린지'에 나갈 선수들의 지원 계획을 세우고 계셨다. 아이들의 도전 뒤에는 늘 이렇게 보이지 않는 곳에서 길을 닦는 선생님들이 있다.기숙사로 향하는 길, 해가 진 운동장 트랙을 달리는 두 학생의 실루엣이 보였다. 졸업 후 부사관 임관을 준비하는 군특성화과정 학생들인 듯했다. 체력검정이 얼마 남지 않은 모양이었다.기숙사 창마다 하나둘 불이 켜져 있었다. 1층 스터디카페에는 많은 학생이 모여 함께 묻고 답하거나 혼자 책을 읽고 있었다. 그 옆 탕비실에서는 현장실습을 마치고 돌아온 3학년 학생들이 늦은 저녁을 먹고 있었다. 하루 동안 일터에서 보낸 고단함이 식탁 위에 고스란히 놓여 있었다. 회사 생활은 어떠냐고 묻자 많이 배우고 있다며 표정이 밝아졌다. 기숙사에서 용인에 있는 회사까지 오가는 길이 힘들긴 하다고 했다. 그래도 졸업하고 용인으로 거처를 옮기면 한결 나아질 거라며 웃어 보였다. 그 웃음이 반가우면서도 마음 한쪽이 쓰였다. 담임 선생님들과 취업지원 담당 선생님들이 수시로 회사를 찾아 아이들이 안전하게 배우고 있는지 살피는 이유다.기숙사 층마다 마련된 꿈담터(독서실)에도 학생들이 드문드문 앉아 있었다. 모두가 공부하고 있지는 않았다. 게임을 하다 나와 눈이 마주쳐 멋쩍게 웃는 학생도 있었다. 나도 모르게 따라 웃었다. 시험 전날이라고 모든 아이가 같은 모습으로 하루를 보낼 수는 없다. 잠시 숨을 고르는 일도 내일을 버티는 한 가지 방법이다.한 시간의 산책을 마치고 교장실로 돌아오며 생각했다. 우리는 흔히 '공부하기 좋은 환경'을 하나의 모습으로 떠올린다. 넓은 책상, 조용한 실내, 반듯한 자세 같은 것들이다. 그러나 이날 만난 아이들이 머물던 자리는 모두 달랐다.아이들에게 편한 자리는 모니터 사이 좁은 실습장 책상일 수도, 눕거나 엎드려 잠시 쉴 수 있는 곳일 수도, 들여다보지 않으면 알 수 없는 학교의 작은 구석일 수도 있다. 아이들은 저마다 찾은 자리에서 각자의 꿈을 키워 간다. 어른이 정해 준 자리로 아이들을 옮기는 것보다, 아이들이 고른 자리가 안전한지 살피는 일이 먼저일지 모른다.문제와 씨름하는 학생, 꿈을 향해 손을 움직이는 학생, 잠시 숨을 고르는 학생 모두가 우리 학교의 얼굴이다. 학교는 아이들이 어디에서 무엇을 공부하든 안전하게 성장할 수 있도록 세심하게 챙겨야 한다. 이날 저녁 학교 곳곳에서 마주친 불빛들이 내게 맡긴 숙제다.10월도 어느새 중순에 접어들었다. 저마다의 빛으로 하루를 채워 가는 아이들 곁에는 늦은 시간까지 자리를 지키는 선생님들과 학교를 믿고 응원해 주는 학부모들이 있다. 그 덕분에 시험 전날의 학교는 여느 때처럼 환했다.